Doãn Quốc Đam, NSƯT Hoàng Hải đóng phim đầu tay của Trần Bảo Sơn

Theo chia sẻ của Trần Bảo Sơn, kịch bản Trên con đường mới được anh ấp ủ và phát triển trong nhiều năm. Riêng quá trình hoàn thiện bản cuối cùng và xây dựng storyboard cho các phân cảnh kéo dài gần hai năm.

Nói về quyết định lần đầu ngồi ghế đạo diễn, Trần Bảo Sơn cho biết anh muốn trực tiếp dẫn dắt câu chuyện mà mình đã theo đuổi trong thời gian dài.

“Tôi muốn kể câu chuyện của Trên con đường mới bằng góc nhìn của chính mình, từ cảm xúc nhân vật đến cách thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh”, anh chia sẻ.

Trần Bảo Sơn trở lại điện ảnh sau 10 năm, lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn với Trên con đường mới.

Trong giai đoạn tiền kỳ, Trần Bảo Sơn làm việc cùng ê-kíp biên kịch để hoàn thiện câu chuyện, đồng thời phối hợp với họa sĩ storyboard nhằm hình dung cụ thể cách triển khai từng cảnh quay. Theo anh, việc chuẩn bị trước giúp các bộ phận nắm được định hướng về góc máy, bối cảnh và diễn biến của từng phân đoạn khi bước vào ghi hình.

“Khi bấm máy, tất cả ê-kíp đều đã nắm được từng góc máy, bối cảnh để Sơn tập trung vào câu chuyện của nhân vật”, Trần Bảo Sơn cho biết.

Doãn Quốc Đam là một trong những diễn viên tham gia Trên con đường mới.

Nam diễn viên cho rằng nhiều năm làm việc trước ống kính cũng là kinh nghiệm hỗ trợ anh khi chuyển sang vai trò đạo diễn. Trước đó, anh từng cộng tác với các đạo diễn Hàm Trần, Victor Vũ, Lưu Huỳnh, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Phan Quang Bình, Nguyễn Hoàng Điệp...

“Mỗi đạo diễn đều có những thế mạnh của họ và tôi vô cùng may mắn khi được làm việc với những người đạo diễn giỏi như thế”, anh nói.

Bên cạnh khâu kịch bản, Trần Bảo Sơn dành khoảng 6 tháng để tìm kiếm và tuyển chọn diễn viên cho phim. Theo anh, tiêu chí quan trọng là sự phù hợp với nhân vật thay vì độ nổi tiếng.

“Nếu là một gương mặt nổi tiếng nhưng không phù hợp với vai diễn thì khi lên phim khán giả sẽ khó tin vào nhân vật”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

NSƯT Hoàng Hải góp mặt trong phim Trên con đường mới do Trần Bảo Sơn đạo diễn.

Ở khâu chỉ đạo diễn xuất, anh cho rằng kinh nghiệm làm diễn viên giúp mình hiểu quá trình nghiên cứu, hóa thân vào nhân vật cũng như những khó khăn của người đứng trước máy quay. “Từng là một diễn viên nên tôi hiểu và sẽ cố gắng giúp các bạn lột tả được hết khả năng trên màn ảnh rộng”, anh nói.

Trên con đường mới quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Juliet Bảo Ngọc, Quang Sự, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh, Paris Bảo Nhi cùng một số gương mặt khác.

Những hình ảnh hậu trường đầu tiên của phim cũng hé lộ một số bối cảnh và các phân cảnh hành động. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trần Bảo Sơn sau 10 năm, đồng thời là dự án đầu tiên anh đảm nhận vai trò đạo diễn.

Trên con đường mới dự kiến ra rạp vào ngày 1/1/2027.