Hải Đăng Doo, Lou Hoàng lên tiếng xin lỗi, khẳng định không sử dụng bóng cười

Trong bài đăng chia sẻ vào tối 17/5, Hải Đăng Doo cho biết đây là “ngày thứ 11 kể từ khi những sự việc vừa qua xảy ra”. Sau thời gian im lặng để bình tâm suy nghĩ, nam ca sĩ nói muốn “chính thức gửi lời xin lỗi và chia sẻ vài điều từ chính đáy lòng mình”.

Hải Đăng Doo gửi lời xin lỗi tới gia đình, công ty quản lý, quản lý và đồng nghiệp vì đã để mọi người bị ảnh hưởng bởi ồn ào. Nam ca sĩ cũng xin lỗi ê-kíp các chương trình “Anh trai say hi”, “Tinh hà say hi”, “Say hi rực rỡ”.

Nam ca sĩ tiếp tục gửi lời xin lỗi tới ban tổ chức chương trình Sao nhập ngũ, các chiến sĩ và những người tham gia sản xuất chương trình. Theo Hải Đăng Doo, việc một chương trình “mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử nghệ thuật” bị ảnh hưởng bởi những ồn ào liên quan đến anh khiến bản thân “thật sự day dứt”.

Hải Đăng Doo cũng gửi lời xin lỗi tới các đối tác, nhãn hàng và người hâm mộ. Anh cho biết điều khiến mình áy náy nhất là làm những người yêu thương thất vọng và tổn thương.

Hải Đăng Doo, Lou Hoàng lên tiếng vụ nghi vấn bóng cười sau 11 ngày im lặng

Trong tâm thư, nam ca sĩ khẳng định: “Doo không mua bán, sử dụng bóng cười”. Đồng thời, anh phủ nhận có liên hệ với tài khoản Facebook “Phương Thảo Như” - tài khoản được nhắc đến trong những ngày qua. Hải Đăng Doo cho biết sẵn sàng gặp người đăng tin để làm rõ động cơ, mục đích đối với mình.

Ngoài ra, nam ca sĩ cho rằng thời gian qua xuất hiện nhiều nội dung, tin nhắn bị cho là của anh lan truyền trên mạng xã hội nhưng “không chính xác, bị cắt ghép hoặc xuyên tạc”. Theo Hải Đăng Doo, có những nội dung “được sử dụng phần mềm cắt ghép, tạo tin giả trên nền số điện thoại” của anh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống cá nhân.

Nam ca sĩ cho biết đã nhờ một công ty luật giải quyết các vấn đề pháp lý theo ủy quyền. Anh nói bản thân không trách những ý kiến đánh giá tiêu cực trong thời gian qua, đồng thời thừa nhận những lời giải thích hiện tại chưa thể ngay lập tức lấy lại niềm tin từ công chúng.

“Doo vẫn muốn đối diện, muốn chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng mà mình đã gây ra, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân để trưởng thành hơn sau biến cố này”, nam ca sĩ viết.

Cùng thời điểm, Lou Hoàng cũng đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết chỉ sau khi phía luật sư hoàn tất công việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bản thân, anh mới đủ can đảm lên tiếng.

Lou Hoàng cho biết sự việc xảy ra trong những ngày qua đã gây tổn thương lớn cho gia đình, đặc biệt là mẹ anh. Nam ca sĩ viết: “Xin lỗi vì đã để mọi người phải trải qua những ngày mệt mỏi và áp lực như vậy”.

Theo Lou Hoàng, dù giữ im lặng hơn 10 ngày nhưng anh vẫn đọc các bài viết, nhận xét và đánh giá từ dư luận. Nam ca sĩ nói không trách bất kỳ ai vì hiểu rằng khi sự việc xảy ra, niềm tin của công chúng bị lung lay là điều dễ hiểu.

“Có những điều đúng mà Lou cần nghiêm túc nhìn nhận để thay đổi bản thân. Và cũng có những điều chưa chính xác thì do mọi người chưa đủ yếu tố để yêu thương mình”, anh chia sẻ.

Lou Hoàng cho biết sau biến cố, anh nhận ra việc cố gắng làm nhạc hay đầu tư cho sản phẩm nghệ thuật là chưa đủ. Theo nam ca sĩ, nghệ sĩ còn cần sống có trách nhiệm hơn với tình cảm, niềm tin mà khán giả dành cho mình.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới FC SMILOU và những người từng yêu thương, tin tưởng anh vì đã khiến họ thất vọng, phải đứng giữa tranh cãi để bảo vệ mình.

Đồng thời, Lou Hoàng cũng cảm ơn những người vẫn dành cho anh sự tin tưởng và động viên trong giai đoạn khó khăn. Anh bày tỏ mong muốn có cơ hội trưởng thành hơn sau tất cả những gì đã xảy ra.

Tương tự Hải Đăng Doo, Lou Hoàng khẳng định: “Lou xin khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng bóng cười”. Nam ca sĩ cũng phủ nhận liên quan đến những cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về mình và cho biết đã ủy quyền cho luật sư làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Cùng ngày, phía công ty luật đăng tải “cảnh báo pháp lý” liên quan vụ việc.

Theo nội dung được công bố, đơn vị này là tổ chức hành nghề luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo ủy quyền của Hải Đăng Doo, Lou Hoàng và công ty quản lý.

Phía luật sư cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều bài đăng, hình ảnh, video trên Facebook, TikTok, YouTube, Threads… có nội dung “quy chụp, xuyên tạc” cho rằng các ca sĩ có hành vi “sử dụng chất cấm”.

Theo phía luật sư, vụ việc xuất phát từ “một đoạn clip ngắn không rõ nguồn gốc” do tài khoản “Phương Thảo Như” đăng tải trên Facebook.

Đơn vị này nhấn mạnh clip lan truyền “không chứa đựng bất kỳ hình ảnh nào của ca sĩ Lou Hoàng”, cũng không có hình ảnh thể hiện các ca sĩ sử dụng chất cấm, bóng cười hay bị cơ quan chức năng xử lý.

Dù tài khoản Facebook nói trên đã đính chính và khóa tài khoản cá nhân, phía luật sư cho rằng vẫn có nhiều đối tượng tiếp tục cắt ghép, xuyên tạc hình ảnh nghệ sĩ, khiến họ đối mặt làn sóng tẩy chay, phải tạm dừng tham gia các sự kiện âm nhạc như “Sao nhập ngũ Concert”, “Say hi rực rỡ”.

Trước đó, từ ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh và clip nghi vấn Hải Đăng Doo xuất hiện tại khách sạn ở Đà Nẵng cùng Lou Hoàng và một số cô gái. Trong ảnh lan truyền, nam ca sĩ mặc áo choàng, tay cầm vật thể giống bóng cười.

Sau khi vụ việc bùng nổ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay và đề nghị loại Hải Đăng Doo khỏi các chương trình sắp tới. Cô gái sau đó xóa bài và khẳng định một số hình ảnh được tạo bằng AI nhưng động thái này khiến dư luận càng hoài nghi và chỉ trích mạnh mẽ hơn.