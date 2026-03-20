Hòa Minzy chia sẻ video ngày bạn trai cùng gia đình sang hỏi cưới

Tối 19/3, trên trang cá nhân gần ba triệu người theo dõi, Hòa Minzy đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc Đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình sang nhà thưa chuyện cưới hỏi từ cuối năm 2024. Trong clip, anh diện sơ mi trắng, quần âu và có phần bẽn lẽn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, trong đó có ông nội của nữ ca sĩ.

Chia sẻ về kỷ niệm này, Hòa Minzy cho biết ông nội khi còn sống rất quý cháu rể tương lai và luôn mong chờ ngày cô lên xe hoa. Tuy nhiên, ông đã qua đời trước khi kịp chứng kiến khoảnh khắc đó. Nữ ca sĩ xúc động nói cô “nhớ ông rất nhiều”, đồng thời cho biết ông và bạn trai “rất hợp tính nhau” và luôn ủng hộ mối quan hệ của cả hai.

Hòa Minzy và Văn Cương

Hòa Minzy cũng tiết lộ Đại úy Thăng Văn Cương là quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, có tính cách nghiêm túc, tác phong rõ ràng. Theo cô, việc phải giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài không hề dễ dàng với bạn trai, và cô “luôn cảm ơn vì sự kiên nhẫn đó”. Nữ ca sĩ đặc biệt nhớ một chia sẻ của anh: “Nhìn đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, nhiều lúc chồng cũng muốn được như vậy lắm”.

Giọng ca gốc Bắc Ninh bày tỏ sự biết ơn khi bạn trai luôn kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành cùng mình. Cô cho rằng sau những khó khăn, cả hai càng thêm gắn bó và hiện tại có thể thoải mái hơn trong việc chia sẻ hạnh phúc. Hòa Minzy cũng nói từ khi quyết định ở cạnh nhau, mọi thứ trong cuộc sống của cô diễn ra “quá đỗi tuyệt vời”, từ sự nghiệp đến đời sống cá nhân.

Nữ ca sĩ cho biết bản thân không dám nói trước về tương lai nhưng sẽ cố gắng trở thành hậu phương vững chắc để bạn trai yên tâm công tác. Cô khẳng định cảm thấy tự hào khi được làm vợ của anh.

Trước đó, vào ngày 18/3, Đại úy Thăng Văn Cương đã chính thức giới thiệu Hòa Minzy với đồng nghiệp trong một buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng. Một người tham dự chia sẻ: “Chị em hậu phương xin phép được gặp Hòa Minzy trước. Chưa từng nghĩ sẽ gặp em trong không khí ấm áp tại đơn vị của chồng”, đồng thời cho biết ấn tượng với nữ ca sĩ bởi sự giản dị, dễ thương và gần gũi.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hòa Minzy xuất hiện với trang phục đơn giản, gương mặt rạng rỡ khi sánh bước bên bạn trai. Đại úy Thăng Văn Cương thoải mái nắm tay và thể hiện tình cảm trước đồng nghiệp. Những khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 7/3, Hòa Minzy xác nhận đang hẹn hò với Đại úy Thăng Văn Cương. Cô cho biết gia đình bạn trai đã sang nhà hỏi cưới, kịp thực hiện trước khi ông nội qua đời để ông có thể chứng kiến niềm hạnh phúc của cháu gái.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng chia sẻ sẽ hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm do đặc thù công việc của bạn trai. “Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh tập trung công tác… Anh Cương thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng”, cô cho biết, đồng thời bày tỏ sự tự hào trước những hy sinh của người lính.

Chuyến thăm đơn vị còn trở nên đặc biệt khi Hòa Minzy đưa con trai – bé Bo – đi cùng. Trong video được chia sẻ, Đại úy Thăng Văn Cương bế bé Bo dạo quanh khuôn viên đơn vị, cậu bé tỏ ra thích thú và quấn quýt bên “bố Cương”. Dòng trạng thái đi kèm gây chú ý: “Con được lên đơn vị thăm bố Cương, con rất thích ở đơn vị bố”.

Trước đó, Hòa Minzy từng cho biết tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bạn đời là phải yêu thương con trai mình. Những hình ảnh gần gũi giữa Đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo được xem là minh chứng rõ ràng cho sự gắn bó giữa hai “bố con”.