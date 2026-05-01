中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Jennie của BLACKPINK và WOODZ tiết lộ tình bạn kéo dài cả thập kỷ

Thứ Sáu, 06:00, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ WOODZ đã tiết lộ tình bạn kéo dài một thập kỷ với Jennie của BLACKPINK trong một vlog đăng tải trên YouTube cá nhân. Vlog tiết lộ cả hai cùng nhau ôn lại quá khứ chung kéo dài từ thời thơ ấu, tiết lộ rằng họ từng học cùng trường tiểu học.

WOODZ và Jennie của BLACKPINK chia sẻ chi tiết về tình bạn 10 năm. Theo vlog được chia sẻ, hai nghệ sĩ đã lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trước ống kính trong video có tựa đề “Tại sao phải hẹn hò với Jennie?”. WOODZ thừa nhận sự mới lạ của tình huống này, nói rằng việc xuất hiện cùng nhau trước ống kính “thực sự rất khó xử” mặc dù cả hai đã có mối quan hệ lâu năm.

Jennie của BLACKPINK (bên trái) và WOODZ. (Ảnh: Xportsnews)

WOODZ đã cùng Jennie đi mua sắm, cho thấy anh ấy hiểu rõ thói quen của cô. “Em lại mua quần thể thao à? Bình thường em chỉ mua quần thể thao thôi, đúng không?” anh ấy hỏi, đoán trước được sở thích của cô.

Cả hai cùng nhau ôn lại quá khứ chung kéo dài từ thời thơ ấu, tiết lộ rằng họ từng học cùng trường tiểu học.

Jennie và WOODZ chọn quần áo. (Ảnh: trích từ kênh YouTube của WOODZ).

WOODZ nhớ lại lần đầu gặp Jennie tại một lễ hội trường trung học khi anh còn là thực tập sinh của công ty và lúc đó cô đã là một nhân vật nổi tiếng, một cuộc gặp gỡ mà Jennie nói đùa rằng cô không nhớ. Cả hai thường xuyên chạm mặt nhau trên đường đến các công ty giải trí của mình và trở thành bạn thân.

Jennie và WOODZ cùng nhau hồi tưởng về tình bạn kéo dài một thập kỷ của họ. (Ảnh: trích từ kênh YouTube của WOODZ).

Jennie thừa nhận sự bất ngờ trong mối quan hệ của họ. "Mối liên kết giữa chúng tôi rất sâu sắc," cô nói. "Mọi người tò mò tại sao chúng tôi lại thân thiết như vậy."

Thông tin này khiến người hâm mộ choáng váng, họ bày tỏ sự ngạc nhiên trước tình bạn bất ngờ này. Khán giả khen ngợi sự chân thành của cả hai - lưu ý rằng Jennie hầu như không cho WOODZ thời gian để nói chuyện - ngạc nhiên về việc cả hai cùng học tiểu học và kêu gọi hai nghệ sĩ hợp tác trong một bài hát.

Jennie và WOODZ giải thích cách họ trở nên thân thiết. (Ảnh: trích từ kênh YouTube của WOODZ).
Thư Vũ/VOV.VN
Xportsnews
Tag: Jennie của BLACKPINK Jennie của BLACKPINK và WOODZ tiết lộ tình bạn kéo dài cả thập kỷ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Jisoo của BLACKPINK chiến thắng tại Canneseries nhưng vấp phải phản ứng trái chiều
BTS và BLACKPINK đánh mất điều làm nên sự đặc biệt của mình khi trở lại?
Jisoo của BLACKPINK bỏ qua vẻ ngoài lộng lẫy ở sân bay giữa những lùm xùm gia đình
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt