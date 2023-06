Ezra Miller dự thảm đỏ "The Flash" sau loạt bê bối cá nhân

Tại buổi ra mắt bộ phim mới "The Flash", Ezra Miller xuất hiện với diện mạo bảnh bao. Nam diễn viên mặc một chiếc áo vest trắng đồng thời tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài điển trai của mình bằng việc búi nửa tóc. Đây cũng là lần đầu tiên Ezra Miller xuất hiện trước công chúng, sau một số tranh cãi cá nhân ngoài màn ảnh xảy ra vào năm ngoái.

Ezra Miller tham dự thảm đỏ "The Flash"

Trong "The Flash", Ezra Miller vào vai siêu anh hùng Flash. Tuy nhiên do Ezra Miller đã dính một loạt bê bối đời tư trước đó đã khiến người hâm mộ phản ứng dữ dội. Họ cho rằng tài tử 31 tuổi không phù hợp với vai siêu anh hùng. Cụ thể, sao phim "Justice League" đã có một năm 2022 đầy biến động khi liên tiếp vướng bê bối. Từ tháng 3 đến giữa tháng 4, Ezra Miller bị bắt tới 2 lần ở Hawaii do có hành vi gây mất trật tự và hành hung. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị buộc tội quấy rối trẻ em.

Tháng 8/2022, nam diễn viên bị bắt do có hành vi trộm cắp tại một dinh thự ở bang Vermont. Tổng giá trị những món đồ anh đã ăn trộm khoảng 900 USD. Ban đầu, Ezra Miller không chịu nhận tội. Tới tháng 1/2023, tài tử sinh năm 1992 quyết định nhận tội. Theo đó, Miller phải chịu một năm quản chế cùng một khoản tiền phạt.

Ezra Miller trong "The Flash" (2023)

Trước đây, giám đốc điều hành của DC Studios đã đề cập đến tương lai của Ezra Miller trong vũ trụ DC và tiết lộ nam diễn viên cam kết sống tích cực. Tuy nhiên, tương lai của Miller trong vũ trụ tái khởi động vẫn chưa được đảm bảo. Đáng nói, kịch bản "The Flash 2" đã hoàn thiện ngay trước khi phần đầu ra mắt. Cốt truyện được cho là có sự tham gia của Batman (Michael Keaton) và Supergirl (Sasha Calle). Đạo diễn Andy Muschietti cũng khẳng định sẽ đưa Ezra Miller trở lại trong phần hậu truyện của "The Flash", nếu dự án được bật đèn xanh.

“Tôi nghĩ không có ai khác có thể đóng nhân vật đó tốt hơn cậu ấy. Ezra Miller đã khắc họa siêu anh hùng tốc độ một cách xuất sắc. Tôi cảm giác như The Flash được tạo ra dành cho Miller" - vị đạo diễn chia sẻ./.