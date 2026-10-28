Hé lộ lý do loạt phim Hàn Quốc về lịch sử gần đây gây tranh cãi

Sau tranh cãi về bộ phim điện ảnh Hàn Quốc The Assassin(s) liên quan đến vấn đề xuyên tạc lịch sử, vốn đã leo thang thành cuộc đối đầu chính trị, bộ phim truyền hình Doctor X: Mafia in White của đài SBS, do Kim Ji-won đóng chính và gọi tắt là Doctor X, tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. Bộ phim đang đối mặt với kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng vì có nội dung liên quan đến phong trào dân chủ hóa ngày 18/5 tại Hàn Quốc.

Theo hệ thống kiến nghị điện tử của Quốc hội Hàn Quốc ngày 26/10, kiến nghị yêu cầu đình chỉ phát sóng Doctor X đã nhận đủ 100 lượt đồng thuận để được xem xét công khai trước khi chính thức đăng tải. Hiện kiến nghị đang được thẩm định để quyết định có công khai và chuyển đến ủy ban liên quan hay không.

Người kiến nghị cho rằng: “Khác với bộ phim truyền hình Nhật Bản nguyên tác, việc đưa nội dung liên quan đến sự kiện ngày 18/5 vào phiên bản chuyển thể của Hàn Quốc dường như là cách áp đặt một lập trường chính trị nhất định vào câu chuyện”.

Người này thừa nhận sự kiện ngày 18/5 là một chương đau thương trong lịch sử Hàn Quốc, nhưng cho rằng bộ phim đã bất ngờ đưa vào một vấn đề nhạy cảm về chính trị, trong đó vẫn còn những chi tiết gây tranh luận. Kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng tác phẩm, đồng thời đề nghị ê-kíp sản xuất ra điều trần trước Quốc hội.

Tập phim gây tranh cãi là tập 6, phát sóng ngày 24/10. Nội dung xoay quanh Oh Sang-beom, nhân vật do Ha Seong-gwang thủ vai, một bệnh nhân bị bắn vào đầu trong phong trào dân chủ hóa ngày 18/5 và phải chịu di chứng suốt đời. Theo Nielsen Korea, tập phim đạt tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc 19,5%, mức cao nhất kể từ khi bộ phim lên sóng.

Trong tập phim, người dân năm 1980 bị quân đội tấn công bằng hơi cay và súng đạn. Một lời thoại cho rằng những mảnh đạn còn găm trong đầu Oh Sang-beom có thể trở thành bằng chứng quan trọng về việc chính quyền quân sự khi đó sử dụng trực thăng để nổ súng vào người dân.

Một số phân cảnh khác cho thấy nhân vật chính Gye Su-jeong, do Kim Ji-won thủ vai, cùng các nhân vật khác đi xe buýt số 518 đến Nghĩa trang Quốc gia ngày 18/5. Tập phim cũng xây dựng nhân vật cựu tổng thống hư cấu Ji Du-seok, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và gặp Oh Sang-beom tại đây.

Cách xây dựng câu chuyện đã vấp phải ý kiến phản đối của một bộ phận khán giả trên mạng. Những người này đặt câu hỏi liệu việc đưa một sự kiện lịch sử nhạy cảm vào bộ phim thuộc thể loại y khoa có thực sự thuyết phục về mặt kịch bản và phù hợp với mạch truyện hay không.

Ngược lại, nhiều khán giả đánh giá cao tập phim vì đã khơi lại một giai đoạn đau thương trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc, đồng thời đề cập đến những tổn thương chưa được giải quyết của các nạn nhân chịu bạo lực từ phía nhà nước. Theo nhóm khán giả này, biến vấn đề thành cuộc tranh cãi chính trị là biểu hiện của việc chính trị hóa quá mức hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Đài SBS hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, trong ngày tập phim lên sóng, Lee Ok-gyu, nhà sản xuất điều hành phụ trách sản xuất tại Studio S, đã đăng dòng chữ “Không sợ hãi” trên mạng xã hội, khiến nhiều người đưa ra những cách diễn giải khác nhau.

Tranh cãi không chỉ dừng lại ở nội dung tác phẩm mà còn lan sang các diễn viên. Tài khoản mạng xã hội của Kim Ji-won liên tục nhận được những bình luận chỉ trích. Diễn biến này cho thấy xu hướng ngày càng đáng lo ngại: đánh đồng quan điểm chính trị của nhân vật trên màn ảnh với lập trường cá nhân của diễn viên thể hiện nhân vật đó.

Vụ việc gợi lại tranh cãi trước đó liên quan đến bộ phim điện ảnh The Assassin(s), tác phẩm đề cập đến vụ ám sát Yuk Young-soo, phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee.

Khi bộ phim ra mắt, những lời khen dành cho chất lượng tổng thể của tác phẩm song song với làn sóng chỉ trích, cáo buộc phim xuyên tạc lịch sử. Bất đồng không chỉ dừng ở việc đánh giá phim thấp trên các nền tảng trực tuyến hay kêu gọi tẩy chay, mà còn leo thang thành cuộc biểu tình bên ngoài nhà riêng của diễn viên chính Yoo Hae-jin. Cuối cùng, nam diễn viên phải đề nghị được bảo vệ an ninh cá nhân.

Trước những tranh cãi liên tiếp về quan điểm chính trị và việc công kích diễn viên, những người trong ngành cùng các chuyên gia bày tỏ lo ngại về môi trường sáng tạo nghệ thuật tại Hàn Quốc. Họ nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo điều kiện để khán giả tự đánh giá và hình thành quan điểm riêng về tác phẩm.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Heon-sik cho rằng khán giả có quyền bày tỏ ý kiến về chất lượng đạo diễn và kịch bản, nhưng những biện pháp gây sức ép như yêu cầu Quốc hội xem xét hay đòi đình chỉ phát sóng là không phù hợp. Ông nhận định, trong thời đại khán giả có thể chủ động tìm kiếm thông tin và đối chiếu nhiều góc nhìn khác nhau, việc đánh giá tác phẩm nên được để cho người xem và thị trường quyết định thông qua lựa chọn độc lập của họ.

Một nguồn tin trong ngành truyền hình cũng cho biết, việc một chủ đề nhạy cảm trong lịch sử hiện đại bất ngờ xuất hiện trong bộ phim truyền hình đại chúng về y khoa có thể khiến khán giả nảy sinh những quan điểm trái chiều. Tuy nhiên, người này cho rằng sẽ là quá mức nếu quy trách nhiệm về cách đạo diễn và xây dựng kịch bản cho toàn bộ đài truyền hình hoặc các diễn viên tham gia. Một số ý kiến khác cảnh báo không nên để quan điểm của một nhóm người trên mạng bị diễn giải thành suy nghĩ chung của toàn xã hội.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Jeong Deok-hyeon cho rằng tranh cãi hiện nay phản ánh cách nhìn mang tính chính trị của một bộ phận nhỏ, chứ không đại diện cho số đông. Ông gọi việc soi xét lập trường tư tưởng và công kích diễn viên chỉ vì họ tham gia một tác phẩm nhất định là “một dạng chủ nghĩa McCarthy”.

Ông nói thêm: “Thái độ trưởng thành là nhìn nhận văn hóa đúng với bản chất của nó, đồng thời chấp nhận rằng tác phẩm có thể chứa đựng những góc nhìn khác với quan điểm của chính mình”. Theo ông, khán giả nên tiếp nhận tác phẩm dựa trên những giá trị và cách thể hiện của nó, thay vì để các định hướng chính trị chi phối cách nhìn nhận.

Trong khi đó, Lee Seong-min, giáo sư Khoa Truyền thông và Điện ảnh thuộc Đại học Mở Quốc gia Hàn Quốc, nhận định các tác phẩm khai thác vấn đề xã hội có tiềm năng thương mại tại Hàn Quốc.

Ông cảnh báo rằng nếu những nỗ lực làm suy giảm quyền tự do biểu đạt trong văn hóa đại chúng, đồng thời cố tình tạo ra tâm lý e ngại trong giới sáng tạo, tiếp tục tái diễn, điều này có thể làm tổn hại năng lực cạnh tranh và nền tảng phát triển của ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc.