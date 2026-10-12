Đỗ Thị Hải Yến cùng chồng và 3 con dự sự kiện điện ảnh Việt tại LHP Busan

Vietnam Night do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức, là dịp kết nối các nhà làm phim, nghệ sĩ, đại diện ngành điện ảnh Việt Nam với các đối tác và khách mời quốc tế đang tham dự liên hoan phim.

Tại sự kiện, Đỗ Thị Hải Yến diện áo dài lụa tông be, kết hợp mũ đen và chuỗi ngọc lục bảo. Nữ diễn viên xuất hiện bên chồng và ba người con, cùng chia sẻ dấu mốc trong hành trình điện ảnh của mình tại Busan năm nay.

Gia đình Đỗ Thị Hải Yến và vợ chồng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tại Vietnam Night ở Busan.

BIFF 2026 cũng là kỳ liên hoan phim đáng chú ý với Đỗ Thị Hải Yến khi có hai dự án cô tham gia cùng được tuyển chọn.

Trong đó, Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình góp mặt tại chương trình A Window on Asian Cinema với bản dựng dài 135 phút. Phim có bốn suất chiếu vào các ngày 8, 10, 11 và 13/10.

Trong phim, Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương, nhân vật lịch sử đứng trước nhiều biến động của thời cuộc. Đây cũng là lần nữ diễn viên tái hợp đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sau Cánh đồng bất tận.

Nữ diễn viên diện áo dài khi dự sự kiện quảng bá điện ảnh Việt Nam tại BIFF 2026.

Bên cạnh các suất chiếu, Hải Yến tham gia hoạt động giao lưu, giới thiệu bộ phim và chia sẻ bằng tiếng Anh về quá trình xây dựng nhân vật Hoàng hậu họ Dương. Theo nữ diễn viên, việc tìm hiểu bối cảnh lịch sử và trải nghiệm những bộ phục trang được chuẩn bị cho phim giúp cô cảm nhận rõ hơn phong thái, cử chỉ và đời sống tinh thần của người xưa.

Nói về nhân vật, Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ: “Tôi nghĩ bà ấy chỉ làm điều mà mình cần phải làm. Khi không còn lựa chọn nào khác và phải đi theo con đường duy nhất mà mình tin tưởng, tôi nghĩ đó chính là hình ảnh vị Hoàng hậu trong bộ phim này”.

Đỗ Thị Hải Yến và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Theo Hải Yến, dù nhân vật không có thời lượng xuất hiện lớn, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên câu chuyện chung. Nữ diễn viên cũng cho rằng sức mạnh của người phụ nữ không bị giới hạn bởi thời đại, khi họ có thể phải đứng lên bảo vệ con cái, gia đình và đất nước trước những biến cố.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, Hải Yến nhấn mạnh sự chân thật là yếu tố quan trọng khi diễn viên hóa thân vào nhân vật. “Mọi thứ cần phải chân thật, và mọi thứ cần phải chân thành. Như vậy, cảm xúc mới có thể truyền tải đến nhau”, cô nói.

Đỗ Thị Hải Yến có hai dự án cùng góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay.

Cùng với Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh, dự án 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng được tuyển chọn vào chương trình Vision - Asia tại BIFF 2026. Trong dự án này, Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất.

Việc hai dự án cùng hiện diện tại Busan trong một kỳ liên hoan phim trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động điện ảnh của Đỗ Thị Hải Yến. Trước đó, nữ diễn viên từng góp mặt tại nhiều liên hoan phim quốc tế qua các tác phẩm như Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cánh đồng bất tận, Cha, con và… và Quán Kỳ Nam.