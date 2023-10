Bán đấu giá 2 chiếc đàn ghi-ta nổi tiếng của Eric Clapton và Kurt Cobain

Quang Đại mang triển lãm “chữa lành" đến Cung điện Hoàng gia Pháp

VOV.VN - Chuyến hành trình hành trình “How are you these days?” với chiếc vali chứa đầy những khoảnh khắc trong cuộc sống sau khi được mang tới Bangkok, Hàn Quốc, Quang Đại tiếp tục gây bất ngờ khi đem triển lãm này tới La Montpensier, 15 Palais Royal, Paris, Pháp trong 8 ngày (từ ngày 1/10 đến 8/10/2023).