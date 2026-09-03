Hyun Bin, Jung Woo-sung đối đầu trong “Made in Korea” mùa 2

“Made in Korea” mùa 2 trở lại Disney+ với câu chuyện được đẩy lên cao trào khi hai nhân vật trung tâm Baek Ki-tae và Jang Geon-young một lần nữa đứng ở hai chiến tuyến.

Không còn cấu trúc mỗi tập là một câu chuyện riêng như mùa đầu, phần mới gồm 6 tập được kể trong một mạch truyện xuyên suốt. Đạo diễn Woo Min-ho cho biết cách tiếp cận này giúp bộ phim trở nên dồn dập và có tính kết nối cao hơn.

“Nếu mùa 1 giống như cuộc chiến giữa những đứa trẻ, mùa 2 là cuộc chiến giữa những người trưởng thành”, đạo diễn nói tại buổi họp báo ở Seoul ngày 2/9.

Dàn diễn viên “Made in Korea” mùa 2 tại buổi họp báo ở Seoul ngày 2/9. (Ảnh: Yonhap)

Hyun Bin: Càng có quyền lực, càng cô độc

Chín năm sau những biến cố của mùa đầu, Baek Ki-tae do Hyun Bin thủ vai đã bước lên một vị trí cao hơn. Anh có tiền bạc, quyền lực và ảnh hưởng, nhưng tham vọng dường như không có điểm dừng.

Ki-tae tiếp tục tìm cách tiến lên giữa những cuộc đấu đá quyền lực, đồng thời phải đối mặt với nhiều phe phái muốn ngăn cản mình. Những lựa chọn ngày càng nguy hiểm khiến nhân vật rơi vào các cuộc khủng hoảng và dần bị đẩy vào trạng thái cô độc.

Hyun Bin cho biết anh chú trọng khai thác nhiều lớp tính cách của Ki-tae ở mùa mới. Đằng sau vẻ ngoài của một người đàn ông thành công là nhân vật luôn bị thôi thúc bởi khát vọng quyền lực và phải trả giá cho chính những quyết định của mình.

Sự thay đổi của Ki-tae cũng khiến cuộc đối đầu với Jang Geon-young trở nên quyết liệt hơn.

Hyun Bin trong một cảnh phim “Made in Korea” mùa 2. (Ảnh: Walt Disney)

Jung Woo-sung trở lại với một con người khác

Nếu Ki-tae ngày càng tiến sâu vào thế giới quyền lực, Jang Geon-young của Jung Woo-sung lại đi theo hướng ngược lại.

Sau 9 năm, Geon-young trở lại để ngăn chặn Ki-tae. Nhưng người đàn ông từng theo đuổi công lý giờ đã bị tổn thương và ám ảnh bởi khát vọng trả thù. Jung Woo-sung mô tả Geon-young là một người đã mất tất cả và rơi xuống tận cùng. Từ chỗ tin rằng mình đang bảo vệ công lý, anh dần bị cuốn vào cuộc truy đuổi mang màu sắc cá nhân. Điều đáng chú ý là Geon-young thậm chí không nhận ra mình đang tìm kiếm sự trả thù. Anh tiếp tục tự thuyết phục rằng những gì mình làm là chính đáng.

Chính sự giằng xé đó khiến nhân vật trở thành một trong những điểm nhấn của mùa 2, một người đàn ông càng cố tìm lại công lý càng khó thoát khỏi vòng xoáy của thù hận.

Woo Do-hwan đứng giữa cuộc chiến của hai người đàn ông

Ở trung tâm cuộc đối đầu còn có Baek Ki-hyun, do Woo Do-hwan thủ vai. Sau khoảng thời gian 9 năm, Ki-hyun không còn là chàng trai thường xuyên dao động giữa anh trai và những người xung quanh. Anh trưởng thành hơn, có nguyên tắc riêng và hiểu rõ điều mình muốn bảo vệ.

Sự trưởng thành này khiến mối quan hệ giữa Ki-hyun và người anh Baek Ki-tae trở nên phức tạp. Khi hai anh em không còn nhìn về cùng một hướng, Ki-hyun có thể trở thành nhân tố làm thay đổi cán cân giữa Ki-tae và Geon-young.

Ba nhân vật tạo thành thế chân vạc của mùa mới, nơi mỗi lựa chọn đều có thể kéo theo những hệ quả khó lường.

(Ảnh: Walt Disney)

Câu chuyện hư cấu giữa biến động lịch sử

“Made in Korea” mùa 2 lấy bối cảnh ngay trước cuộc đảo chính quân sự ngày 12/12/1979, một giai đoạn đầy biến động của lịch sử Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bộ phim không tập trung tái hiện những nhân vật lịch sử có thật. Đạo diễn Woo Min-ho lựa chọn các nhân vật hư cấu, đặt họ ở vùng ngoại vi của quyền lực để nhìn vào những biến động lịch sử từ một góc độ khác.

Sau thành công của mùa đầu, “Made in Korea” mùa 2 được kỳ vọng tiếp tục mở rộng thế giới của series bằng một câu chuyện liền mạch, căng thẳng hơn và đậm màu sắc chính trị.

“Made in Korea” mùa 2 gồm 6 tập, phát hành hai tập mỗi tuần trên Disney+, bắt đầu từ ngày 9/9.