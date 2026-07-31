Duy Hưng: Mặt tôi nghiêm túc, có tấu hài đâu mà ai cũng bảo buồn cười?

Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh giang hồ, anh chị hay những nhân vật gai góc trên màn ảnh nhỏ, Duy Hưng gây bất ngờ khi xuất hiện trong Lửa trắng với diện mạo hoàn toàn khác: vest lịch lãm, tóc vuốt gọn, đeo kính cận và đảm nhận vai giám đốc Cương Đen. Màn "lột xác" này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, thậm chí tạo nên nhiều bình luận hài hước vì chưa quen với hình tượng mới của nam diễn viên. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài "tổng tài bóng đêm" là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về tạo hình, áp lực thể hiện một nhân vật nhiều tầng tâm lý và mong muốn làm mới bản thân sau loạt vai diễn đã trở thành "thương hiệu".

Duy Hưng “lột xác” với tạo hình giám đốc Cương Đen trong phim “Lửa trắng”.

PV: Trở lại màn ảnh với nhân vật Cương Đen trong Lửa trắng, anh có bước ngoặt lột xác ngoạn mục về ngoại hình. Quá trình khoác lên mình diện mạo mới này mang đến cho anh những trải nghiệm hay khó khăn gì khi ghi hình?

Duy Hưng: Đúng là trước đây khán giả đã quá quen thuộc với một Duy Hưng xù xì, bụi bặm hay xuề xòa trên màn ảnh. Đến Lửa trắng, vào vai một giám đốc, tôi có cơ hội "lột xác" chỉn chu và sang trọng hơn. Tuy nhiên, cái giá của sự lịch lãm này cũng "đắt" lắm (cười).

Mùa hè quay phim đúng đợt đỉnh điểm nắng nóng 37-38 độ C. Khoác lên người bộ vest đóng thùng, đeo kính cận, chỉ cần đứng yên một chỗ chưa kịp bấm máy là mồ hôi đã ướt sũng cả áo quần. Dưới cái nắng gắt, việc giữ cho bộ đồ luôn phẳng phiu và thần thái chuẩn một tổng tài quả thực là bài toán vất vả. Nhưng đã là nghề của mình rồi thì nắng nóng hay vất vả mấy cũng phải vượt qua. Chỉ cần lên hình đẹp mắt và khán giả hài lòng là tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều hoàn toàn xứng đáng.

PV: Đây có phải là bộ phim anh được đầu tư nhiều trang phục nhất từ trước đến nay không? Anh có thể bật mí đoàn phim đã sắm riêng cho anh bao nhiêu bộ vest?

Duy Hưng: Thực ra về mặt phục trang cho Cương Đen, phần lớn là do tôi tự chuẩn bị. Tạng người của tôi vốn khá đồ sộ, phong thái khung xương to nên nếu mặc đồ may sẵn rất khó chuẩn phom. Để lên hình tôn dáng chuẩn một giám đốc lịch sự, tôi bắt buộc phải đi may đo riêng từng bộ vest theo đúng số đo của mình. Chuẩn bị trang phục cầu kỳ hơn hẳn các phim trước, nhưng nhờ vậy mà khi lên hình, tạo hình nhân vật chỉn chu và vừa vặn nhất có thể.

PV: Ngay từ khi phim công bố tạo hình nhân vật, mạng xã hội đã "dậy sóng" vì khán giả vẫn chưa thể quên được những vai giang hồ trước đó của anh. Nhiều bình luận thừa nhận cứ nhìn thấy "tổng tài" Cương Đen là họ lại thấy buồn cười. Anh có biết phản ứng này không, và anh làm thế nào để người xem tập trung vào sự lạnh lùng của nhân vật?

Duy Hưng: Có chứ, tôi có theo dõi và biết phản ứng của mọi người. Thực ra không chỉ khán giả đâu, mà ngay cả các anh chị em trong đoàn phim ngày đầu thấy tôi khoác vest, đeo kính cận cũng đều ngỡ ngàng. Mọi người chưa quen mắt, thấy là lạ nên cứ trêu suốt.

Nhưng thú thật, tôi vẫn thắc mắc: Mặt mình rõ ràng nghiêm túc, có tấu hài đâu mà sao mọi người nhìn vào cứ bảo tếu với buồn cười nhỉ? Đúng là chịu luôn đấy (cười)! Tuy nhiên, khi bấm máy và bước vào quá trình làm việc, sự nghiêm túc của cả ekip cùng nét diễn sâu của nhân vật đã giúp mọi người cuốn theo câu chuyện và quen dần với một Cương Đen lạnh lùng. Bản thân tôi chỉ biết nỗ lực hết mình qua từng phân đoạn để khán giả nhìn thấy một Cương Đen đúng chất chứ không phải một Duy Hưng đang "diễn vest".

PV: Khi thấy anh thay đổi 180 độ sang hình ảnh tổng tài đeo kính cận, vuốt tóc bảnh bao, bà xã và con trai ở nhà có nhận xét hay trêu chọc gì về tạo hình mới này không?

Duy Hưng: Gia đình tôi thì phim nào có tôi đóng cũng luôn theo dõi và ủng hộ hết lòng. Lần này thấy tôi lên phim được gọn gàng, sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn thì cả nhà mừng lắm, động viên rất nhiều. Mọi người ở nhà còn trêu: "Đấy, bao năm vất vả, đóng toàn vai bụi bặm, xuề xòa, cuối cùng cũng có ngày được làm giám đốc sang xịn, sạch sẽ rồi!".

Duy Hưng mang vẻ dáng vẻ ngang tàn, thường được các đạo diễn gửi gắm những vai diễn ngổ ngáo

PV: Nhiều khán giả gọi Cương Đen là "tổng tài bóng đêm" vì vẻ ngoài tri thức nhưng hành tung lại bí ẩn. Anh đã nuôi dưỡng phong thái điềm tĩnh, "khó đoán" này từ những nguồn cảm hứng nào?

Duy Hưng: Nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi luôn đến từ việc đắm mình và sống trọn vẹn với cuộc đời của nhân vật. Bên cạnh đó, tôi luôn chủ động quan sát, học hỏi từ các nghệ sĩ tiền bối đi trước, đồng thời lắng nghe cả góc nhìn mới mẻ của các bạn diễn trẻ và những người xung quanh. Từ những chất liệu thực tế đó, tôi bàn bạc, tư duy cùng đạo diễn để tìm ra điểm cân bằng tốt nhất, khắc họa nên một Cương Đen vừa điềm tĩnh, vừa ẩn chứa nhiều nội tâm phức tạp đúng như kịch bản yêu cầu.

PV: Sau "Hê sờ lô hơ sờ li li" hay "Mute", từ khóa "Enter" của anh trong Lửa trắng lại tiếp tục tạo trend. Việc tạo ra các "key word" này là sự cố ý từ lúc đọc kịch bản hay là sự bộc phát ngẫu hứng trên trường quay?

Duy Hưng: Mọi người hay hỏi tôi về bí quyết tạo câu thoại hot trend, nhưng thực ra nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Có những câu thoại ngắn gọn, tạo điểm nhấn là do tôi ngẫu hứng "phiêu" theo cảm xúc nhân vật ngay tại hiện trường. Nhưng cũng có những câu nói đòi hỏi sự bàn bạc kỹ lưỡng, trau chuốt giữa đạo diễn, biên kịch và diễn viên để làm sao vừa hợp ngữ cảnh, vừa tự nhiên nhất khi truyền tải đến khán giả. Rất may mắn là những nét chấm phá nhỏ đó lại được khán giả đón nhận và yêu thích nhiệt tình.

Duy Hưng giành giải Cánh Diều Vàng năm 2024

PV: Mạng xã hội đang bùng nổ các giả thuyết về thân phận thật của Cương Đen – liệu anh ta là ông trùm tàn nhẫn hay cảnh sát chìm. Việc diễn xuất để vừa gieo những "manh mối" mập mờ cho khán giả có làm khó anh không?

Duy Hưng: Cương Đen là một nhân vật có tâm lý rất phức tạp, nội tâm nhiều tầng nấc và hành tung khá khó đoán. Cái khó của vai diễn này là phải giữ được sự chừng mực: vừa thể hiện sự trung thành, bản lĩnh bên cạnh ông trùm, vừa phải "cài cắm" những khoảng khựng, những ánh mắt ẩn ý để khán giả tò mò. Do đó, trong suốt quá trình quay, tôi luôn phải duy trì sự tập trung cao độ để nuôi dưỡng nét tâm lý mấp mé đó, giúp cảm xúc của nhân vật phát triển một cách mượt mà và logic nhất.

PV: Trên phim thì Cương Đen và Lão Công (NSƯT Hồ Phong) bằng mặt không bằng lòng, đấu trí căng như dây đàn. Hậu trường của "ông trùm" và "cánh tay phải" thực sự ra sao?

Duy Hưng: Ở ngoài đời, tôi và anh Hồ Phong rất thân thiết với nhau. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hai anh em hợp tác trong những vai diễn có mối quan hệ gườm gườm, đối đầu như thế này. Trên phim căng thẳng là vậy thôi, chứ vừa ngắt máy quay một cái là hai anh em lại trở về đúng bản chất: cùng đi về, rủ nhau ra quán ngồi uống trà đá, cà phê hoặc làm cốc bia. Chứ ở ngoài đời mà cũng hằn học, gườm gườm nhau như trên phim thì còn đâu là vui nữa (cười).

PV: Anh thích mình ở phiên bản "bụi bặm, nghèo khổ" hay phiên bản "bóng bẩy, giàu ngầm" này hơn?

Duy Hưng: Với tôi, phiên bản nào mình cũng quý và trân trọng như nhau. Mỗi vai diễn là một màu sắc, một cuộc đời riêng. Dù là dạng vai gai góc, nghèo khổ hay sang trọng, lịch lãm, tôi đều dốc hết 100% sức lực để thể hiện sao cho đa dạng và chân thực nhất. Được sống nhiều cuộc đời khác nhau trên màn ảnh, được trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc của nhân vật – đó chính là niềm vui của tôi.

PV: Hiện tại, khán giả cứ thấy phim nào có tên Duy Hưng là mặc định phim đó sẽ hay và có nhiệt. Anh có khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản?

Duy Hưng: Thực ra tôi không phải là người quá khó tính hay kén chọn kịch bản đâu. Các đạo diễn khi chọn diễn viên thường đã nghiên cứu kỹ và thấy mình có điểm hợp với nhân vật thì mới gửi lời mời. Như tôi đã chia sẻ, mong muốn lớn nhất của tôi là được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, làm mới bản thân liên tục để mang đến những món ăn tinh thần chất lượng cho khán giả.

PV: Bạn diễn ăn ý của anh – anh Doãn Quốc Đam – đã lấn sân sang điện ảnh và gặt hái thành công. Anh có suy nghĩ đến việc Nam tiến đóng phim điện ảnh không?

Duy Hưng: Tôi luôn dõi theo, học hỏi và mừng cho những bước tiến của anh Doãn Quốc Đam. Anh Đam là một diễn viên tài năng và tôi thực sự mong muốn mình cũng có cơ hội được thử sức, trải nghiệm ở mảng phim điện ảnh như anh. Nếu trong tương lai có cơ hội phù hợp và nhận được lời mời, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để đón nhận thử thách mới này.

PV: Xin cảm ơn anh!