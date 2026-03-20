Đường Yên gây tranh cãi vì “chiếm spotlight” của Chương Tử Di

Sự việc được cho là xảy ra trong phần chụp ảnh tại buổi lễ của một thương hiệu lớn. Theo các đoạn video lan truyền trên Weibo, Đường Yên dường như tự di chuyển và đứng cạnh Trương Nhược Quân mà không có sự sắp xếp rõ ràng từ ban tổ chức. Vị trí này được nhiều khán giả nhận định là vốn dành cho Chương Tử Di – ngôi sao có vị thế cao hơn tại sự kiện.

Từ những hình ảnh và clip được chia sẻ, cư dân mạng nhanh chóng “soi” từng chi tiết. Một số ý kiến cho rằng biểu cảm của Chương Tử Di cho thấy sự không thoải mái, thậm chí có khoảnh khắc bị cho là “liếc nhìn” Đường Yên. Những suy đoán này càng làm dấy lên tranh cãi về việc liệu trật tự ngầm về thứ bậc vị trí trong giới giải trí có bị phá vỡ.

Ồn ào càng trở nên đáng chú ý khi thương hiệu sau đó công bố loạt ảnh chính thức chỉ có Chương Tử Di và Trương Nhược Quân, trong khi Đường Yên không xuất hiện. Việc nữ diễn viên phải tự đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội để xác nhận sự góp mặt của mình càng khiến dư luận bàn tán.

Vụ việc một lần nữa làm nổi bật những quy tắc bất thành văn trong ngành giải trí Trung Quốc, nơi vị trí đứng, thứ tự xuất hiện hay việc góp mặt trong ảnh chính thức đều được xem là thước đo cho địa vị và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ. Các danh xưng như “đại sứ toàn cầu”, “đại sứ thương hiệu” hay “bạn của thương hiệu” cũng góp phần quyết định vai trò và vị trí của mỗi ngôi sao tại sự kiện.

Hiện phía Đường Yên chưa lên tiếng về tranh cãi, trong khi cộng đồng mạng vẫn tiếp tục chia rẽ ý kiến, với một bên cho rằng đây chỉ là hiểu lầm, bên còn lại nhận định nữ diễn viên đã có hành động thiếu tinh tế trong bối cảnh nhạy cảm về thứ bậc trong showbiz Hoa ngữ.

Đường Yên (sinh năm 1983) là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc được biết đến với vẻ ngoài ngọt ngào và các vai diễn trong phim truyền hình ăn khách. Nữ diễn viên hoạt động từ năm 2003, nổi danh từ khoảng 2009 - 2010 với phim "Tiên kiếm kỳ hiệp 3". Cô được mệnh danh là một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất thế hệ sau 85 tại Trung Quốc. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm "Bên nhau trọn đời", "Cẩm tú vị ương", và gần đây là "Phồn hoa" (vai Uông tiểu thư). Đường Yên kết hôn với nam diễn viên La Tấn vào năm 2018.