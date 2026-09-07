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Hai ông bố Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm đua nhau kiếm tiền ở Hội An

Thứ Hai, 08:49, 07/09/2026
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VOV.VN - Trong tập 2 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, các bố con bất ngờ phải tự làm đồ thủ công rồi mang ra phố Hội bán lấy tiền mua cơm. Thành Trung “mồm khéo”, Lê Dương Bảo Lâm lăn xả, còn Huy R loay hoay đến tối vẫn chưa bán được hàng.

Trong tập 2 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, các bố con bất ngờ phải trải qua một thử thách khác với những trải nghiệm trước đó khi bị bác Leng Keng thu hết điện thoại và tiền. Muốn có bữa tối, các bố con phải tự làm những món đồ thủ công đặc trưng của Hội An rồi mang ra phố bán lấy tiền.

Không còn điện thoại để liên lạc hay tiền để chi tiêu, các bố con bắt đầu học làm mặt nạ giấy bồi và đèn lồng. Bố con Thành Trung và Phương Nam tìm đến nghệ nhân Bùi Quý Phong để học vẽ mặt nạ giấy bồi. Với hơn 45 năm gắn bó với nghề, nghệ nhân hướng dẫn các bé từng nét vẽ, trong khi các ông bố cũng phải tính toán cách bán sản phẩm sau khi hoàn thành.

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Lê Dương Bảo Lâm lăn xả chào bán đèn lồng trên phố.

Ở một địa điểm khác, Lê Dương Bảo Lâm và Huy R cùng các con học làm đèn lồng với Nghệ nhân Ưu tú Huỳnh Văn Ba và con trai Huỳnh Văn Trung. Các bố con được hướng dẫn từ dựng khung, dán nan đến hoàn thiện một chiếc đèn lồng.

Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng cho thấy sự khéo léo khi được nhận xét bôi keo rất đều tay. Anh hài hước nói: “Tại ở nhà dán mi giả riết nên quen đó ạ”. Không chỉ làm tốt, anh còn được nhận xét có năng khiếu với công việc này.

Tuy nhiên, làm được sản phẩm mới chỉ là một phần của thử thách. Các ông bố tiếp tục phải đưa sản phẩm ra phố, tìm khách hàng và thuyết phục họ trả tiền cho những món đồ do mình và các con làm ra.

Thành Trung lựa chọn phát huy khả năng ăn nói. Anh tự nhận: “Tay không khéo nhưng mồm khéo” và nhanh chóng thể hiện lợi thế khi bắt đầu bán hàng. Anh xác định nhóm khách hàng có thể dễ tiếp cận là những người nhận ra mình để thuận tiện trò chuyện và giới thiệu sản phẩm.

hai ong bo thanh trung, le duong bao lam dua nhau kiem tien o hoi an hinh anh 2
Thành Trung và Lê Dương Bảo Lâm cùng chào mời khách, tạo nên màn bán hàng đầy hài hước.

Khi gặp một khách hàng biết đến mình, Thành Trung giới thiệu chiếc mặt nạ, đồng thời nói về hoàn cảnh các con: “Anh bán mặt nạ để tối nay anh có tiền cho các con ăn cơm”. Các con của anh cũng tham gia chào bán. Chiếc mặt nạ cuối cùng được bán với giá 250.000 đồng. Thành Trung tính toán số tiền này tương ứng với ba suất cơm gà và phần còn lại đủ mua nước cho các con.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm chọn cách trực tiếp tiếp cận khách hàng. Anh mang đèn lồng ra phố, chủ động chào mời du khách và thậm chí dùng câu tiếng Anh pha tiếng Việt: “Hello, you sale lồng đèn”.

Có lúc Thành Trung đề nghị mua chiếc đèn lồng của Lê Dương Bảo Lâm với giá 50.000 đồng để giúp anh có tiền, nhưng nam diễn viên từ chối và nói: “Lòng tự trọng của em cao lắm, anh Trung à. Có những giọt mồ hôi của em trong đây!”.

Huy R lại gặp nhiều khó khăn hơn. Hai bố con là một trong những gia đình cuối cùng chưa bán được đèn lồng. Anh từng nghĩ chương trình sẽ khá nhẹ nhàng, các bố con cùng chơi, cùng làm nhiệm vụ “chill chill”, nhưng thực tế khiến anh nhận ra hành trình “cực” hơn tưởng tượng.

Huy R cùng con khảo sát giá đèn lồng tại các cửa hàng, dự kiến bán khoảng 80.000 đồng rồi tiếp tục tìm nơi đông người để tăng cơ hội bán hàng. Tuy nhiên, khi trời dần tối, hai bố con vẫn chưa bán được món đồ nào và tiếp tục tìm khách để có tiền mua cơm.

hai ong bo thanh trung, le duong bao lam dua nhau kiem tien o hoi an hinh anh 3
Phương Nam xúc động khi đọc thư bố

Trong khi các bố con khác xoay xở với thử thách bán hàng, Phương Nam lại có một khoảnh khắc xúc động khi nhận được thư từ bố. Trong thư, bố anh nhắc lại những năm tháng hai bố con ít trò chuyện, trong đó có câu chuyện Phương Nam từng trượt kỳ thi vào cấp ba. Ông viết rằng có lẽ những người đàn ông trong gia đình đều “thương thì nhiều mà nói thì ít”, đồng thời chia sẻ những điều ông từng day dứt khi con trai trưởng thành.

Nhìn Phương Nam đồng hành cùng con gái Nguyên Ốc, người bố nhận ra con trai đang dành cho con những điều mà trước đây ông chưa làm được. Đọc thư, Phương Nam bật khóc và chia sẻ rằng chỉ khi có con gái, anh mới thực sự ngồi xuống nói chuyện với bố sau hơn 20 năm. Anh cũng nói lời xin lỗi vì trước đây chưa hiểu những áp lực và điều bố đã âm thầm gánh vác cho gia đình.

Hà Phương/VOV.VN
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