Ha Ji Won và Nana gây xôn xao với loạt cảnh hôn táo bạo trong “Climax”

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Climax" đang trở thành tâm điểm bàn luận khi liên tục đẩy cao kịch tính bằng những chi tiết táo bạo, đặc biệt là mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa Ha Ji Won và Nana.

Trong tập phát sóng ngày 7/4, khán giả tiếp tục bất ngờ trước một cảnh hôn mới giữa hai nữ diễn viên, đánh dấu bước tiến rõ rệt trong tuyến tình cảm của bộ phim. Trước đó, một nụ hôn đầy cảm xúc đã khiến dư luận xôn xao khi ranh giới giữa sự đồng cảm và rung động trở nên mờ nhạt.

Ở diễn biến mới nhất, nhân vật của Nana chủ động bày tỏ tình cảm với Ha Ji Won, tạo nên chuỗi khoảnh khắc thân mật đẩy cao cao trào. Đặc biệt, một phân cảnh trong xe hơi càng làm tăng sức nóng, khi câu chuyện đi sâu hơn vào những chuyển biến tâm lý và cảm xúc bất ngờ giữa hai nhân vật.

Thực tế, mối quan hệ này đã được hé lộ từ tập 5, khi nhân vật của Ha Ji Won trong trạng thái tổn thương đã vô tình kết nối cảm xúc với Nana, dẫn đến nụ hôn đầu tiên. Từ đó, đây trở thành một trong những yếu tố gây chú ý nhất của bộ phim.

Chia sẻ về quá trình ghi hình, Ha Ji Won cho biết cô cảm thấy thoải mái hơn nhờ sự hỗ trợ từ Nana, giúp cả hai hoàn thành những cảnh quay nhạy cảm một cách tự nhiên và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, việc lặp lại nhiều cảnh hôn cũng khiến "Climax" nhận về phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự mới mẻ và dám thử nghiệm trong cách xây dựng mối quan hệ nhân vật, trong khi số khác cho rằng yếu tố gây sốc có thể đang lấn át nội dung chính.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng “phản ứng hóa học” giữa Ha Ji Won và Nana đã trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần giúp bộ phim duy trì sức hút và tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trước đó, ở những tập đầu, "Climax" gây chú ý khi nhân vật do Ha Ji Won thủ vai – một cựu diễn viên nổi tiếng – được hé lộ từng có mối quan hệ tình cảm với phụ nữ, làm dấy lên suy đoán về xu hướng tính dục. Chi tiết này tạo nên nhiều tranh luận: một số khán giả khen ngợi sự táo bạo khi khai thác chủ đề LGBTQ+, trong khi ý kiến khác cho rằng tuyến truyện còn rời rạc, thiếu chiều sâu và chưa gắn kết với mạch chính. Dù vậy, diễn xuất tinh tế của Ha Ji Won vẫn được đánh giá cao, góp phần giữ sức hút cho bộ phim.