中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đường Yên gây tranh cãi vì “chiếm spotlight” của Chương Tử Di

Thứ Sáu, 14:47, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nữ diễn viên Đường Yên đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau một khoảnh khắc gây chú ý tại sự kiện thời trang, khi cô bị cho là đứng vào vị trí trung tâm vốn thuộc về đàn chị Chương Tử Di.

Sự việc được cho là xảy ra trong phần chụp ảnh tại buổi lễ của một thương hiệu lớn. Theo các đoạn video lan truyền trên Weibo, Đường Yên dường như tự di chuyển và đứng cạnh Trương Nhược Quân mà không có sự sắp xếp rõ ràng từ ban tổ chức. Vị trí này được nhiều khán giả nhận định là vốn dành cho Chương Tử Di – ngôi sao có vị thế cao hơn tại sự kiện.

Đường Yên và Chương Tử Di

Từ những hình ảnh và clip được chia sẻ, cư dân mạng nhanh chóng “soi” từng chi tiết. Một số ý kiến cho rằng biểu cảm của Chương Tử Di cho thấy sự không thoải mái, thậm chí có khoảnh khắc bị cho là “liếc nhìn” Đường Yên. Những suy đoán này càng làm dấy lên tranh cãi về việc liệu trật tự ngầm về thứ bậc vị trí trong giới giải trí có bị phá vỡ.

Ồn ào càng trở nên đáng chú ý khi thương hiệu sau đó công bố loạt ảnh chính thức chỉ có Chương Tử Di và Trương Nhược Quân, trong khi Đường Yên không xuất hiện. Việc nữ diễn viên phải tự đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội để xác nhận sự góp mặt của mình càng khiến dư luận bàn tán.

Vụ việc một lần nữa làm nổi bật những quy tắc bất thành văn trong ngành giải trí Trung Quốc, nơi vị trí đứng, thứ tự xuất hiện hay việc góp mặt trong ảnh chính thức đều được xem là thước đo cho địa vị và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ. Các danh xưng như “đại sứ toàn cầu”, “đại sứ thương hiệu” hay “bạn của thương hiệu” cũng góp phần quyết định vai trò và vị trí của mỗi ngôi sao tại sự kiện. 

Hiện phía Đường Yên chưa lên tiếng về tranh cãi, trong khi cộng đồng mạng vẫn tiếp tục chia rẽ ý kiến, với một bên cho rằng đây chỉ là hiểu lầm, bên còn lại nhận định nữ diễn viên đã có hành động thiếu tinh tế trong bối cảnh nhạy cảm về thứ bậc trong showbiz Hoa ngữ.

Đường Yên (sinh năm 1983) là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc được biết đến với vẻ ngoài ngọt ngào và các vai diễn trong phim truyền hình ăn khách. Nữ diễn viên hoạt động từ năm 2003, nổi danh từ khoảng 2009 - 2010 với phim "Tiên kiếm kỳ hiệp 3". Cô được mệnh danh là một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất thế hệ sau 85 tại Trung Quốc. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm "Bên nhau trọn đời", "Cẩm tú vị ương", và gần đây là "Phồn hoa" (vai Uông tiểu thư). Đường Yên kết hôn với nam diễn viên La Tấn vào năm 2018.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyện showbiz: Chương Tử Di và Uông Phong ly hôn sau 8 năm chung sống
Chương Tử Di: Siêu sao Trung Quốc với nhiều bí mật bất ngờ
Người mẫu Việt gây sốt với nhan sắc giống Chương Tử Di
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt