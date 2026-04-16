Nhan sắc mặn mà của Đỗ Thị Hải Yến khi vào vai Hoàng hậu họ Dương

Thứ Năm, 11:32, 16/04/2026
VOV.VN - Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện tại sự kiện công bố tạo hình các nhân vật trong phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh". Nữ diễn viên gây chú ý khi sánh bước cùng con gái út Thảo An Clarice (bé Mộc) trên thảm đỏ.

Đỗ Thị Hải Yến lựa chọn cổ phục lấy cảm hứng từ trang phục trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh". Vẻ đẹp điềm tĩnh, đậm chất điện ảnh của cô nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đồng hành cùng mẹ, bé Mộc diện áo dài truyền thống màu hồng, đội vấn cùng tông, mang đến hình ảnh một “công chúa nhỏ” dịu dàng và trong trẻo. Sự xuất hiện của hai mẹ con tạo nên điểm nhấn đặc biệt giữa không gian sự kiện mang đậm màu sắc lịch sử và điện ảnh.

Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện cùng con gái

Ông xã của Đỗ Thị Hải Yến cũng có mặt để hộ tống vợ. Anh luôn đồng hành và ủng hộ nữ diễn viên trong các dự án nghệ thuật, từ những năm tháng cô tạm rời xa màn ảnh đến khi trở lại với điện ảnh.

Trong "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh", Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương, một nhân vật lịch sử mang nhiều tầng ý nghĩa về bản lĩnh và trách nhiệm. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô không tiếp cận nhân vật như một biểu tượng lịch sử, mà như một người phụ nữ đứng giữa những lựa chọn khó khăn của thời đại.

Ông xã của Đỗ Thị Hải Yến cũng có mặt để hộ tống vợ.

Đỗ Thị Hải Yến đã có những chia sẻ xúc động về hành trình hóa thân vào vai Hoàng hậu họ Dương. Nữ diễn viên cho biết, trong quá trình làm phim, điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cô chính là phục trang của nhân vật: “Đối với tôi, phục trang của Hoàng hậu là điều tôi nhớ nhiều nhất. Không chỉ rất đẹp, mà khi mặc vào, mình cảm thấy dáng hình khác, năng lượng khác. Đây không còn là phục trang nữa, mà là một trạng thái”, cô chia sẻ.

Theo Đỗ Thị Hải Yến, tạo hình nhân vật là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc và tỉ mỉ từ đội ngũ thiết kế phục trang cùng các chuyên gia nghiên cứu lịch sử. Chính điều đó giúp cô cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của cả ê-kíp trong hành trình xây dựng nhân vật.

Bên cạnh chia sẻ về phục trang, Đỗ Thị Hải Yến cũng nói thêm về cách cô tiếp cận nhân vật Hoàng hậu họ Dương - một vai diễn mang nhiều chiều kích lịch sử và nội tâm.

Tạo hình Hoàng hậu của Đỗ Thị Hải Yến

“Hoàng hậu họ Dương là một nhân vật rất đặc biệt. Bà phải đứng trước nhiều lựa chọn, giữa vận mệnh của đất nước và cuộc đời riêng của mình. Thay vì quá tập trung vào kỹ thuật, tôi chọn cách đi vào nhân vật bằng cảm xúc. Tôi mong mỗi khán giả đều có thể tìm thấy một phần của mình trong đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Không chỉ là một hình tượng lịch sử, với Đỗ Thị Hải Yến, nhân vật còn là đại diện cho sức mạnh nội tâm của người phụ nữ trong những thời khắc quyết định.

“Những người phụ nữ có thể mang dáng vẻ mềm yếu, nhưng bên trong luôn ẩn chứa một nội tâm rất mạnh mẽ. Đứng trước những thời khắc quan trọng, tôi tin người phụ nữ có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến Đỗ Thị Hải Yến vai Hoàng hậu họ Dương Hoàng hậu họ Dương Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh tạo hình Đỗ Thị Hải Yến phim Hộ Linh Tráng Sĩ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến nhan sắc Hoàng hậu họ Dương Đỗ Thị Hải Yến phim mới vai diễn mới của Đỗ Thị Hải Yến phim điện ảnh Việt Nam 2026 Hộ linh tráng sĩ
Sau "Quán Kỳ Nam", Đỗ Thị Hải Yến liên tiếp góp mặt 2 dự án mới

VOV.VN - Năm 2026 là thời điểm Đỗ Thị Hải Yến tiếp tục trở lại với điện ảnh. Sau “Quán Kỳ Nam”, cô tham gia dự án “Hộ linh tráng sĩ” trong vai Hoàng hậu họ Dương – nhân vật lịch sử mang nhiều tầng ý nghĩa và phim "1982".

VOV.VN - Năm 2026 là thời điểm Đỗ Thị Hải Yến tiếp tục trở lại với điện ảnh. Sau “Quán Kỳ Nam”, cô tham gia dự án “Hộ linh tráng sĩ” trong vai Hoàng hậu họ Dương – nhân vật lịch sử mang nhiều tầng ý nghĩa và phim "1982".

Đỗ Thị Hải Yến biến mất khỏi màn ảnh suốt 10 năm và sự trở lại đầy bất ngờ

VOV.VN - Sau vai chính trong “Cha, con và…” (2015), Đỗ Thị Hải Yến gần như biến mất khỏi màn ảnh rộng. Tròn một thập kỷ sau, nữ diễn viên mới trở lại điện ảnh với “Quán Kỳ Nam” - một dự án được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm, đặt trong không gian Sài Gòn thập niên 1980. 

VOV.VN - Sau vai chính trong “Cha, con và…” (2015), Đỗ Thị Hải Yến gần như biến mất khỏi màn ảnh rộng. Tròn một thập kỷ sau, nữ diễn viên mới trở lại điện ảnh với “Quán Kỳ Nam” - một dự án được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm, đặt trong không gian Sài Gòn thập niên 1980. 

Đỗ Thị Hải Yến tái xuất trong phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh"

VOV.VN - Sau 10 năm tạm gác sự nghiệp để chuyên tâm cho gia đình và các con, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã quay trở lại màn ảnh rộng để tiếp tục cháy rực với lửa nghề và nghiệp diễn với vai hoàng hậu họ Dương trong “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh”.

VOV.VN - Sau 10 năm tạm gác sự nghiệp để chuyên tâm cho gia đình và các con, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã quay trở lại màn ảnh rộng để tiếp tục cháy rực với lửa nghề và nghiệp diễn với vai hoàng hậu họ Dương trong “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh”.

