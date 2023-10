Chương Tử Di: Siêu sao Trung Quốc với nhiều bí mật bất ngờ

Chương Tử Di là một trong những người nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí Trung Quốc trong vài thập kỷ qua. Nhờ một số bộ phim được giới phê bình đánh giá cao đã giúp cô trở thành một cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ.

Đầu tiên phải kể đến khả năng diễn xuất trong "Ngọa hổ tàng long" của đạo diễn Lý An hay vai trò đạo diễn từng đoạt giải thưởng trong My Country, My Father, cũng như thành tích làm gương mặt quảng cáo thương hiệu đầy ấn tượng, Chương Tử Di đã thành công ở mọi khía cạnh của làng giải trí và củng cố vị trí của mình như một trong những ngôi sao Trung Quốc có thực lực nổi bật nhất.

Cô nhiều lần lọt vào Top 5 trong danh sách 100 người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes, nhận các giải thưởng danh giá và giành được đề cử Quả cầu vàng và BAFTA cho các dự án của mình. Tử Di thực sự là một ngôi sao tầm cỡ trong thời gian dài.

Trong khi nhiều người biết đến cô như một siêu sao hào nhoáng thì Chương Tử Di còn có rất nhiều tài năng độc đáo khác và hành trình của cô chứa đầy những cột mốc quan trọng mà có thể nhiều người chưa biết.

Dưới đây là 9 sự thật thú vị về Chương Tử Di mà không phải ai cũng biết.

Là một trong tứ đại hoa đán của Trung Quốc

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi cô là một trong “Tứ đại hoa đán” cùng với Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi.

Sự công nhận được trao cho những nữ diễn viên thành công và có mức thu nhập cao nhất ở Trung Quốc, những người thống trị làng giải trí với mức độ thành công khác nhau.

Kể từ khi ra mắt trong bộ phim truyền hình Touching Starlight năm 16 tuổi, Chương Tử Di sau đó có bước đột phá lớn đầu tiên vào năm 1999 với bộ phim chính kịch lãng mạn Đường về nhà (The Road Home) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Nhờ bộ phim ấn tượng này mà cô cũng đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Một số tác phẩm hay nhất của cô bao gồm Hồi ức của một Geisha, The Grandmaster và nổi bật hơn cả là Ngọa hổ tàng long.

Sớm nếm trải thành công ở Hollywood

Khi Chương Tử Di lấn sân sang Hollywood vào năm 2001 với bộ phim hài hành động siêu ăn khách Giờ cao điểm 2 cùng với Thành Long, cô đảm nhận vai phản diện là một sát thủ và người thực thi Hội Tam Hoàng.

Dù lúc đó không thực sự thành thạo tiếng Anh nhưng nữ diễn viên đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình và mang đến cho khán giả toàn cầu màn thể hiện ấn tượng.

Chương Tử Di trong "Hồi ức của một Gheisa"

Chuyến di chuyển tới Hollywood thứ hai của cô là vào năm 2005 với bộ phim Hồi ức của một Geisha, được xem là một bộ phim bom tấn ăn khách ở phương Tây. Chương Tử Di đóng vai chính cùng với dàn diễn viên bao gồm Ken Watanabe, Củng Lợi và Dương Tử Quỳnh.

Sau đó, cô tiếp tục nhận các vai diễn thú vị trong các phim như The Horsemen (Kỵ sĩ) và Godzilla: King of the Monsters – tác phẩm bỗng chốc khiến cô trở thành gương mặt châu Á nổi tiếng toàn cầu.

Là một trong những nhà vô địch khiêu vũ trẻ nhất Trung Quốc

Chương Tử Di bắt đầu học khiêu vũ khi mới 8 tuổi và ba năm sau cô đăng ký vào Học viện Múa Bắc Kinh.

Niềm đam mê của ngôi sao này đối với nghề đã đưa cô đến chiến thắng vẻ vang ngay từ rất sớm trong sự nghiệp khi cô giành chức Vô địch Khiêu vũ Trẻ quốc gia ở tuổi 15.

Những lời mời bắt đầu đến với cô ngay sau đó và chẳng bao lâu sau, cô đã xuất hiện trong các quảng cáo của truyền hình Hồng Kông.

Thành viên tích cực ủng hộ các hoạt động xã hội

Chương Tử Di sử dụng ảnh hưởng của mình theo mọi cách cô cho là đúng đắn, góp phần cải thiện xã hội ở mọi phương diện. Cô được vinh danh là Đại sứ Toàn cầu Thế vận hội Đặc biệt vào năm 2011, trong đó cô ủng hộ quyền của người khuyết tật và quảng bá thông điệp về hòa nhập và chấp nhận.

Chương Tử Di cũng hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Nhi khoa Trẻ em Trung Quốc (CCPF) với tư cách là đại sứ toàn cầu của tổ chức này.

Đồng thời tham gia Tổ chức chăm sóc trẻ em khuyết tật tại các trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc bằng cách cung cấp dịch vụ điều trị y tế, đào tạo và giáo dục những người cung cấp và người chăm sóc trẻ em.

Kết hôn với nhạc sĩ nhạc rock Vương Phong

Chương Tử Di kết hôn với nhạc sĩ Vương Phong trong một lễ cưới lãng mạn vào năm 2015 với sự chứng kiến ​​của bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia đình.

Cặp đôi được cho là đã có lễ cưới thân mật sau khi cô mang thai đứa con đầu lòng. Họ có chung hai đứa con, một gái và một trai.

Mối quan hệ của cặp đôi ban đầu vấp phải sự phản đối của cha mẹ cô, những người không có ấn tượng tốt về con rể tương lai vì anh đã từng kết hôn hai lần trước đó và có hai đứa con riêng. Tuy nhiên, cuối cùng anh ấy đã thuyết phục được gia đình và kết hôn cùng Chương Tử Di.

Từng đoạt giải thưởng với tư cách là đạo diễn

Chương Tử Di đã bổ sung thêm vào danh sách sự nghiệp thành công của mình với vai trò đạo diễn vào năm 2021.

Cô là một trong bốn đạo diễn đã chỉ đạo bộ phim chính kịch tuyển tập Trung Quốc “My Country, My Father” cùng với 3 người khác.

Dự án kỷ niệm 72 năm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ghi lại bốn câu chuyện thuộc các thể loại và thời kỳ khác nhau, bắt đầu từ giai đoạn lịch sử năm 1942 đến một thế giới tương lai vào năm 2050.

Với tác phẩm xuất sắc của mình, Chương Tử Di đã nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Ma Cao năm 2022.

Là đại diện cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu

Chương Tử Di đã được mời làm đại diện thương hiệu, gương mặt quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu hàng xa xỉ, đây cũng là thành công đáng chú ý trong sự nghiệp của mình.

Cô là người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ của Emporio Armani từ năm 2009 đến năm 2010.

Nữ diễn viên Ngọa Hổ Tàng Long còn hợp tác với với Mercedes-Benz, Garnier và Precious Platinum với tư cách là đại sứ thương hiệu khu vực và là đại diện thương hiệu toàn cầu cho các nhãn hàng nổi tiếng như Maybelline, Visa, TAG Heuer, Omega SA và nhiều thương hiệu khác.

Thương hiệu xa xỉ Chopard của Thụy Sĩ đã chọn Chương Tử Di làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của họ tại Liên hoan phim Cannes năm 2019. Cô cũng là gương mặt đại diện của Shiseido, Buccellati và Clé de Peau Beauté.

Từng thắng kiện nhiều vụ bị bôi nhọ ác ý

Chương Tử Di đã phải đối mặt với tin đồn thiếu căn cứ trong nhiều năm, phải đối phó với một số tuyên bố ác ý.

Trở lại năm 2012, một trang web đã đưa tin sai sự thật rằng cô có quan hệ không đứng đắn với một quan chức để đổi lấy 100 triệu USD. Năm sau, Chương Tử Di đã thắng kiện trong vụ kiện phỉ báng này. Trang web đó cuối cùng đã đồng ý bồi thường thiệt hại và cũng đưa ra lời xin lỗi trên trang nhất.

Cô cũng thắng kiện những tờ báo đăng tin sai sự thật tương tự trên các ấn phẩm khác.

Danh sách vô tận các giải thưởng và danh hiệu

Bạn có biết Chương Tử Di đã nhận được 12 giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khác nhau cho vai diễn trong The Grandmaster, trở thành nữ diễn viên Trung Quốc được trao nhiều giải nhất cho một bộ phim không?

Nữ diễn viên này đã nhận được nhiều giải thưởng của Liên hoan phim quốc tế Ma Cao, Giải thưởng Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc, Giải Bách Hoa và nhiều giải thưởng khác.

Cô cũng nhận được đề cử Quả Cầu Vàng, BAFTA và Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh cho vai diễn trong “Hồi ức của một Geisha”.

Hơn nữa, cô còn lọt vào danh sách Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của TIME năm 2005 và được ca ngợi là 'Món quà của Trung Quốc dành cho Hollywood'.

Chương Tử Di có nhiều giải thưởng và sự công nhận danh giá khác cho tên tuổi của cô vì những đóng góp nổi bật cho nền điện ảnh Trung Quốc.