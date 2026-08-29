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Hào khí Việt Nam được Phan Đinh Tùng lựa chọn phát hành lại dịp 2/9

Thứ Bảy, 09:02, 29/08/2026
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VOV.VN - Sau hơn nửa năm kể từ ĐINH Show 2025, Phan Đinh Tùng bắt đầu đưa một số tiết mục trong đêm diễn lên YouTube. Trong số 26 tiết mục từng được trình diễn, Hào khí Việt Nam là một trong những ca khúc nam ca sĩ đặc biệt muốn giới thiệu lại với khán giả, nhất là trong thời điểm cận Quốc khánh 2/9.

ĐINH Show 2025 diễn ra ngày 26/12/2025, đánh dấu tuổi 50 và hơn 26 năm hoạt động nghệ thuật của Phan Đinh Tùng. Chương trình gồm 26 tiết mục, nhìn lại những dấu mốc trong sự nghiệp ca hát của anh qua nhiều giai đoạn.

Thay vì đưa toàn bộ chương trình lên mạng ngay sau đêm diễn, Phan Đinh Tùng và ê-kíp dành thời gian xử lý lại hình ảnh, âm thanh trước khi phát hành. Từ ngày 18/8, chuỗi video được bắt đầu với Sóng tình, ca khúc gắn với thời kỳ nam ca sĩ còn là thành viên nhóm MTV. Sau đó, Ngôi sao lẻ loi tiếp tục được giới thiệu.

hao khi viet nam duoc phan Dinh tung lua chon phat hanh lai dip 2 9 hinh anh 1
Hào khí Việt Nam là một trong những tiết mục Phan Đinh Tùng lựa chọn giới thiệu lại với khán giả.

Theo kế hoạch, tổng cộng 6 tiết mục được lựa chọn phát hành riêng lẻ trước khi ê-kíp đưa bản đầy đủ của chương trình lên nền tảng số.

Phan Đinh Tùng cho biết ngay từ đầu anh không muốn ĐINH Show chỉ dừng lại sau một đêm biểu diễn. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng không muốn vội vàng đưa các bản ghi hình lên mạng nếu chất lượng chưa đạt yêu cầu.

“Thực ra ngay từ đầu Tùng đã xác định ĐINH Show không chỉ tồn tại trong một đêm diễn. Chương trình diễn ra từ cuối năm 2025, nhưng để đưa một sản phẩm live lên các nền tảng số một cách chỉn chu, ê-kíp cần thêm thời gian xử lý rất nhiều phần phía sau. Tùng không muốn vì áp lực phải ra thật nhanh mà đánh đổi chất lượng”, anh chia sẻ.

hao khi viet nam duoc phan Dinh tung lua chon phat hanh lai dip 2 9 hinh anh 2

Trong số những tiết mục được lựa chọn, Hào khí Việt Nam mang màu sắc khác với nhiều ca khúc gắn với câu chuyện cá nhân của Phan Đinh Tùng. Ca khúc do nhạc sĩ Holy Thắng sáng tác, từng được nam ca sĩ thể hiện từ nhiều năm trước và tiếp tục được đưa vào ĐINH Show 2025.

Nếu Ngôi sao lẻ loi gợi lại một phần ký ức trong hành trình ca hát, Hào khí Việt Nam lại hướng đến tinh thần mạnh mẽ, niềm tự hào và những giá trị chung. Việc tiết mục được giới thiệu trở lại vào thời điểm cận Quốc khánh 2/9 cũng khiến ca khúc mang thêm ý nghĩa thời điểm.

“Với Tùng, mỗi tiết mục mang một màu sắc và một câu chuyện riêng”, Phan Đinh Tùng nói.

 

Nam ca sĩ cho biết khi xem lại chương trình sau nhiều tháng, anh nhận ra nhiều khoảnh khắc mà bản thân không thể cảm nhận đầy đủ trong lúc đang biểu diễn.

“Đến nhiều tháng sau, khi ngồi xem lại từng hình ảnh, Tùng mới nhận ra có rất nhiều khoảnh khắc mình đã bỏ lỡ. Có ánh mắt của khán giả, có sự hết mình của anh chị em nghệ sĩ, ban nhạc, ê-kíp và có cả những giây phút rất đời mà khi đang biểu diễn Tùng không nhận ra”, anh chia sẻ.

Theo Phan Đinh Tùng, phiên bản phát hành trên YouTube vẫn được giữ lại tinh thần live, bao gồm những tương tác và cảm xúc diễn ra trực tiếp trên sân khấu.

Sau chuỗi 6 video, ê-kíp dự kiến tiếp tục giới thiệu bản đầy đủ của ĐINH Show. Phan Đinh Tùng cũng đang chuẩn bị cho ĐINH Concert tại Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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