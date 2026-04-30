Hiếm như Nhà Trẻ: 2 năm vẫn gắn kết, còn thêm thành viên mới

Sau hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, "Nhà Trẻ" đã chứng minh sức sống bền bỉ khi không chỉ duy trì hoạt động mà còn ngày càng gắn kết dẫu chương trình đã khép lại được 2 năm. Từ một đội hình thi đấu, nhóm đã trở thành một tập thể nghệ sĩ chuyên nghiệp, đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án lớn.

Nhà Trẻ được thành lập từ mùa đầu tiên của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai với 7 thành viên ban đầu gồm: Tiến Đạt (thủ lĩnh), Tiến Luật, Hà Lê, Quốc Thiên, Binz, Rhymastic và Duy Khánh. Dù xuất thân từ nhiều lĩnh vực và mang màu sắc âm nhạc khác nhau, nhóm đã tìm được điểm chung ở tinh thần trẻ trung và năng lượng đồng đội.

Đội hình Nhà Trẻ

Trong suốt hai năm qua, Nhà Trẻ duy trì tần suất hoạt động dày đặc. Nhóm liên tục tổ chức fanmeeting tại Hà Nội và TP.HCM, lưu diễn tại Osaka theo lời mời của Lãnh sự quán Việt Nam và thực hiện liveshow riêng tại Hạ Long. Đáng chú ý, sau Encore Concert vào tháng 9/2025, nhóm chính thức kết nạp thêm Kiên Ứng và Huy R, hoàn thiện đội hình 9 người. Các thành viên không chỉ diễn chung mà còn hỗ trợ nhau trong các sản phẩm cá nhân từ MV đến liveshow riêng, dưới sự đồng hành của fandom mang tên “Trẻ Con”.

Tối 23/4/2026, buổi Fanmeeting của Nhà Trẻ tại Hà Nội đã diễn ra tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội với sự tham gia của gần 800 khán giả. Việc lựa chọn địa điểm này mang tính biểu tượng, gợi nhắc không gian gần gũi đúng với tên gọi và tinh thần của nhóm.

Màn kết hợp của NSND Thu Huyền cùng nhóm Nhà Trẻ

Dù đang trong giai đoạn tổng duyệt căng thẳng cho Gai Home Concert, các thành viên vẫn ưu tiên thời gian giao lưu trực tiếp với người hâm mộ. Đêm diễn không chỉ có sự dẫn dắt của MC BB Trần mà còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trong “gia tộc Anh Trai” như Thiên Minh, Thanh Duy, Hoàng Hiệp, Kay Trần.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của NSND Thu Huyền trong tiết mục “Đào Liễu”. Dù bận lịch tổng duyệt, nữ nghệ sĩ vẫn có mặt để ủng hộ các nghệ sĩ trẻ, tái hiện lại tiết mục từng gây dấu ấn tại vòng Công diễn 3 của chương trình trước đây.

Nếu fanmeeting là dịp tri ân khán giả thì Gai Home Concert được coi là dấu mốc “tốt nghiệp” của nhóm. Điểm đặc biệt nhất trong đêm diễn này đến từ quyết định thay đổi kịch bản vào phút chót của nhóm Nham Thạch (gồm Binz, Rhymastic, Tiến Đạt và Hà Lê).

Thay vì biểu diễn ca khúc “Khiến nó ngầu” theo kế hoạch ban đầu, nhóm đã lựa chọn trình diễn bài “Sao cũng được” và mời toàn bộ các thành viên Nhà Trẻ cùng lên sân khấu. Quyết định này đồng nghĩa với việc các cá nhân chấp nhận chia sẻ hào quang riêng để tạo nên một khoảnh khắc tập thể trọn vẹn nhất. Tiết mục “Khiến nó ngầu” sau đó được giữ lại làm phần kết show để đảm bảo sự bùng nổ, nhưng chính sự ưu tiên cho tinh thần đồng đội ở phần trước đã trở thành điểm lặng đáng nhớ cho hành trình 2 năm của nhóm.

Sau hai năm, Nhà Trẻ không còn là một nhóm được tạo ra bởi format chương trình. Họ đã trở thành một tập thể có lịch sử chung, có ký ức chung, và quan trọng nhất - các thành viên đều có mong muốn tiếp tục đồng hành. Dù tất cả đều là các nghệ sĩ chuyên nghiệp có công ty và đơn vị quản lý riêng, ekip riêng, nhưng cùng nhau họ vẫn là một “Nhà Trẻ” đoàn kết, nơi các thành viên thực sự yêu thương và trân trọng lẫn nhau.