Hồng Đào: “Nếu được quay lại, tôi sẽ bớt đi diễn để ở bên các con”

Ở tuổi U70, Hồng Đào tiếp tục tìm kiếm những hình ảnh mới trên màn ảnh. Trong Lên Hương do Khương Ngọc đạo diễn, nữ nghệ sĩ vào vai bà Mũi - một người phụ nữ sống cô độc, làm nghề mai táng, có tính cách gai góc và cách yêu con nhiều tổn thương.

Vai diễn đánh dấu sự thay đổi so với hình ảnh hiện đại, năng động mà Hồng Đào từng thể hiện trong nhiều bộ phim trước. Đây cũng là dịp chị tái ngộ những đồng nghiệp, bạn bè lâu năm như Hồng Vân, Hữu Châu và Tuyết Thu.

Không muốn lặp lại chính mình trên màn ảnh

Hồng Đào cho biết sau nhiều năm làm nghề, chị không muốn tiếp tục xuất hiện với những dạng vai quen thuộc. Chính vì thế, khi làm việc với đạo diễn Khương Ngọc, nữ nghệ sĩ chủ động mong muốn có một sự thay đổi.

Hồng Đào vào vai bà Mũi trong phim Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc.

“Tôi đã sinh hoạt quá lâu trong nghề này rồi nên không muốn cứ diễn lặp lại chính mình trong những vai trước. Tôi từng nói với Khương Ngọc: ‘Cho chị một thay đổi mới lạ’. Và Ngọc giao cho tôi vai bà Mũi”, Hồng Đào chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận ban đầu chị cũng không chắc khán giả sẽ đón nhận hình ảnh mới này ra sao. Tuy nhiên, từ trải nghiệm của một người xem, chị cho rằng sự khác biệt trong cách diễn và hình tượng nhân vật có thể tạo ra cảm giác mới mẻ.

“Ban đầu tôi cũng không biết khán giả có chấp nhận hình ảnh này hay không. Nhưng theo tâm lý của tôi, khi xem phim mà thấy một diễn viên thể hiện một vai hoàn toàn khác với những vai trước đây, tôi cũng cảm thấy rất thú vị. Vì vậy, tôi mong khán giả cũng sẽ đón nhận sự thay đổi này của mình”.

Trong phim, Hồng Đào có dịp diễn cùng Hồng Vân, Hữu Châu và Tuyết Thu. Với chị, việc được làm việc với những người bạn cùng thế hệ là một niềm vui, nhưng một bộ phim vẫn cần sự kết hợp của nhiều lứa diễn viên.

“Một bộ phim cần có rất nhiều lứa diễn viên. Có lớp trẻ vừa fresh, vừa tươi mới cho bộ phim và cũng cần những diễn viên từng trải, có kinh nghiệm để làm ‘giàn bao’ cho lớp trẻ. Đó là điều một bộ phim cần có để thu hút nhiều đối tượng khán giả hơn”.

Nữ nghệ sĩ cho biết không muốn tiếp tục lặp lại những dạng vai quen thuộc trên màn ảnh.

Hồng Đào và Hồng Vân đã có nhiều năm gắn bó. Nữ nghệ sĩ cho rằng sự khác biệt về tính cách lại giúp cả hai duy trì tình bạn lâu dài. Theo chị, Hồng Vân là người quyết đoán, có khả năng lãnh đạo và thuyết phục người khác, trong khi bản thân Hồng Đào khá cả nể.

Điều khiến Hồng Đào lo lắng nhất ở người bạn thân là việc Hồng Vân dành quá nhiều sức lực cho sân khấu và học trò.

“Tôi vẫn nói với Vân: ‘Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình’. Tôi rất nể khi thấy Vân toàn tâm toàn sức đổ vào sân khấu, cho các học trò và thế hệ tương lai. Nhưng đồng thời tôi cũng lo cho sức khỏe của bạn mình”.

Với Hữu Châu, Hồng Đào gọi đây là một tình bạn tri kỷ. Cả hai quen nhau từ thời học sân khấu năm 1981 và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau nhiều thập kỷ làm nghề.

“Nếu được quay trở lại, tôi sẽ bớt thời gian đi diễn”

Không chỉ khác biệt về tạo hình, vai bà Mũi còn khiến Hồng Đào suy nghĩ nhiều về cách một người mẹ yêu con.

Trong Lên Hương, bà Mũi lựa chọn gửi con cho người khác nuôi với mong muốn con có một cuộc sống tốt hơn. Hồng Đào cho rằng lựa chọn này cần được đặt trong hoàn cảnh của nhân vật - một người phụ nữ cô độc, sống trong môi trường chịu nhiều ánh mắt soi mói.

“Bà ấy là một người đàn bà cô độc, sống ở trại hòm dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người. Bà không muốn con mình đi vào vết xe đổ của mình. Bà muốn con xinh đẹp, dịu dàng và có những người yêu thương, chăm lo xung quanh. Đó là tâm lý của bà Mũi”.

Hồng Đào và Hạ Anh.

Từ câu chuyện của nhân vật, Hồng Đào nhìn lại hành trình làm mẹ của chính mình. Chị có hai con gái đã trưởng thành, học tập và làm việc xa nhà. Khi các con lớn lên, nữ nghệ sĩ nhận ra tâm lý của người mẹ luôn tồn tại những mâu thuẫn rất tự nhiên.

“Tôi có hai con gái đã lớn, đi học và đi làm xa. Một phần trong tôi muốn các con đi xa khỏi tầm tay để có thể trưởng thành hơn, nhưng một phần lại muốn các con ở gần để mình bớt cô đơn. Nó mâu thuẫn như vậy đấy. Tôi nghĩ bà Mũi hay tôi đều có tâm lý của những người mẹ: vừa muốn con trưởng thành, vừa muốn con ở bên mình”.

Hồng Đào cũng thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con, từng có thời điểm các con cảm thấy mẹ áp đặt hoặc chưa quan tâm đầy đủ tới cảm xúc của chúng. Theo chị, đây là điều nhiều gia đình có thể trải qua khi con bước vào tuổi thiếu niên.

Ở hiện tại, điều nữ nghệ sĩ muốn thay đổi nhất nếu có thể quay trở lại quá khứ là dành nhiều thời gian hơn cho các con khi chúng còn nhỏ.

“Nếu được quay trở lại, có lẽ điều tôi muốn thay đổi là khoảng thời gian ngày xưa mình thường gửi các cháu cho ông bà ngoại để đi diễn. Tôi sẽ bớt thời gian đi diễn để có thể ở bên các cháu nhiều hơn”.

Hồng Đào cho rằng chính sự giằng co giữa mong muốn con trưởng thành và khao khát được giữ con ở gần khiến chị có sự đồng cảm với bà Mũi. Đằng sau vẻ ngoài gai góc của nhân vật vẫn là một người mẹ phải đưa ra lựa chọn khó khăn với mong muốn con có cuộc sống tốt hơn.