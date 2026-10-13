English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vai gái quê của Huyền Lizzie trong “Căn nhà không mái che” gây tranh luận

Thứ Ba, 15:04, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau tập 1 "Căn nhà không mái che" lên sóng tối 12/10, tạo hình lam lũ của Huyền Lizzie trong vai Hạnh nhận nhiều bàn luận. Dù hóa thân thành người phụ nữ bán rau, cuộc sống khó khăn, nữ diễn viên vẫn khiến không ít khán giả nhận xét “nhìn vẫn sang” vì đã quá quen với hình ảnh hiện đại trước đây.

Sau khi tập đầu tiên của "Căn nhà không mái che" lên sóng tối 12/10, tạo hình của Huyền Lizzie trong vai Hạnh - người phụ nữ nông thôn làm nghề bán rau, có cuộc sống nghèo khó và từng chịu bạo hành - trở thành chủ đề được nhiều khán giả bàn luận. Không ít ý kiến cho rằng dù đã được hóa trang và ăn mặc giản dị, nữ diễn viên vẫn quá xinh đẹp, hiện đại và “sang”, chưa hoàn toàn tạo được cảm giác lam lũ của nhân vật.

vai gai que cua huyen lizzie trong can nha khong mai che gay tranh luan hinh anh 1
Huyền Lizzie vào vai Hạnh - người phụ nữ bán rau, có cuộc sống nhiều khó khăn trong Căn nhà không mái che.

Căn nhà không mái che là bộ phim tiếp sóng Mùa hè năm ấy, lấy bối cảnh miền quê khu vực trung du Bắc Bộ khoảng những năm 2010. Huyền Lizzie đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị chồng là Bình (Doãn Quốc Đam) bạo hành. Sau những biến cố, Hạnh phải bươn chải bán rau, một mình nuôi hai con nhỏ.

Ngay từ tập đầu tiên, hình ảnh Hạnh với quần áo giản dị, tóc buộc gọn, gương mặt có thêm vết bớt và thường xuyên xuất hiện giữa những bối cảnh nông thôn đã cho thấy nỗ lực thay đổi hình tượng của Huyền Lizzie. Tuy nhiên, ngoại hình của nữ diễn viên vẫn khiến khán giả có những phản ứng trái chiều.

Trên mạng xã hội, một số khán giả nhận xét: “Nhìn Huyền không thể khổ nổi”, “Huyền Lizzie chỉ hợp vai sang và sạch thôi”, hay “Huyền Lizzie không hợp vai khổ đâu”.

vai gai que cua huyen lizzie trong can nha khong mai che gay tranh luan hinh anh 2
Tạo hình giản dị của Huyền Lizzie trong Căn nhà không mái che.

Một bình luận khác hài hước cho rằng: “Tất cả đều rất nông thôn trừ Huyền Lizzie”. Theo người xem này, bộ phim tái hiện khá kỹ không khí làng quê với đụn rơm đầu ngõ, cây vải, cây nhãn, chiếc nón mê đã sờn, tủ gỗ kiểu cũ, khung ảnh gia đình, giấy khen treo trên tường, cánh cửa gỗ cài then, bếp củi nấu cám lợn, lồng gà tre hay những bó củi chất bên hiên nhà.

Khán giả này đánh giá phần dựng bối cảnh tạo được cảm giác hoài niệm về một miền quê Bắc Bộ trong ký ức, nhưng cho rằng Huyền Lizzie vẫn là chi tiết “không được quê cho lắm”. Dù đã được hóa trang theo hướng giản dị hơn, đường nét gương mặt, làn da và phong thái của nữ diễn viên vẫn khiến người xem liên tưởng tới những vai phụ nữ thành thị trước đây.

vai gai que cua huyen lizzie trong can nha khong mai che gay tranh luan hinh anh 3
Huyền Lizzie từng ghi dấu ấn với những vai phụ nữ thành thị có phong thái sang trọng, khác biệt với nhân vật Hạnh lần này.

Sự tranh luận này cũng phần nào xuất phát từ hình ảnh quen thuộc mà Huyền Lizzie xây dựng trên màn ảnh những năm qua. Nữ diễn viên thường đảm nhận những nhân vật phụ nữ hiện đại, có điều kiện sống tốt, ăn mặc chỉn chu và mang phong thái sang trọng. Những dạng vai như Vân Trang trong Thương ngày nắng về, Ngân trong Cách em 1 milimet hay các nhân vật thành thị trước đây khiến khán giả đã quen nhìn cô trong váy áo thời thượng hơn là hình ảnh một phụ nữ bán rau ở vùng quê. 

vai gai que cua huyen lizzie trong can nha khong mai che gay tranh luan hinh anh 4

Bản thân Huyền Lizzie trước khi phim lên sóng cũng thừa nhận đây là một thử thách lớn. Theo nữ diễn viên, trước khi lựa chọn cô, đạo diễn từng nhắm đến hai diễn viên khác nhưng cả hai đều bận việc riêng. Khi ê-kíp nghĩ đến Huyền Lizzie, đạo diễn cũng không chắc cô sẽ nhận vai vì nhân vật có nhiều cảnh quay vất vả và khác xa hình ảnh quen thuộc của cô.

Để vào vai Hạnh, Huyền Lizzie không chỉ thay đổi diện mạo bằng việc thêm vết bớt trên má mà còn phải điều chỉnh cả cách nói chuyện, biểu cảm và phong thái. Nữ diễn viên cho biết những ngày đầu quay phim, đạo diễn từng nhắc cô vì lời thoại vẫn còn hơi điệu.

“Tôi phải học cách tiết chế rất nhiều, từ lời thoại đến cách thể hiện, để khán giả thấy đây là một người phụ nữ nông thôn làm công việc bán rau, chứ không còn là một nữ tổng tài hay những nhân vật trước đây của mình”, Huyền Lizzie từng chia sẻ.

vai gai que cua huyen lizzie trong can nha khong mai che gay tranh luan hinh anh 5
Khán giả đã quen với hình ảnh Huyền Lizzie trong những vai diễn thành thị, phong cách thời trang hiện đại.

Dù tạo hình còn gây tranh luận, diễn xuất của nữ diễn viên trong tập đầu lại nhận được những phản hồi tích cực hơn. Đặc biệt, phân đoạn Hạnh bị chồng bạo hành khiến một số khán giả xúc động. Có người cho rằng dù vẻ ngoài của Huyền Lizzie chưa hoàn toàn thuyết phục ở hình ảnh người phụ nữ lam lũ, cảm xúc mà cô thể hiện trong những cảnh bị dồn ép, tổn thương vẫn tạo được sự đồng cảm.

Vai Hạnh vì vậy được xem là lần “lột xác” đáng chú ý của Huyền Lizzie sau nhiều năm gắn với các hình tượng phụ nữ thành thị. Việc khán giả chưa lập tức chấp nhận vẻ ngoài của cô trong một dạng vai hoàn toàn trái ngược cũng cho thấy thử thách mà nữ diễn viên phải đối mặt khi bước ra khỏi vùng an toàn.

vai gai que cua huyen lizzie trong can nha khong mai che gay tranh luan hinh anh 6

Sau tập đầu tiên, câu chuyện Huyền Lizzie có thực sự khiến khán giả quên đi hình ảnh “nữ tổng tài” để tin vào một người phụ nữ bán rau, chịu nhiều tổn thương hay không vẫn cần thêm thời gian trả lời. Tuy nhiên, những tranh luận ngay khi phim vừa lên sóng cho thấy tạo hình và màn thay đổi hình tượng của cô đang là một trong những yếu tố được chú ý của Căn nhà không mái che.

126130.jpg

Phan Minh Huyền vào vai xấu, khổ nhất sự nghiệp: Mặt có vết bớt, bị chồng bạo hành

VOV.VN - Rời hình ảnh những phụ nữ thành đạt, sang trọng quen thuộc trên màn ảnh, Phan Minh Huyền có màn thay đổi đáng kể trong “Căn nhà không mái che”. Nữ diễn viên vào vai Hạnh - người phụ nữ lam lũ, bán rau, hái chè, nuôi lợn gà để kiếm sống, một mình chăm hai con sau cuộc hôn nhân nhiều tổn thương.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: FBNV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huyền Lizzie nói lý do Ngân không chọn Viễn trong “Cách em 1 milimet”
Huyền Lizzie nói lý do Ngân không chọn Viễn trong “Cách em 1 milimet”

VOV.VN - Huyền Lizzie chia sẻ, sự mập mờ và thiếu rõ ràng trong tình cảm mới là nguyên nhân khiến phụ nữ như Ngân phải chọn sự an toàn thay vì cảm xúc thật.

Huyền Lizzie nói lý do Ngân không chọn Viễn trong “Cách em 1 milimet”

Huyền Lizzie nói lý do Ngân không chọn Viễn trong “Cách em 1 milimet”

VOV.VN - Huyền Lizzie chia sẻ, sự mập mờ và thiếu rõ ràng trong tình cảm mới là nguyên nhân khiến phụ nữ như Ngân phải chọn sự an toàn thay vì cảm xúc thật.

Huyền Lizzie: Tôi gần như bê nguyên cảm xúc thật của mình vào "Cách em 1 milimet”
Huyền Lizzie: Tôi gần như bê nguyên cảm xúc thật của mình vào "Cách em 1 milimet”

VOV.VN - “Cách em 1 milimet” đưa Huyền Lizzie trở lại với một vai diễn nhiều tầng cảm xúc. Trong hình ảnh người mẹ tên Ngân – vừa mạnh mẽ vừa tổn thương – khán giả nhìn thấy một Huyền Lizzie khác: chín chắn, sâu sắc và sống trọn cùng nhân vật.

Huyền Lizzie: Tôi gần như bê nguyên cảm xúc thật của mình vào "Cách em 1 milimet”

Huyền Lizzie: Tôi gần như bê nguyên cảm xúc thật của mình vào "Cách em 1 milimet”

VOV.VN - “Cách em 1 milimet” đưa Huyền Lizzie trở lại với một vai diễn nhiều tầng cảm xúc. Trong hình ảnh người mẹ tên Ngân – vừa mạnh mẽ vừa tổn thương – khán giả nhìn thấy một Huyền Lizzie khác: chín chắn, sâu sắc và sống trọn cùng nhân vật.

Sao Việt 28/8: Huyền Lizzie diện áo dài đỏ rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9
Sao Việt 28/8: Huyền Lizzie diện áo dài đỏ rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sao Việt 28/8: Huyền Lizzie chia sẻ loạt hình ảnh diện áo dài đỏ rực rỡ, kết hợp cùng chiếc nón lá. Nữ diễn viên chia sẻ đầy cảm xúc: "Cờ đỏ sao vàng mang dáng hình đất nước. Tuổi trẻ hôm nay giữ khát vọng non sông. Ngọn lửa niềm tin trao truyền bao thế hệ. Soi bước ta đi theo lý tưởng sáng ngời. 80 năm Quốc Khánh 2/9".

Sao Việt 28/8: Huyền Lizzie diện áo dài đỏ rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9

Sao Việt 28/8: Huyền Lizzie diện áo dài đỏ rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sao Việt 28/8: Huyền Lizzie chia sẻ loạt hình ảnh diện áo dài đỏ rực rỡ, kết hợp cùng chiếc nón lá. Nữ diễn viên chia sẻ đầy cảm xúc: "Cờ đỏ sao vàng mang dáng hình đất nước. Tuổi trẻ hôm nay giữ khát vọng non sông. Ngọn lửa niềm tin trao truyền bao thế hệ. Soi bước ta đi theo lý tưởng sáng ngời. 80 năm Quốc Khánh 2/9".

Chuyên gia trang điểm hé lộ “nỗi sợ” của Thuỵ Vân, Huyền Lizzie
Chuyên gia trang điểm hé lộ “nỗi sợ” của Thuỵ Vân, Huyền Lizzie

VOV.VN - Chuyên gia trang điểm Mi Nguyễn chia sẻ, ngoài đời, Thụy Vân và Huyền Lizzie đều là những người rất vui vẻ, tuy nhiên trong công việc các người đẹp rất cẩn trọng.

Chuyên gia trang điểm hé lộ “nỗi sợ” của Thuỵ Vân, Huyền Lizzie

Chuyên gia trang điểm hé lộ “nỗi sợ” của Thuỵ Vân, Huyền Lizzie

VOV.VN - Chuyên gia trang điểm Mi Nguyễn chia sẻ, ngoài đời, Thụy Vân và Huyền Lizzie đều là những người rất vui vẻ, tuy nhiên trong công việc các người đẹp rất cẩn trọng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc