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Huyền Lizzie nói gì khi bị nhận xét tạo hình “chưa đủ khổ” trong phim mới?

Thứ Năm, 08:33, 15/10/2026
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VOV.VN - Sau 3 tập đầu "Căn nhà không mái che", tạo hình lam lũ của Huyền Lizzie trong vai Hạnh nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn “chưa đủ khổ”, còn Huyền Lizzie cho rằng nhân vật không xấu mà chỉ bị cuộc sống vất vả làm vẻ ngoài lu mờ.

Ba tập đầu của "Căn nhà không mái che" đã lên sóng VTV3, thu hút sự chú ý của khán giả với câu chuyện về Hạnh - người phụ nữ thôn quê nghèo khó do Huyền Lizzie thủ vai. Bên cạnh những phản hồi tích cực về diễn xuất, tạo hình của nữ diễn viên cũng tạo ra hai luồng ý kiến khi một số khán giả cho rằng nhân vật vẫn “chưa đủ khổ”, thậm chí còn quá xinh so với hoàn cảnh.

huyen lizzie noi gi khi bi nhan xet tao hinh chua du kho trong phim moi hinh anh 1

Cuộc sống của Hạnh còn bị phủ bóng bởi những trận bạo hành từ người chồng. Vì mong các con có một mái ấm trọn vẹn, cô nhiều lần nhẫn nhịn, chịu đựng, thậm chí phải nhập viện và được bác sĩ cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe.

Ngay tập đầu, cảnh Hạnh bị chồng bạo hành gây chú ý trên mạng xã hội. Huyền Lizzie cho biết khi thực hiện phân đoạn này, cô thực sự rơi vào trạng thái sợ hãi và hoảng loạn cùng nhân vật.

“Khi tập, hoàn toàn không có chi tiết anh Đam nhét cơm vào miệng tôi, đập mâm vào lưng hay đạp vào bụng… Nhưng đến khi diễn, anh Đam đã ‘sáng tác’ thêm những cảnh đó, khiến cảm xúc mạnh hơn rất nhiều, giúp tôi diễn cảnh sợ hãi và hoảng loạn một cách chân thật nhất”, nữ diễn viên chia sẻ.

huyen lizzie noi gi khi bi nhan xet tao hinh chua du kho trong phim moi hinh anh 2
Huyền Lizzie vào vai Hạnh - người phụ nữ nông thôn lam lũ trong Căn nhà không mái che.

Huyền Lizzie cho biết sau khi hoàn thành cảnh quay, cô không bị tổn thương về thể chất bởi Doãn Quốc Đam kiểm soát hình thể tốt. Tuy nhiên, cảm xúc của cảnh diễn vẫn kéo dài sang phân đoạn tiếp theo, giúp cô tiếp tục giữ được trạng thái tủi nhục, đau đớn của Hạnh.

Bên cạnh những phản hồi về diễn xuất, tạo hình của Huyền Lizzie cũng trở thành chủ đề bàn luận. Một số khán giả cho rằng với hoàn cảnh nghèo khó, lam lũ và thường xuyên chịu bạo hành, Hạnh cần có vẻ ngoài khắc khổ hơn.

Trước những ý kiến này, Huyền Lizzie cho rằng nhân vật không phải một người phụ nữ xấu mà là người có nhan sắc nhưng vì cuộc sống vất vả, không có điều kiện chăm chút nên vẻ ngoài dần bị lu mờ.

“Trong suy nghĩ của khán giả, Hạnh cần… xấu hơn nữa. Tuy nhiên, với tôi, Hạnh là người phụ nữ có nhan sắc, nhưng vì quá vất vả, không có điều kiện chăm chút bản thân, khiến vẻ ngoài của cô bị lu mờ đi”, Huyền Lizzie bày tỏ.

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Tạo hình mới của Huyền Lizzie nhận nhiều ý kiến sau những tập đầu lên sóng.
huyen lizzie noi gi khi bi nhan xet tao hinh chua du kho trong phim moi hinh anh 4
Nữ diễn viên xuất hiện với làn da sạm, mái tóc buộc vội và dáng vẻ tất tả trong phim.

Ở chiều ngược lại, cũng có khán giả đánh giá nữ diễn viên đã có sự thay đổi đáng kể so với những vai trước. Trong phim, Hạnh có làn da nâu sạm, tóc thường buộc vội, đầu móng tay đen vì nhựa rau, dáng đi tất tả và thân hình gầy hơn.

Huyền Lizzie cho rằng việc một bộ phận khán giả chưa quen với tạo hình mới có thể xuất phát từ hình ảnh sang trọng, hiện đại mà cô từng thể hiện trên màn ảnh. Với nữ diễn viên, vai Hạnh là một thử thách nhưng cũng đem lại sự hứng thú bởi đây là dạng nhân vật khác biệt so với những vai cô từng đảm nhận.

huyen lizzie noi gi khi bi nhan xet tao hinh chua du kho trong phim moi hinh anh 5
Huyền Lizzie thay đổi hình ảnh so với những vai sang trọng, hiện đại trước đây.

Cô cũng kể, những ngày đầu ghi hình, các diễn viên phải dùng phấn nâu để làm tối màu da. Sau khoảng hai tuần quay ngoài trời, cả nhóm không còn cần đến lớp hóa trang này bởi làn da đã sạm nắng.

Huyền Lizzie cho biết cô dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật, đặc biệt là những tổn thương của một người phụ nữ vừa chịu áp lực cơm áo, vừa sống trong cuộc hôn nhân bạo lực. Trong phim, sau nhiều lần chịu đựng, Hạnh cuối cùng lựa chọn ly hôn để bảo vệ các con.

Căn nhà không mái che phát sóng vào thứ Hai, Ba và Tư hàng tuần trên VTV3.

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Vai gái quê của Huyền Lizzie trong “Căn nhà không mái che” gây tranh luận

VOV.VN - Sau tập 1 "Căn nhà không mái che" lên sóng tối 12/10, tạo hình lam lũ của Huyền Lizzie trong vai Hạnh nhận nhiều bàn luận. Dù hóa thân thành người phụ nữ bán rau, cuộc sống khó khăn, nữ diễn viên vẫn khiến không ít khán giả nhận xét “nhìn vẫn sang” vì đã quá quen với hình ảnh hiện đại trước đây.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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