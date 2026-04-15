SOOBIN thắng lớn tại Giải thưởng Cống hiến 2026, Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm

Thứ Tư, 23:10, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Giải thưởng Cống hiến 2026, SOOBIN trở thành tâm điểm khi giành 3 giải lớn, trong khi Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm, tạo nên bức tranh âm nhạc sôi động và giàu dấu ấn của năm.

Tối 15/4, lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2026 diễn ra trong không khí trang trọng và sôi động, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, vận động viên cùng các gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ tôn vinh những đóng góp nổi bật của âm nhạc, sự kiện năm nay tiếp tục ghi dấu ấn khi song hành cùng thể thao, tạo nên một bức tranh toàn diện về những cá nhân, tập thể đã cống hiến bền bỉ trong suốt năm qua. Tâm điểm của đêm trao giải thuộc về SOOBIN khi anh giành chiến thắng áp đảo ở nhiều hạng mục quan trọng.

SOOBIN giành 3 giải thưởng quan trọng tại Giải thưởng Cống hiến 2026

Trong lĩnh vực âm nhạc, SOOBIN có một đêm thăng hoa khi được xướng tên ở hạng mục Nam ca sĩ của năm – giải thưởng danh giá bậc nhất, ghi nhận những đóng góp toàn diện cả về nghệ thuật lẫn sức ảnh hưởng. Không dừng lại ở đó, live concert cá nhân của anh – SOOBIN Live Concert: All-Rounder – tiếp tục được vinh danh Chương trình của năm. Đây là dự án được đầu tư quy mô lớn, mang tính tổng hợp cả âm nhạc, dàn dựng sân khấu lẫn trải nghiệm khán giả, góp phần định hình xu hướng concert tại Việt Nam.

Ở mảng sản phẩm, SOOBIN hoàn tất cú “hat-trick” khi chiến thắng Music Video của năm với "Mục hạ vô nhân", sản phẩm kết hợp cùng Binz và NSND Huỳnh Tú. MV gây ấn tượng bởi màu sắc nghệ thuật độc đáo, cách kể chuyện sáng tạo và phần hình ảnh được đầu tư công phu. Thành tích này không chỉ cho thấy sự bền bỉ của SOOBIN trong việc làm mới bản thân mà còn khẳng định vị thế của anh trong thế hệ nghệ sĩ dẫn dắt thị trường.

Trong phiên đấu giá chiếc cúp Cống hiến phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm, fan của nam ca sĩ đã chốt mức giá lên tới 1 tỷ đồng

Bên cạnh các giải thưởng chính thức, sức hút của SOOBIN còn được thể hiện rõ qua cộng đồng người hâm mộ. Trong phiên đấu giá chiếc cúp Cống hiến phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm, fan của nam ca sĩ đã chốt mức giá lên tới 1 tỷ đồng, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất đêm trao giải, cho thấy mức độ ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả.

Hòa Minzy là Ca sĩ của năm
Hạng mục Album của năm gọi tên "Phao cứu sinh" của Hương Tràm

 

Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm, đánh dấu một năm hoạt động hiệu quả và nhận được sự yêu mến rộng rãi. Ở lĩnh vực sáng tác, Nguyễn Văn Chung giành giải Nhạc sĩ của năm, tiếp tục khẳng định vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt với những ca khúc giàu cảm xúc.

Nguyễn Hùng giành giải Bài hát của năm với "Còn gì đẹp hơn"

Hạng mục Album của năm gọi tên "Phao cứu sinh" của Hương Tràm – một sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và chiều sâu cá nhân. Trong khi đó, tập thể DTAP được trao Nhà sản xuất của năm, ghi nhận vai trò quan trọng trong việc định hình âm thanh và xu hướng của nhiều dự án nổi bật.

Nguyễn Hùng giành giải Bài hát của năm với "Còn gì đẹp hơn" – ca khúc mang thông điệp tích cực và giàu cảm xúc. Chuỗi chương trình của năm thuộc về Live Tour: Bùi Công Nam “The Story”, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của mô hình tour diễn cá nhân. Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm gọi tên CONGB, vượt qua nhiều đề cử tiềm năng để ghi dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhạc sĩ của năm - Nguyễn Văn Chung
Nghệ sĩ mới của năm gọi tên CONGB

Ngoài ra, chương trình còn có những phần vinh danh đặc biệt như Concert Quốc gia, nhằm ghi nhận sự bùng nổ của thị trường biểu diễn trong năm 2025, với những chương trình quy mô lớn, đầu tư bài bản và mang đậm bản sắc Việt. Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt cũng được trao cho nhóm nhạc Nhật Bản Creepy Nuts, như một biểu tượng cho sự kết nối văn hóa âm nhạc quốc tế. 

Gương mặt trẻ Thể thao của năm được trao cho cầu thủ Đình Bắc
Gương mặt Thể thao của năm thuộc về Trịnh Thu Vinh

Song song với âm nhạc, lĩnh vực thể thao tại Cống hiến 2026 cũng nhận được sự quan tâm lớn. Ở hạng mục Chiến tích Thể thao của năm, đội tuyển U22 Việt Nam được vinh danh sau khi giành HCV SEA Games 33, đánh dấu một hành trình đầy cảm xúc với chiến thắng ngược dòng trước U22 Thái Lan trong trận chung kết. Đây là thành tích mang ý nghĩa lớn, khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.

Danh hiệu Gương mặt Thể thao của năm thuộc về Trịnh Thu Vinh, xạ thủ đã có những thành tích nổi bật trong năm qua. Trong khi đó, Gương mặt trẻ Thể thao của năm được trao cho cầu thủ Đình Bắc – đại diện cho thế hệ vận động viên trẻ đầy triển vọng.

Một hạng mục đặc biệt khác là Khát vọng Cống hiến, được trao cho Tập đoàn T&T, nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực trong việc phát triển thể thao Việt Nam thông qua xã hội hóa và đầu tư dài hạn. Đây là minh chứng cho vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy thể thao nước nhà phát triển bền vững.

Đội tuyển U22 Việt Nam được vinh danh
Trang Pháp cùng dàn nghệ sĩ và hơn 50 em nhỏ trình diễn liên khúc "Mãi là người Việt Nam", "Còn gì đẹp hơn", "Viết tiếp câu chuyện hoà bình"
Võ Hạ Trâm khuấy động sân khấu với ca khúc "Chân cứng đá mềm"

Không chỉ dừng lại ở phần trao giải, sân khấu Cống hiến 2026 còn ghi dấu ấn với loạt tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu. Mở màn chương trình, Đức Phúc mang đến tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" đầy hào hùng, tái hiện hình tượng Thánh Gióng giàu tính biểu tượng. Tiếp đó, Trang Pháp cùng dàn nghệ sĩ và hơn 50 em nhỏ trình diễn liên khúc "Mãi là người Việt Nam", "Còn gì đẹp hơn", "Viết tiếp câu chuyện hoà bình", lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm khuấy động sân khấu với ca khúc "Chân cứng đá mềm", như một lời tiếp sức đầy năng lượng dành cho những con người không ngừng nỗ lực trong thể thao và cuộc sống. Các tiết mục không chỉ góp phần nâng tầm cảm xúc cho đêm trao giải mà còn thể hiện rõ sự kết nối giữa âm nhạc và tinh thần cống hiến.

Hà Phương/VOV.VN
