English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Jennie của BLACKPINK gây tranh cãi nảy lửa về màn trình diễn táo bạo tại tiệc hậu Chanel

Thứ Tư, 11:47, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Jennie của BLACKPINK đã gây tranh cãi, bàn tán sôi nổi trên mạng sau khi trình diễn một ca khúc chưa phát hành cùng vũ đạo gợi cảm tại buổi tiệc hậu sự kiện của Chanel.

Màn trình diễn của Jennie tại bữa tiệc sau sự kiện hậu Chanel. (Nguồn clip: X/Vogue)

Ban đầu, ngôi sao Jennie của BLACKPINK  gây chú ý với lựa chọn thời trang táo bạo tại một sự kiện của thương hiệu xa xỉ Chanel, nhưng chính màn trình diễn của cô tại bữa tiệc hậu sự kiện Chanel mới thực sự làm dậy sóng mạng xã hội.

Jennie đã lên sân khấu trong bữa tiệc hậu sự kiện độc quyền của Chanel và trình diễn trực tiếp một số bài hát, bao gồm cả những ca khúc được người hâm mộ yêu thích như “Like Jennie” và “Dracula”. Tuy nhiên, nội dung được bàn tán nhiều nhất đêm tiệc lại nhanh chóng chuyển hướng tới một bài hát chưa phát hành mà cô lần đầu tiên giới thiệu trong chương trình.

jennie cua blackpink gay tranh cai nay lua ve man trinh dien tao bao tai tiec hau chanel hinh anh 1
Trang phục của Jennie tại sự kiện hậu Chanel.

Các đoạn video từ màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng trực tuyến, người hâm mộ phản ứng mạnh mẽ trước lời bài hát khiêu khích và vũ đạo gợi cảm của Jennie. Trong khi nhiều người khen ngợi Jennie vì đã tự tin theo đuổi một concept táo bạo hơn và tán thưởng phong thái trình diễn trên sân khấu của cô, màn trình diễn cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ một số khán giả vì Jennie biểu diễn mà không có vũ công phụ họa. Một số cư dân mạng cho rằng một số phần vũ đạo trông gượng gạo hoặc thiếu sức sống trên sân khấu. Một số người khác còn cáo buộc nữ thần tượng quá lạm dụng việc hát nhép trong một số phần của màn trình diễn.

Trong khi cuộc tranh luận trực tuyến tiếp diễn trên các diễn đàn mạng xã hội với phản ứng vẫn chia rẽ gay gắt. Một số người hâm mộ bênh vực hướng đi nghệ thuật của Jennie và khen ngợi sự tự tin của cô, trong khi những người chỉ trích lại cho rằng màn trình diễn không thoải mái hoặc “đáng xấu hổ”.

jennie cua blackpink gay tranh cai nay lua ve man trinh dien tao bao tai tiec hau chanel hinh anh 2
Jennie của BLACKPINK đã gây tranh cãi tại sự kiện hậu Chanel.

Jennie từ lâu đã là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong làng K-pop, thường xuyên tạo ra những phản ứng dữ dội với mỗi lần xuất hiện trước công chúng với lựa chọn thời trang và màn trình diễn của cô. Màn trình diễn tại bữa tiệc hậu sự kiện Chanel gần đây nhất cũng không ngoại lệ khi một lần nữa chia rẽ dư luận trên mạng giữa những lời khen ngợi nồng nhiệt và những lời chỉ trích gay gắt.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: Jennie của BLACKPINK Jennie của BLACKPINK gây tranh cãi nảy lửa về màn trình diễn táo bạo tại tiệc hậu Chanel
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Jennie của BLACKPINK bị “dìm hàng” tại TIME100 Gala: Mặc xấu khó cứu
Jennie của BLACKPINK bị “dìm hàng” tại TIME100 Gala: Mặc xấu khó cứu

VOV.VN - Jennie của BLACKPINK có mặt tại sự kiện vinh danh 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu TIME100 Gala cùng với dàn sao hàng đầu thế giới như: Dakota Johnson, Hailey Bieber, Keke Palmer... Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo khiến dân tình chê bai “Mặc xấu khó cứu”.

Jennie của BLACKPINK bị “dìm hàng” tại TIME100 Gala: Mặc xấu khó cứu

Jennie của BLACKPINK bị “dìm hàng” tại TIME100 Gala: Mặc xấu khó cứu

VOV.VN - Jennie của BLACKPINK có mặt tại sự kiện vinh danh 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu TIME100 Gala cùng với dàn sao hàng đầu thế giới như: Dakota Johnson, Hailey Bieber, Keke Palmer... Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo khiến dân tình chê bai “Mặc xấu khó cứu”.

Jennie của BLACKPINK thành tâm điểm chú ý tại Lễ trao giải Golden Disc lần thứ 40
Jennie của BLACKPINK thành tâm điểm chú ý tại Lễ trao giải Golden Disc lần thứ 40

VOV.VN - Jennie của BLACKPINK đã bất ngờ chiếm trọn sự chú ý tại một trong những đêm trao giải lớn nhất của K-pop bằng cách giành được quá nhiều giải thưởng đến nỗi cô liên tục được mời lên sân khấu trong khi các thành viên khác thậm chí không có mặt.

Jennie của BLACKPINK thành tâm điểm chú ý tại Lễ trao giải Golden Disc lần thứ 40

Jennie của BLACKPINK thành tâm điểm chú ý tại Lễ trao giải Golden Disc lần thứ 40

VOV.VN - Jennie của BLACKPINK đã bất ngờ chiếm trọn sự chú ý tại một trong những đêm trao giải lớn nhất của K-pop bằng cách giành được quá nhiều giải thưởng đến nỗi cô liên tục được mời lên sân khấu trong khi các thành viên khác thậm chí không có mặt.

Album solo đầu tiên của Jennie (Blackpink): Khi viên ngọc đỏ bùng cháy
Album solo đầu tiên của Jennie (Blackpink): Khi viên ngọc đỏ bùng cháy

VOV.VN - Jennie - thành viên của nhóm nhạc Blackpink - đã chính thức phát hành album solo được mong đợi nhất năm, mang tên “Ruby”.

Album solo đầu tiên của Jennie (Blackpink): Khi viên ngọc đỏ bùng cháy

Album solo đầu tiên của Jennie (Blackpink): Khi viên ngọc đỏ bùng cháy

VOV.VN - Jennie - thành viên của nhóm nhạc Blackpink - đã chính thức phát hành album solo được mong đợi nhất năm, mang tên “Ruby”.

Jennie: "Tôi nhớ những khoảnh khắc ngớ ngẩn của BLACKPINK"
Jennie: "Tôi nhớ những khoảnh khắc ngớ ngẩn của BLACKPINK"

VOV.VN - Jennie, thành viên tài năng của BLACKPINK, vừa hé lộ những tâm tư sâu sắc về sự nghiệp solo, hành trình trưởng thành và mối liên kết đặc biệt với các thành viên BLACKPINK trong một buổi phỏng vấn độc quyền trên Billboard.

Jennie: "Tôi nhớ những khoảnh khắc ngớ ngẩn của BLACKPINK"

Jennie: "Tôi nhớ những khoảnh khắc ngớ ngẩn của BLACKPINK"

VOV.VN - Jennie, thành viên tài năng của BLACKPINK, vừa hé lộ những tâm tư sâu sắc về sự nghiệp solo, hành trình trưởng thành và mối liên kết đặc biệt với các thành viên BLACKPINK trong một buổi phỏng vấn độc quyền trên Billboard.

Phong cách thời trang năng động của Jennie (BLACKPINK) trong “Apartment 404”
Phong cách thời trang năng động của Jennie (BLACKPINK) trong “Apartment 404”

VOV.VN - Không còn xuất hiện với hình ảnh nàng “IT-girl” hay fashionista, thần tượng trên sân khấu, Jennie ở “Apartment 404” đã khiến người hâm mộ bất ngờ với gu thời trang trẻ trung, năng động. Phong cách thời trang của Jennie (BLACKPINK) trong “Apartment 404” đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Phong cách thời trang năng động của Jennie (BLACKPINK) trong “Apartment 404”

Phong cách thời trang năng động của Jennie (BLACKPINK) trong “Apartment 404”

VOV.VN - Không còn xuất hiện với hình ảnh nàng “IT-girl” hay fashionista, thần tượng trên sân khấu, Jennie ở “Apartment 404” đã khiến người hâm mộ bất ngờ với gu thời trang trẻ trung, năng động. Phong cách thời trang của Jennie (BLACKPINK) trong “Apartment 404” đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt