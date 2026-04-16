Hương Tràm lên tiếng về tranh cãi sau khi nhận giải Cống hiến 2026

Tại Lễ trao giải Cống hiến 2026 diễn ra tối 15/4, Hương Tràm được xướng tên ở hạng mục Album của năm với "Phao cứu sinh". Tác phẩm được đánh giá mang concept rõ ràng, dòng cảm xúc xuyên suốt và sự chuyển mình trong âm nhạc của nữ ca sĩ. Album không chỉ giữ thế mạnh ballad mà còn mở rộng sang pop, R&B và màu sắc cinematic, tạo nên tổng thể giàu chiều sâu. Giọng hát tiết chế, tinh tế cùng phần sản xuất chỉn chu giúp album tạo dấu ấn riêng và kết nối mạnh mẽ với người nghe.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải, Hương Tràm cho biết đây là một dấu mốc nhiều ý nghĩa trong hành trình làm nghề. Cô nói: “Đó là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Năm 17 tuổi là một dấu mốc đặc biệt, khi tôi được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ trẻ của Giải Cống hiến, và cũng chính ca sĩ Mỹ Linh cùng nhạc sĩ Anh Quân là những người trao giải cho tôi khi ấy. Đến hôm qua, một lần nữa được hai nghệ sĩ này trao giải, tôi cảm thấy đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là một vinh dự rất lớn. Hơn hết, tôi có cảm giác hành trình trưởng thành của mình đã được mọi người dõi theo và chứng kiến trong suốt thời gian qua”.

Hương Tràm nhận giải Album của năm

Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến trái chiều xoay quanh việc album "Giữa một vạn người" của Phùng Khánh Linh được đánh giá có độ phủ rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong năm 2025 nhưng không giành chiến thắng. Trước những tranh luận xuất hiện sau kết quả trao giải, Hương Tràm cho biết hiện tại cô không quá bận tâm. "Có thể trước đây từng để ý đến điều đó, nhưng hiện tại thì không", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô nhấn mạnh sự trân trọng dành cho các nghệ sĩ cùng được đề cử: “Tôi cho rằng mỗi nghệ sĩ được đề cử, cũng như mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm qua, đều góp phần tạo nên bức tranh chung của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi người đều là một mảnh ghép rất đáng trân trọng trong bức tranh ấy”.

Về chiến thắng của mình, nữ ca sĩ không xem đó là kết quả của may mắn đơn thuần. Hương Tràm chia sẻ: “Với riêng tôi, tôi không cho rằng chiến thắng này chỉ đến từ may mắn, dù yếu tố may mắn có thể vẫn tồn tại ở đâu đó. Đằng sau kết quả này là nỗ lực của cả ê-kíp, với 12 bản thu và 3 MV được đầu tư rất kỹ lưỡng, cùng sự đồng hành của những ê-kíp sáng tạo rất giỏi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu bất kỳ ai được xướng tên thì cũng đều xứng đáng. Nhưng với tôi, chiến thắng này là điều tôi muốn dành cho FC và tất cả những người luôn yêu thương, ủng hộ mình. Tất cả đã cùng nhau nỗ lực hết sức, nên tôi thực sự rất vui với thành công của ngày hôm qua”.

Hương Tràm biểu diễn tại lễ trao giải Cống hiến

Sau giải thưởng, Hương Tràm cũng chia sẻ thêm về áp lực trong nghề. Theo nữ ca sĩ, áp lực là điều luôn hiện hữu và cần thiết đối với một nghệ sĩ. Cô bày tỏ: “Áp lực thì lúc nào cũng có. Tôi nghĩ nghệ sĩ cần có áp lực để luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và tốt hơn dành cho khán giả. Bản thân tôi vốn là một người cầu toàn từ trước đến nay. Có lẽ trong thời gian tới sẽ có những bước đi táo bạo hơn, thú vị hơn, và cũng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn”.

Không chỉ nói về âm nhạc, Hương Tràm còn trải lòng về sự thay đổi trong đời sống cá nhân sau thời gian sống ở nước ngoài. Cô cho biết: “Tôi thấy bản thân mình có sự thay đổi. Khi về Việt Nam, tôi bắt đầu sử dụng TikTok, còn trong thời gian ở bên kia, tôi hầu như không dùng mạng xã hội nào. Thực ra, khi đó tôi muốn tập trung hoàn toàn cho việc học, vì quá trình tự mình đi học cũng có nhiều vất vả, nên tôi muốn dành trọn sự tập trung cho chặng đường ấy”.

Dù cởi mở hơn trên mạng xã hội, nữ ca sĩ vẫn muốn giữ cho mình một khoảng riêng. Hương Tràm nói: “Nếu thay đổi hoàn toàn, biến mình thành một người phơi bày mọi thứ trên mạng xã hội, thì tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Khi đó, có thể tôi cũng sẽ không còn hát theo cách mà khán giả mong muốn được nghe nữa. Cuộc sống của tôi nếu bị bộc lộ hoàn toàn trên đó thì cũng không phải điều tôi hướng tới”.

Hương Tràm nhìn nhận bản thân vẫn là người sống thiên về nội tâm. Cô cho biết: “Tôi vốn là một người hướng nội từ trước đến nay. Vì vậy, dù có cố gắng cởi mở hơn hay từng bước hướng ngoại hơn, thì về bản chất tôi vẫn là người hướng nội”. Đồng thời, nữ ca sĩ cho rằng điều quan trọng là không tự khép mình lại: “Tôi nghĩ rằng, dù là người hướng nội, mình vẫn cần học cách bước ra ngoài và mở lòng hơn”.

Trong chuyện tình cảm, Hương Tràm cho biết hiện tại cô không ở trong một mối quan hệ nào, nhưng vẫn giữ niềm tin vào tình yêu. Cô chia sẻ: “Hiện tại tôi không trong một mối quan hệ tình cảm nào. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin vào tình yêu và chưa bao giờ đánh mất kỳ vọng rằng, cuối cùng, một tình yêu thật đẹp vẫn sẽ đến với mỗi người”. Nói về mong muốn của mình, nữ ca sĩ bày tỏ: “Tôi chỉ mong gặp một người hiền lành, giản dị, ở bên nhau và có thể tựa vào nhau, cảm thấy bình yên là đủ. Tôi cũng không đặt ra những yêu cầu gì quá cao sang trong tình yêu”.

Hương Tràm cũng tiết lộ từng có những dự định rất cụ thể cho tuổi 30. Cô nói: “Khoảng năm năm trước, tôi từng viết ra một kế hoạch cho tuổi 30: sẽ có thêm những bài hát mới và sẽ kết hôn. Nhưng kế hoạch đó đã không thành hiện thực”. Với nữ ca sĩ, đó vẫn là một dự định nghiêm túc từng được viết ra trước khi sang Mỹ, như một phần của hành trình trưởng thành mà cô đã đi qua.