Jennie của BLACKPINK và WOODZ tiết lộ tình bạn kéo dài cả thập kỷ

WOODZ và Jennie của BLACKPINK chia sẻ chi tiết về tình bạn 10 năm. Theo vlog được chia sẻ, hai nghệ sĩ đã lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trước ống kính trong video có tựa đề “Tại sao phải hẹn hò với Jennie?”. WOODZ thừa nhận sự mới lạ của tình huống này, nói rằng việc xuất hiện cùng nhau trước ống kính “thực sự rất khó xử” mặc dù cả hai đã có mối quan hệ lâu năm.

WOODZ đã cùng Jennie đi mua sắm, cho thấy anh ấy hiểu rõ thói quen của cô. “Em lại mua quần thể thao à? Bình thường em chỉ mua quần thể thao thôi, đúng không?” anh ấy hỏi, đoán trước được sở thích của cô.

Cả hai cùng nhau ôn lại quá khứ chung kéo dài từ thời thơ ấu, tiết lộ rằng họ từng học cùng trường tiểu học.

WOODZ nhớ lại lần đầu gặp Jennie tại một lễ hội trường trung học khi anh còn là thực tập sinh của công ty và lúc đó cô đã là một nhân vật nổi tiếng, một cuộc gặp gỡ mà Jennie nói đùa rằng cô không nhớ. Cả hai thường xuyên chạm mặt nhau trên đường đến các công ty giải trí của mình và trở thành bạn thân.

Jennie thừa nhận sự bất ngờ trong mối quan hệ của họ. "Mối liên kết giữa chúng tôi rất sâu sắc," cô nói. "Mọi người tò mò tại sao chúng tôi lại thân thiết như vậy."

Thông tin này khiến người hâm mộ choáng váng, họ bày tỏ sự ngạc nhiên trước tình bạn bất ngờ này. Khán giả khen ngợi sự chân thành của cả hai - lưu ý rằng Jennie hầu như không cho WOODZ thời gian để nói chuyện - ngạc nhiên về việc cả hai cùng học tiểu học và kêu gọi hai nghệ sĩ hợp tác trong một bài hát.

