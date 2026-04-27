Gai Home Concert: Đêm trở về khép lại hành trình đầy cảm xúc của các Anh Tài

Tối 26/4 tại Hưng Yên, đêm nhạc “Gai Home” đã diễn ra trong không gian rực rỡ, khép lại một chặng đường đáng nhớ của “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa đầu tiên. Không chỉ đơn thuần là một concert âm nhạc, chương trình được xem như điểm giao thoa giữa công nghệ trình diễn hiện đại và những giá trị văn hóa bền vững, nơi các nghệ sĩ cùng khán giả thực hiện một “nghi thức tốt nghiệp” đầy cảm xúc.

Được xây dựng như một cuộc hội ngộ, “Gai Home” mang cấu trúc của một hành trình hồi tưởng, đưa người xem trở lại mùa hè 2024. Trong không gian đó, khán giả không chỉ đứng ngoài quan sát mà trở thành một phần của câu chuyện, cùng các “Anh Tài” bước lên chuyến tàu cảm xúc kéo dài qua nhiều chương trình diễn với những sắc thái khác nhau.

Mở đầu bằng phần intro tái hiện hành trình cá nhân của từng nghệ sĩ, chương trình nhanh chóng dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc. Không khí sôi động được đẩy lên cao trào với các tiết mục như “Hỏa ca”, “Superstar”, trước khi lắng lại ở những khoảnh khắc nhẹ nhàng, giàu tính tự sự và kết thúc bằng tinh thần tôn vinh niềm tự hào dân tộc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của đêm diễn nằm ở chương trình mang màu sắc văn hóa, được trình diễn đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Những ca khúc như “Trống cơm”, “Áo mùa đông” và “Dạ cổ hoài lang” vang lên giữa không gian rộng lớn, tạo nên bầu không khí trang trọng. Việc làm mới các tác phẩm quen thuộc bằng tư duy âm nhạc đương đại góp phần mang lại trải nghiệm mới mẻ, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về giá trị truyền thống.

Bên cạnh nội dung, “Gai Home” ghi dấu với sự đầu tư công phu về mặt dàn dựng. Sân khấu ứng dụng hiệu ứng 3D, hệ thống LED, thiết bị nâng cùng các phần trình diễn pháo hoa và mascot quy mô lớn đã tạo nên những lớp không gian thị giác đa dạng. Mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn âm nhạc mà còn được xây dựng như một tác phẩm tổng hòa giữa âm thanh và hình ảnh.

Yếu tố mới mẻ còn đến từ các màn kết hợp và “đổi vai” giữa các nghệ sĩ. Jun Phạm và S.T Sơn Thạch mang đến tiết mục “Sơn thủy khúc – Thuận nước đẩy thuyền”, trong khi Hoàng Hiệp thử sức với phiên bản rock của “Cô đôi thượng ngàn”. Liên Bỉnh Phát cũng gây chú ý khi góp giọng cùng Ngọc Kayla, tạo nên điểm nhấn bất ngờ trên sân khấu. Những thử nghiệm này cho thấy tinh thần sáng tạo không giới hạn, đồng thời góp phần làm phong phú màu sắc tổng thể của chương trình.

Ở chương “Hit”, sân khấu được dành riêng cho các dự án cá nhân của từng nghệ sĩ. Cách dàn dựng này cho thấy định hướng rõ ràng của chương trình: “Anh trai vượt ngàn chông gai” đóng vai trò bệ phóng, nhưng không giới hạn con đường phát triển riêng của mỗi cá nhân. Sau hành trình chung, các nghệ sĩ tiếp tục mang theo dấu ấn sáng tạo và tinh thần vượt thử thách để phát triển sự nghiệp độc lập.

Trong đêm diễn, NSND Tự Long có những chia sẻ giàu cảm xúc khi nhắc đến cơn mưa xuất hiện xuyên suốt chương trình. Ông nói: “Từ đầu đến giờ những giọt mưa khiến chúng tôi cũng đã muốn khóc. Phải chăng là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của cả ông trời cũng hòa quyện với chúng ta có đúng vậy không”. Lời chia sẻ này góp phần làm rõ hơn không khí đặc biệt của đêm nhạc.

Khoảnh khắc các nghệ sĩ đứng cùng nhau ở phần cuối, cất lên những giai điệu khép lại chương trình trong ánh đèn flash của khán giả đã trở thành hình ảnh đáng nhớ. Đó cũng là lúc “nghi thức tốt nghiệp” được thực hiện, đánh dấu sự kết thúc của hành trình 2024. Dù vậy, chi tiết một số nghệ sĩ chưa nhận nón tốt nghiệp được xem như gợi mở cho những bước đi tiếp theo của dự án.

Ngay sau đêm diễn, chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Một người xem chia sẻ: “Dàn âm thanh của Gai Concert lúc nào cũng tốt, xem qua góc quay xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một”. Trong khi đó, một ý kiến khác cho biết: “Set solo xúc động quá, cảm giác như được quay lại những ngày đầu tiên khi các Anh Tài vừa mới ra mắt”.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa đầu tiên đã tạo được dấu ấn vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình giải trí. Việc duy trì sức hút trên sóng truyền hình và mạng xã hội cho thấy mức độ quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận những đóng góp xã hội như hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim và đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn.

Sự kiện xác lập kỷ lục thế giới về số lượng người mặc trang phục truyền thống tham gia cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Trước “Gai Home”, chuỗi 8 đêm concert của chương trình đều thu hút lượng lớn khán giả, tạo nên hiệu ứng tích cực cho thị trường biểu diễn.

Với tất cả những yếu tố đó, “Gai Home” không chỉ là một đêm nhạc khép lại hành trình, mà còn là dấu mốc khẳng định sức sống của một dự án nghệ thuật có khả năng kết nối nghệ sĩ và công chúng, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và tinh thần tích cực.