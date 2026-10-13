Vai gái quê của Huyền Lizzie trong “Căn nhà không mái che” gây tranh luận

Sau khi tập đầu tiên của "Căn nhà không mái che" lên sóng tối 12/10, tạo hình của Huyền Lizzie trong vai Hạnh - người phụ nữ nông thôn làm nghề bán rau, có cuộc sống nghèo khó và từng chịu bạo hành - trở thành chủ đề được nhiều khán giả bàn luận. Không ít ý kiến cho rằng dù đã được hóa trang và ăn mặc giản dị, nữ diễn viên vẫn quá xinh đẹp, hiện đại và “sang”, chưa hoàn toàn tạo được cảm giác lam lũ của nhân vật.

Huyền Lizzie vào vai Hạnh - người phụ nữ bán rau, có cuộc sống nhiều khó khăn trong Căn nhà không mái che.

Căn nhà không mái che là bộ phim tiếp sóng Mùa hè năm ấy, lấy bối cảnh miền quê khu vực trung du Bắc Bộ khoảng những năm 2010. Huyền Lizzie đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị chồng là Bình (Doãn Quốc Đam) bạo hành. Sau những biến cố, Hạnh phải bươn chải bán rau, một mình nuôi hai con nhỏ.

Ngay từ tập đầu tiên, hình ảnh Hạnh với quần áo giản dị, tóc buộc gọn, gương mặt có thêm vết bớt và thường xuyên xuất hiện giữa những bối cảnh nông thôn đã cho thấy nỗ lực thay đổi hình tượng của Huyền Lizzie. Tuy nhiên, ngoại hình của nữ diễn viên vẫn khiến khán giả có những phản ứng trái chiều.

Trên mạng xã hội, một số khán giả nhận xét: “Nhìn Huyền không thể khổ nổi”, “Huyền Lizzie chỉ hợp vai sang và sạch thôi”, hay “Huyền Lizzie không hợp vai khổ đâu”.

Tạo hình giản dị của Huyền Lizzie trong Căn nhà không mái che.

Một bình luận khác hài hước cho rằng: “Tất cả đều rất nông thôn trừ Huyền Lizzie”. Theo người xem này, bộ phim tái hiện khá kỹ không khí làng quê với đụn rơm đầu ngõ, cây vải, cây nhãn, chiếc nón mê đã sờn, tủ gỗ kiểu cũ, khung ảnh gia đình, giấy khen treo trên tường, cánh cửa gỗ cài then, bếp củi nấu cám lợn, lồng gà tre hay những bó củi chất bên hiên nhà.

Khán giả này đánh giá phần dựng bối cảnh tạo được cảm giác hoài niệm về một miền quê Bắc Bộ trong ký ức, nhưng cho rằng Huyền Lizzie vẫn là chi tiết “không được quê cho lắm”. Dù đã được hóa trang theo hướng giản dị hơn, đường nét gương mặt, làn da và phong thái của nữ diễn viên vẫn khiến người xem liên tưởng tới những vai phụ nữ thành thị trước đây.

Huyền Lizzie từng ghi dấu ấn với những vai phụ nữ thành thị có phong thái sang trọng, khác biệt với nhân vật Hạnh lần này.

Sự tranh luận này cũng phần nào xuất phát từ hình ảnh quen thuộc mà Huyền Lizzie xây dựng trên màn ảnh những năm qua. Nữ diễn viên thường đảm nhận những nhân vật phụ nữ hiện đại, có điều kiện sống tốt, ăn mặc chỉn chu và mang phong thái sang trọng. Những dạng vai như Vân Trang trong Thương ngày nắng về, Ngân trong Cách em 1 milimet hay các nhân vật thành thị trước đây khiến khán giả đã quen nhìn cô trong váy áo thời thượng hơn là hình ảnh một phụ nữ bán rau ở vùng quê.

Bản thân Huyền Lizzie trước khi phim lên sóng cũng thừa nhận đây là một thử thách lớn. Theo nữ diễn viên, trước khi lựa chọn cô, đạo diễn từng nhắm đến hai diễn viên khác nhưng cả hai đều bận việc riêng. Khi ê-kíp nghĩ đến Huyền Lizzie, đạo diễn cũng không chắc cô sẽ nhận vai vì nhân vật có nhiều cảnh quay vất vả và khác xa hình ảnh quen thuộc của cô.

Để vào vai Hạnh, Huyền Lizzie không chỉ thay đổi diện mạo bằng việc thêm vết bớt trên má mà còn phải điều chỉnh cả cách nói chuyện, biểu cảm và phong thái. Nữ diễn viên cho biết những ngày đầu quay phim, đạo diễn từng nhắc cô vì lời thoại vẫn còn hơi điệu.

“Tôi phải học cách tiết chế rất nhiều, từ lời thoại đến cách thể hiện, để khán giả thấy đây là một người phụ nữ nông thôn làm công việc bán rau, chứ không còn là một nữ tổng tài hay những nhân vật trước đây của mình”, Huyền Lizzie từng chia sẻ.

Khán giả đã quen với hình ảnh Huyền Lizzie trong những vai diễn thành thị, phong cách thời trang hiện đại.

Dù tạo hình còn gây tranh luận, diễn xuất của nữ diễn viên trong tập đầu lại nhận được những phản hồi tích cực hơn. Đặc biệt, phân đoạn Hạnh bị chồng bạo hành khiến một số khán giả xúc động. Có người cho rằng dù vẻ ngoài của Huyền Lizzie chưa hoàn toàn thuyết phục ở hình ảnh người phụ nữ lam lũ, cảm xúc mà cô thể hiện trong những cảnh bị dồn ép, tổn thương vẫn tạo được sự đồng cảm.

Vai Hạnh vì vậy được xem là lần “lột xác” đáng chú ý của Huyền Lizzie sau nhiều năm gắn với các hình tượng phụ nữ thành thị. Việc khán giả chưa lập tức chấp nhận vẻ ngoài của cô trong một dạng vai hoàn toàn trái ngược cũng cho thấy thử thách mà nữ diễn viên phải đối mặt khi bước ra khỏi vùng an toàn.

Sau tập đầu tiên, câu chuyện Huyền Lizzie có thực sự khiến khán giả quên đi hình ảnh “nữ tổng tài” để tin vào một người phụ nữ bán rau, chịu nhiều tổn thương hay không vẫn cần thêm thời gian trả lời. Tuy nhiên, những tranh luận ngay khi phim vừa lên sóng cho thấy tạo hình và màn thay đổi hình tượng của cô đang là một trong những yếu tố được chú ý của Căn nhà không mái che.