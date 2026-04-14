Điền Hi Vi, nữ chính phim “Trục Ngọc” bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại quán bar

Thứ Ba, 16:32, 14/04/2026
VOV.VN - Điền Hi Vi, nữ diễn viên thủ vai nữ chính Phàn Trường Ngọc trong phim điện ảnh Trung Quốc nổi tiếng gần đây “Trục Ngọc”, đang đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại một quán bar, nhưng những thông tin mới cho thấy vụ việc có thể đã bị hiểu lầm.

Nữ diễn viên trẻ đang lên Điền Hi Vi, người gần đây thu hút sự chú ý lớn nhờ vai diễn Phàn Trường Ngọc trong phim “Trục Ngọc” đóng cùng Trương Lăng Hách (vai Tạ Chinh), bất ngờ vướng vào tranh cãi sau khi bị bắt gặp rời khỏi một địa điểm giải trí đêm.

Điền Hi Vi gần đây thu hút đông đảo người hâm mộ sau vai diễn trong phim "Trục Ngọc" cùng Trương Lăng Hách.

Những đoạn video do paparazzi quay được lan truyền trên mạng cho thấy nữ diễn viên đến một quán bar, thu hút một đám đông người hiếu kỳ. Khi cô rời đi, sự việc trở nên căng thẳng khi tài xế của cô có vẻ như xảy ra va chạm với những người tụ tập bên ngoài, dẫn đến cảnh hỗn loạn, chen lấn và la hét. Các đoạn video nhanh chóng lan truyền rộng rãi với một số người chỉ trích đội ngũ của cô vì kiểm soát đám đông kém hiệu quả.

Tuy nhiên, khi nhiều chi tiết được hé lộ, câu chuyện bắt đầu thay đổi. Trái ngược với những giả định ban đầu, nhiều người hâm mộ và người trong ngành cho rằng chuyến đi chơi đó không phải là một cuộc vui chơi riêng tư mà là một buổi gặp mặt liên quan đến công việc. Một số nguồn tin cho rằng đó là một bữa tiệc kết thúc dự án phim truyền hình.

Những đoạn video do paparazzi quay được lan truyền trên mạng cho thấy nữ diễn viên đến một quán bar.

Thêm vào đó, những người có mặt tại hiện trường được cho là không phải người hâm mộ bình thường, mà là những cá nhân có hành vi hung hăng, những người bám theo và vây quanh nữ diễn viên. Điều này được cho là đã làm tình hình căng thẳng và cuối cùng dẫn đến cuộc đối đầu với tài xế của cô.

Những bằng chứng khác từ người dùng mạng cho thấy sự kiện này có thể liên quan đến bữa tiệc kết thúc quay một bộ phim truyền hình với các bức ảnh và mốc thời gian trùng khớp. Những người ủng hộ đã lên tiếng, kêu gọi công chúng không nên vội vàng kết luận hoặc gán cho nữ diễn viên những cáo buộc không công bằng dựa trên thông tin chưa đầy đủ.

Những người ủng hộ Điền Hi Vi đã lên tiếng kêu gọi công chúng không nên vội vàng kết luận dựa trên thông tin chưa đầy đủ.

Vụ việc này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận rộng hơn về quyền riêng tư của người nổi tiếng và những nguy hiểm của văn hóa theo dõi ám ảnh. Trong khi một số người cho rằng những người của công chúng nên xử lý những tình huống như vậy cẩn trọng hơn, những người khác lại tin rằng trọng tâm nên chuyển sang việc điều chỉnh hành vi xâm phạm từ những người vượt qua ranh giới cá nhân.

Thư Vũ/VOV.VN
Kbizoom
Tag: Điền Hi Vi Điền Hi Vi nữ chính phim “Trục Ngọc” bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại quán bar
Lưu Diệc Phi gây sốt với vai diễn "tiểu thư nhà giàu" thanh lịch khi mới 14 tuổi
Lưu Diệc Phi gây sốt với vai diễn “tiểu thư nhà giàu” thanh lịch khi mới 14 tuổi

VOV.VN - Lưu Diệc Phi khiến cư dân mạng trầm trồ khi những đoạn phim cũ từ bộ phim “Câu chuyện về một gia đình quý tộc” được đăng tải lại, cho thấy vẻ thanh lịch và tài năng diễn xuất của cô khi mới chỉ 14 tuổi.

VOV.VN - BIGBANG sẽ trở lại sân khấu toàn cầu vào cuối tuần này với màn biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley. Trở lại sân khấu Coachella Valley cũng đánh dấu mốc khi BIGBANG bắt đầu chuỗi sự kiện mà họ gọi là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, có thể dẫn đến một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới rộng

VOV.VN - Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn dài ngày tại Las Vegas. Chương trình mang tên Viva La Lisa dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Colosseum ở Caesars Palace, một trong những sân khấu biểu diễn danh giá

