Hiệu ứng từ Blackpink, hứa hẹn nhiều show âm nhạc quốc tế đến Việt Nam

Trong đêm trình diễn thứ 2, sức nóng của các cô gái Blackpink chưa bao giờ “giảm nhiệt” khi hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm để đón chờ buổi biểu diễn.

Blackpink tại đêm diễn thứ hai ở Hà Nội

Mở đầu đêm nhạc, 4 thành viên của Blackpink xuất hiện trên sân khấu với màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Đây cũng là phần mở màn quen thuộc trong chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm nhạc toàn cầu. Blackpink mở đầu phần trình diễn của mình với ca khúc nổi tiếng “How You Like That”. Âm nhạc sôi động cùng phần vũ đạo đã mang đến một không khí náo nhiệt trong sân vận động Mỹ Đình. Giọng hát vang, khoẻ của các nữ thần tượng khiến khán giả bùng nổ trong những giai điệu mà Blackpink mang đến.

Đêm trình diễn thứ 2 của BlackPink ở Việt Nam đã bùng cháy với những ca khúc quen thuộc như "How you like that," "Whistle," "Kill this love," "Pink Venom"...Cùng với đó còn có nhiều bài đơn của bốn cô gái và nhiều ca khúc đã gây bão khác. Không khí bên ngoài sân vận động cũng bùng bổ như dàn đồng ca quy mô lớn.

Đêm diễn thứ hai cũng như cuối cùng của 4 cô gái tại Việt Nam đã khép lại tour lưu diễn Born Pink trên toàn thế giới. Hai đêm trình diễn của Blackpink đã mang đến một đêm nhạc mãn nhãn cho người hâm mộ, để lại nhiều dấu ấn khó quên. Khán giả cũng kỳ vọng sau concert biểu diễn thành công của nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink, hình ảnh đất nước Việt Nam sẽ được lan toả rộng hơn đến bạn bè quốc tế và sẽ có nhiều concert âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Một khán giả cho biết: “Buổi trình diễn thực sự bùng nổ, bùng nổ hơn những concert trước mà tôi thấy. Bầu không khí, cách fan Việt đem lại cảm xúc với không khí cho các chị rất hào hứng và sôi nổi. Tôi mong Việt Nam sẽ thật nhiều show quốc tế như show Blackpink tại Hà Nội lần này. Các ngôi sao quốc tế đến Việt Nam thì giúp cho kinh tế văn hóa và du lịch, tất cả những lĩnh vực đấy đều sẽ phát triển hơn và mình thấy điều đó là một điều rất tốt".