Giáo sư Xoay, MC Đại Nghĩa thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Sau thành công của mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức trở lại với mùa 2, hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức hút bằng những màn “lột xác” ngoạn mục của dàn nghệ sĩ tham gia. Mới đây, ê-kíp chương trình đã công bố 5 “anh tài” đầu tiên, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự đa dạng về màu sắc và lĩnh vực hoạt động.

Gây chú ý nhất trong danh sách là sự xuất hiện của MC Đinh Tiến Dũng – người quen thuộc với công chúng qua hình tượng “Giáo sư Cù Trọng Xoay”. Với lối tư duy sắc sảo, hài hước cùng khả năng ứng biến linh hoạt, nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những mảng miếng giải trí thông minh, duyên dáng. Trước đó, anh từng ghi dấu ấn với phong cách “giải đáp mọi câu hỏi dù chưa chắc đúng hay sai, miễn là vui”, tạo nên dấu ấn riêng khó trộn lẫn. Việc tham gia chương trình lần này cho thấy tinh thần sẵn sàng thử thách bản thân của Đinh Tiến Dũng, khi bước vào một “đường đua” hoàn toàn mới với nhiều yếu tố bất ngờ.

Gây chú ý nhất trong danh sách là sự xuất hiện của MC Đinh Tiến Dũng – người quen thuộc với công chúng qua hình tượng “Giáo sư Cù Trọng Xoay”.

Bên cạnh đó, ca/nhạc sĩ Hoàng Tôn cũng chính thức góp mặt với vai trò “anh tài”. Không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc qua các ca khúc như “Tình yêu ngủ quên” hay “Nước hoa”, Hoàng Tôn được xem là nghệ sĩ sở hữu màu sắc riêng trong V-Pop. Trở lại lần này, anh mang theo tinh thần làm mới, hướng đến hình ảnh hiện đại, năng động hơn trên sân khấu. Đây cũng là cơ hội để nam ca sĩ thể hiện khả năng trình diễn đa dạng, vượt ra khỏi khuôn khổ âm nhạc quen thuộc.

Một nhân tố khác gây tò mò là diễn viên Lê Xuân Tiền. Ghi dấu ấn với hình ảnh lịch lãm, nam tính trên màn ảnh rộng, Lê Xuân Tiền bất ngờ tiết lộ từng có nền tảng võ thuật Taekwondo. Sự kết hợp giữa phong thái điềm tĩnh và thể lực ấn tượng được kỳ vọng sẽ giúp anh tạo nên màu sắc riêng khi bước lên sân khấu. Tuy nhiên, khả năng trình diễn của nam diễn viên vẫn là ẩn số, khiến khán giả không khỏi tò mò.

Đáng chú ý, chương trình năm nay còn chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương. Sinh năm 2002, anh được biết đến rộng rãi với hình tượng “Hỏa Thần” trong vở diễn “Vùng Đất Kỳ Bí”, từng gây “sốt” trên mạng xã hội. Việc một nghệ sĩ xiếc tham gia sân chơi âm nhạc – giải trí được xem là điểm mới lạ, mở ra nhiều kỳ vọng về những màn trình diễn giàu tính thị giác, sáng tạo.

5 Anh tài đầu tiên của mùa 2 chính thức lộ diện

Khép lại danh sách 5 cái tên đầu tiên là nghệ sĩ đa năng Đại Nghĩa. Gắn liền với ký ức tuổi thơ qua sân khấu kịch “Ngày xửa ngày xưa”, Đại Nghĩa còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, phim ảnh và các chương trình giải trí. Với kinh nghiệm dày dặn cùng khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều vai trò, anh được kỳ vọng sẽ mang đến những phần thể hiện vừa duyên dáng vừa sâu sắc.

Sự góp mặt của 5 “anh tài” đầu tiên cho thấy mùa 2 của chương trình đang hướng đến sự đa dạng, kết hợp giữa nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Từ MC, ca sĩ, diễn viên đến nghệ sĩ xiếc, mỗi người đều mang theo thế mạnh riêng, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn. Với những cái tên đã được hé lộ, khán giả hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một mùa giải bùng nổ, nơi các nghệ sĩ không chỉ thể hiện tài năng mà còn chinh phục người xem bằng những màn “lột xác” đầy bất ngờ.