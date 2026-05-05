Ekip sản xuất “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2026 có gì mới?

Trước khi công bố đầy đủ dàn nghệ sĩ tham gia, nhà sản xuất chọn cách “mở màn” bằng việc giới thiệu ê-kíp đứng sau chương trình – những nhân tố được kỳ vọng tiếp tục bảo chứng cho chất lượng của mùa mới.

Thời gian qua, loạt “hint” về dàn Anh Tài mới liên tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, kéo theo sự mong chờ lớn từ khán giả. Trong bối cảnh đó, việc công bố ê-kíp sản xuất cho thấy định hướng rõ ràng của chương trình: không chỉ tạo nên một show giải trí, mà tiếp tục xây dựng một hành trình âm nhạc – nghệ thuật có chiều sâu, được đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung, âm nhạc đến hình ảnh sân khấu.

Đáng chú ý, hai cái tên từng góp phần định hình thành công của mùa đầu tiên là Đinh Hà Uyên Thư và SlimV tiếp tục tái hợp. Đây được xem là “cặp bài trùng” quan trọng trong việc tạo nên trải nghiệm sân khấu đặc trưng của “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Nếu Đinh Hà Uyên Thư được biết đến với khả năng “điện ảnh hóa” sân khấu bằng những góc nhìn duy mỹ, thì SlimV là người góp phần thổi hồn vào âm nhạc, biến mỗi tiết mục thành một bản phối riêng biệt, mang dấu ấn chỉ có tại chương trình.

Sự trở lại của bộ đôi này cho thấy nhà sản xuất không phá bỏ những giá trị đã tạo nên bản sắc mùa đầu, mà lựa chọn nâng cấp dựa trên nền tảng cốt lõi. Mùa 2026 vì thế được kỳ vọng không chỉ giữ được tinh thần nguyên bản, mà còn có thêm những sáng tạo mới để tạo khác biệt.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, mùa mới còn quy tụ đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm ở nhiều mảng chuyên môn. Trong đó có Trần Quốc Vương đảm nhận vai trò đạo diễn hình ảnh, Phúc Nguyễn là đạo diễn ánh sáng, Vĩ Khang giữ vị trí giám đốc nghệ thuật và Hứa Mẫn đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật mảng reality.

Đây là những nhân sự trực tiếp góp phần quyết định chất lượng từng khung hình, từng lớp ánh sáng và mỹ thuật sân khấu. Trong bối cảnh khán giả ngày càng quen với các chuẩn mực giải trí quốc tế, hình ảnh, ánh sáng và nghệ thuật không còn chỉ là phần nền phụ trợ cho âm nhạc, mà trở thành một ngôn ngữ kể chuyện song song, góp phần tạo nên cảm xúc cho từng tiết mục.

Một điểm mới đáng chú ý khác là sự góp mặt của cố vấn nội dung Nguyễn Huy Tâm, người được giới thiệu là chuyên gia về trải nghiệm. Sự xuất hiện của nhân tố này cho thấy bước chuyển của nhà sản xuất từ việc “làm show” sang “tạo hành trình”. Điều này cũng phù hợp với tinh thần mà chương trình theo đuổi: khán giả không chỉ xem các nghệ sĩ trình diễn, mà còn đồng hành với quá trình họ vượt qua thử thách, kết nối và tạo nên những giá trị riêng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2026 dự kiến phát sóng trên VTV3 vào tháng 6 tới. Chương trình tiếp tục là phiên bản Việt hóa từ format nổi tiếng Call Me By Fire của Trung Quốc, do Tập đoàn YeaH1 sản xuất và là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tại Việt Nam.

Thông tin về dàn nghệ sĩ tham gia cũng như lịch phát sóng chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.