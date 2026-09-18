Hyun Bin và Son Ye Jin cùng trở lại: Hai phim mới chỉ cách nhau 9 ngày

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng trở lại màn ảnh trong tháng 9 với hai dự án phát hành trên nền tảng trực tuyến. Đáng chú ý, Made in Korea mùa 2 do Hyun Bin đóng chính và The Scandal của Son Ye Jin ra mắt chỉ cách nhau 9 ngày.

Hyun Bin là người trở lại trước với Made in Korea mùa 2, phát hành ngày 9/9 trên Disney+. Trong loạt phim tâm lý tội phạm này, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Baek Ki Tae - người đàn ông theo đuổi tham vọng quyền lực.

Hyun Bin tiếp tục đảm nhận vai Baek Ki Tae trong Made in Korea mùa 2.

Mùa đầu tiên của Made in Korea lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970, xoay quanh cuộc đối đầu giữa Baek Ki Tae và công tố viên Jang Gun Young, do Jung Woo Sung thủ vai. Baek Ki Tae được xây dựng là người sẵn sàng dùng mọi cách để vươn tới quyền lực và sự giàu có, trong khi Jang Gun Young quyết tâm truy đuổi anh ta.

Sau những diễn biến ở mùa đầu, câu chuyện của phần 2 diễn ra khi 9 năm đã trôi qua. Baek Ki Tae tiếp tục thăng tiến và trở thành giám đốc tạm quyền của Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc, giữ vị trí cao thứ hai trong tổ chức.

Dù đã tiến gần đến đỉnh cao quyền lực, tham vọng của nhân vật này vẫn chưa dừng lại. Trong khi Baek Ki Tae tiếp tục theo đuổi quyền lực lớn hơn, Jang Gun Young tìm cách hạ bệ anh. Baek Ki Hyun, nhân vật do Woo Do Hwan đảm nhận, lại bị đặt vào thế giằng co giữa người anh trai và niềm tin của chính mình, khiến mâu thuẫn giữa các nhân vật thêm phức tạp.

Made in Korea mùa 2 tiếp tục câu chuyện về quyền lực và tham vọng của Baek Ki Tae.

Vai diễn cũng đặt ra thử thách mới đối với Hyun Bin khi anh phải cho thấy sự thay đổi của Baek Ki Tae sau 9 năm, thay vì lặp lại hình ảnh đã thể hiện ở mùa đầu.

Chỉ 9 ngày sau khi Hyun Bin trở lại, Son Ye Jin sẽ xuất hiện trong The Scandal, dự kiến phát hành ngày 18/9 trên Netflix.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai tiểu thư Cho, một phụ nữ tài năng sống ở thời Joseon nhưng không thể tự do theo đuổi những điều mình mong muốn vì những giới hạn dành cho phụ nữ thời bấy giờ. Cô vướng vào một vụ cá cược nguy hiểm liên quan đến tình yêu với Cho Won - tay chơi nổi tiếng do Ji Chang Wook đảm nhận.

Son Ye Jin tái xuất dòng phim cổ trang sau khoảng 24 năm với The Scandal.

Đây cũng là dự án đánh dấu việc Son Ye Jin trở lại thể loại cổ trang sau khoảng 24 năm. Sau Chihwaseon và The Great Ambition vào năm 2002, nữ diễn viên dành phần lớn sự nghiệp cho các tác phẩm hiện đại, đặc biệt là dòng phim tình cảm với những bộ phim như A Moment to Remember, Something in the Rain hay Crash Landing on You.

Vì vậy, vai diễn lần này mang đến một hình ảnh khác của Son Ye Jin khi cô trở lại không gian cổ trang sau hơn hai thập kỷ.

The Scandal được chuyển thể từ tiểu thuyết Những mối tình nguy hiểm của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos và đặt câu chuyện trong bối cảnh Joseon. Tác phẩm này từng được Hàn Quốc chuyển thể thành phim điện ảnh Vụ bê bối chưa kể năm 2003 với sự tham gia của Bae Yong Joon, Lee Mi Sook và Jeon Do Yeon.

Trong phiên bản mới, tiểu thư Cho bên ngoài thể hiện hình ảnh đức hạnh nhưng bên trong lại che giấu những khát vọng chưa thể thực hiện. Nhân vật đồng thời có khả năng tác động, thao túng Cho Won nhưng cũng bộc lộ những khoảnh khắc yếu đuối trước tình yêu và dục vọng.

Son Ye Jin vào vai tiểu thư Cho trong The Scandal.

Việc Hyun Bin và Son Ye Jin cùng có tác phẩm mới phát hành trong một tháng khiến hai dự án nhận được nhiều sự chú ý. Nếu Hyun Bin tiếp tục với nhân vật Baek Ki Tae trong câu chuyện về quyền lực và tham vọng, Son Ye Jin lại lựa chọn một hướng đi khác khi trở lại phim cổ trang sau khoảng 24 năm.

Hai bộ phim phát hành cách nhau 9 ngày, trên hai nền tảng và thuộc những thể loại khác nhau, tạo nên màn tái xuất đáng chú ý của Hyun Bin và Son Ye Jin trong tháng 9.