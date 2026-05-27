Jennie của BLACKPINK gây tranh cãi nảy lửa về màn trình diễn táo bạo tại tiệc hậu Chanel

Màn trình diễn của Jennie tại bữa tiệc sau sự kiện hậu Chanel. (Nguồn clip: X/Vogue) Ban đầu, ngôi sao Jennie của BLACKPINK gây chú ý với lựa chọn thời trang táo bạo tại một sự kiện của thương hiệu xa xỉ Chanel, nhưng chính màn trình diễn của cô tại bữa tiệc hậu sự kiện Chanel mới thực sự làm dậy sóng mạng xã hội.

Jennie đã lên sân khấu trong bữa tiệc hậu sự kiện độc quyền của Chanel và trình diễn trực tiếp một số bài hát, bao gồm cả những ca khúc được người hâm mộ yêu thích như “Like Jennie” và “Dracula”. Tuy nhiên, nội dung được bàn tán nhiều nhất đêm tiệc lại nhanh chóng chuyển hướng tới một bài hát chưa phát hành mà cô lần đầu tiên giới thiệu trong chương trình.

Các đoạn video từ màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng trực tuyến, người hâm mộ phản ứng mạnh mẽ trước lời bài hát khiêu khích và vũ đạo gợi cảm của Jennie. Trong khi nhiều người khen ngợi Jennie vì đã tự tin theo đuổi một concept táo bạo hơn và tán thưởng phong thái trình diễn trên sân khấu của cô, màn trình diễn cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ một số khán giả vì Jennie biểu diễn mà không có vũ công phụ họa. Một số cư dân mạng cho rằng một số phần vũ đạo trông gượng gạo hoặc thiếu sức sống trên sân khấu. Một số người khác còn cáo buộc nữ thần tượng quá lạm dụng việc hát nhép trong một số phần của màn trình diễn.

Trong khi cuộc tranh luận trực tuyến tiếp diễn trên các diễn đàn mạng xã hội với phản ứng vẫn chia rẽ gay gắt. Một số người hâm mộ bênh vực hướng đi nghệ thuật của Jennie và khen ngợi sự tự tin của cô, trong khi những người chỉ trích lại cho rằng màn trình diễn không thoải mái hoặc “đáng xấu hổ”.

Jennie từ lâu đã là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong làng K-pop, thường xuyên tạo ra những phản ứng dữ dội với mỗi lần xuất hiện trước công chúng với lựa chọn thời trang và màn trình diễn của cô. Màn trình diễn tại bữa tiệc hậu sự kiện Chanel gần đây nhất cũng không ngoại lệ khi một lần nữa chia rẽ dư luận trên mạng giữa những lời khen ngợi nồng nhiệt và những lời chỉ trích gay gắt.