Lần hiếm hoi dàn nhạc giao hưởng biểu diễn ngoài trời quy mô lớn tại Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Giao hưởng Non Sông sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 25/4 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội). Trong chương trình này, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) tham gia với vai trò sản xuất nội dung và biểu diễn. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi tại Việt Nam một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn ngoài trời với quy mô lớn, hướng tới đông đảo công chúng.

Với quy mô gần 200 nghệ sĩ, nhạc công và lực lượng quân nhạc tham gia, Giao hưởng Non Sông được xây dựng như một “bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn”, giàu lớp lang và cảm xúc. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Vũ Thắng Lợi, Hồng Duyên, Hương Tràm, Hoàng Hải cùng các nhóm nhạc như Áo lính…, tạo nên một đội hình biểu diễn đông đảo, đa sắc màu.

Đại tá, Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn chỉ đạo nghệ thuật; đạo diễn âm nhạc Trung tá, Nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo; chỉ huy dàn nhạc là Nhạc trưởng Lê Phi Phi; cùng Concertmaster Trần Quang Duy. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn là hoạt động văn hóa nhằm lan tỏa tinh thần dân tộc trong dịp lễ lớn của đất nước.

Điểm đặc biệt của Giao hưởng Non Sông là việc đưa âm nhạc giao hưởng – vốn gắn với không gian nhà hát – ra biểu diễn trong không gian mở, gần gũi với đời sống. Theo NSND Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, “việc đưa dàn nhạc Giao hưởng Quân đội ra biểu diễn tại không gian công cộng giúp các nghệ sĩ có cơ hội tiếp cận công chúng một cách rộng rãi hơn, gần gũi hơn và dễ dàng hơn, đặc biệt là với các tầng lớp nhân dân tại Thủ đô”. Ông nhấn mạnh đây là “một bước đi quan trọng nhằm xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và đời sống xã hội”.

Trước đây, giao hưởng thường diễn ra trong không gian khép kín, nơi tồn tại khoảng cách nhất định giữa nghệ sĩ và khán giả. Khi chuyển sang không gian ngoài trời, khoảng cách này được thu hẹp, giúp công chúng “trực tiếp cảm nhận những cảm xúc, sự thăng hoa của người nghệ sĩ”, từ đó tạo nên sự kết nối gần gũi hơn giữa hai phía. Đồng thời, bối cảnh biểu diễn gắn với đời sống xã hội cũng giúp khán giả “cảm thụ âm nhạc một cách dễ dàng hơn, rõ ràng hơn và sâu sắc hơn”.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố nghệ thuật, chương trình còn hướng tới việc lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống văn hóa. Ban tổ chức kỳ vọng thông qua sự kiện, hình ảnh người lính sẽ được thể hiện gần gũi hơn với công chúng, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa quân đội và nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật quân đội trong đời sống đương đại.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Chia sẻ về chương trình, Nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội cho biết: “không chỉ khán giả hào hứng trước quy mô của một chương trình chưa từng có, mà chính chúng tôi – những người thực hiện – cũng cảm thấy rất hào hứng. Bởi đây là một chương trình rất hiếm có, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới”. Ông cũng thừa nhận việc đưa dàn nhạc ra không gian ngoài trời là “một thách thức không nhỏ”, bởi trên thế giới “những chương trình giao hưởng ngoài trời quy mô lớn như vậy không nhiều; tại Việt Nam thì lại càng hiếm”.

Theo ông, toàn bộ chương trình được xây dựng thành 5 chương gồm: Nhắc nhớ và tự hào; Tình yêu quê hương; Chúng ta; Tôi; và Việt Nam vươn mình. Đây là một hành trình cảm xúc dẫn dắt khán giả từ ý thức về lịch sử, niềm tự hào dân tộc đến việc suy ngẫm về vai trò cá nhân trong thời đại mới.

Trong đó, chương I sẽ mang đậm màu sắc giao hưởng với các tác phẩm được chuyển soạn từ những ca khúc quen thuộc như "Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây", "Bước chân trên dải Trường Sơn", được thể hiện dưới hình thức tổ khúc, mashup hoặc kết hợp hợp xướng quy mô lớn. Các chương tiếp theo mở rộng dần sang âm nhạc trữ tình và yếu tố đương đại, tạo sự gần gũi với khán giả trẻ. Chương V sẽ khép lại bằng không khí giao hưởng mạnh mẽ, thể hiện tinh thần lạc quan và khát vọng phát triển của đất nước.

Đặc biệt, chương trình đánh dấu sự kết hợp giữa giao hưởng với các chất liệu hiện đại như Pop và Rap, tạo nên những bản phối mới mẻ, mang hơi thở thời đại nhưng vẫn giữ được giá trị hàn lâm. Đây được xem là nỗ lực nhằm đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với nhiều đối tượng công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng Giao hưởng Non Sông không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một sự kiện văn hóa có sức lan tỏa, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho tương lai đất nước.