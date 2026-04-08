中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ha Ji Won và Nana gây xôn xao với loạt cảnh hôn táo bạo trong “Climax”

Thứ Tư, 09:37, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - "Climax" đang gây bão khi liên tục tung ra những cảnh hôn táo bạo giữa Ha Ji Won và Nana, đẩy mối quan hệ hai nhân vật lên cao trào và tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ về nội dung cũng như hướng đi của bộ phim.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Climax" đang trở thành tâm điểm bàn luận khi liên tục đẩy cao kịch tính bằng những chi tiết táo bạo, đặc biệt là mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa Ha Ji Won và Nana.

Trong tập phát sóng ngày 7/4, khán giả tiếp tục bất ngờ trước một cảnh hôn mới giữa hai nữ diễn viên, đánh dấu bước tiến rõ rệt trong tuyến tình cảm của bộ phim. Trước đó, một nụ hôn đầy cảm xúc đã khiến dư luận xôn xao khi ranh giới giữa sự đồng cảm và rung động trở nên mờ nhạt.

ha ji won va nana gay xon xao voi loat canh hon tao bao trong climax hinh anh 1

Ở diễn biến mới nhất, nhân vật của Nana chủ động bày tỏ tình cảm với Ha Ji Won, tạo nên chuỗi khoảnh khắc thân mật đẩy cao cao trào. Đặc biệt, một phân cảnh trong xe hơi càng làm tăng sức nóng, khi câu chuyện đi sâu hơn vào những chuyển biến tâm lý và cảm xúc bất ngờ giữa hai nhân vật.

Thực tế, mối quan hệ này đã được hé lộ từ tập 5, khi nhân vật của Ha Ji Won trong trạng thái tổn thương đã vô tình kết nối cảm xúc với Nana, dẫn đến nụ hôn đầu tiên. Từ đó, đây trở thành một trong những yếu tố gây chú ý nhất của bộ phim.

Chia sẻ về quá trình ghi hình, Ha Ji Won cho biết cô cảm thấy thoải mái hơn nhờ sự hỗ trợ từ Nana, giúp cả hai hoàn thành những cảnh quay nhạy cảm một cách tự nhiên và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, việc lặp lại nhiều cảnh hôn cũng khiến "Climax" nhận về phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự mới mẻ và dám thử nghiệm trong cách xây dựng mối quan hệ nhân vật, trong khi số khác cho rằng yếu tố gây sốc có thể đang lấn át nội dung chính.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng “phản ứng hóa học” giữa Ha Ji Won và Nana đã trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần giúp bộ phim duy trì sức hút và tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trước đó, ở những tập đầu, "Climax" gây chú ý khi nhân vật do Ha Ji Won thủ vai – một cựu diễn viên nổi tiếng – được hé lộ từng có mối quan hệ tình cảm với phụ nữ, làm dấy lên suy đoán về xu hướng tính dục. Chi tiết này tạo nên nhiều tranh luận: một số khán giả khen ngợi sự táo bạo khi khai thác chủ đề LGBTQ+, trong khi ý kiến khác cho rằng tuyến truyện còn rời rạc, thiếu chiều sâu và chưa gắn kết với mạch chính. Dù vậy, diễn xuất tinh tế của Ha Ji Won vẫn được đánh giá cao, góp phần giữ sức hút cho bộ phim.

ha-ji-won-2.jpg

Phim mới của Ha Ji Won gây tranh cãi

VOV.VN - Bộ phim truyền hình “Climax” do Ha Ji Won đóng chính đang trở thành tâm điểm tranh luận khi hé lộ tình tiết nhân vật từng có mối quan hệ yêu đồng tính trong quá khứ.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Ha Ji Won Nana Climax Hàn Quốc cảnh hôn Ha Ji Won Nana phim Climax nội dung tin phim Hàn Quốc Climax gây tranh cãi Ha Ji Won Climax Nana Climax mối quan hệ Ha Ji Won Nana phim Hàn táo bạo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh Trấn Thành tham gia đọc kịch bản và diễn xuất cùng dàn diễn viên Park Bo Gum, Joo Won trong phim điện ảnh "Kal: Thanh kiếm của Godumakhan".

VOV.VN - Danh sách phim cho năm 2026 của Netflix bao gồm mọi thứ, từ phim hài lãng mạn có sự tham gia của Jisoo (Blackpink) "Boyfriend on Demand" đến phim truyền hình siêu anh hùng với Park Eun Bin và Cha Eun Woo "The Wonderfools" hay các mùa tiếp theo của những chương trình truyền hình thực tế ăn khách.

VOV.VN - "Bugonia", phiên bản Hollywood làm lại từ bộ phim đình đám của Hàn Quốc năm 2003 "Save the Green Planet!" với nữ diễn viên Emma Stone thủ vai chính trong phim, đánh dấu thời điểm quan trọng trong sự trỗi dậy của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt