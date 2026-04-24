Jisoo của BLACKPINK chiến thắng tại Canneseries nhưng vấp phải phản ứng trái chiều

Thứ Sáu, 17:01, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Jisoo của BLACKPINK trở thành người châu Á đầu tiên giành giải Ngôi sao đang lên tại Canneseries 2026, nhưng cột mốc này lại gây ra tranh luận và phản ứng trái chiều trên mạng.

Jisoo của BLACKPINK đã đạt được một cột mốc quan trọng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026, nhưng chiến thắng lịch sử của cô cũng gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày 23/4, Jisoo đã tham dự sự kiện Canneseries danh giá tại Pháp, nơi cô được vinh danh với giải thưởng Ngôi sao đang lên Madame Figaro. Ban tổ chức liên hoan phim đã ca ngợi cô vì đã thành công trong việc cân bằng sự nghiệp kép giữa âm nhạc và diễn xuất, đồng thời liên tục mở rộng danh mục vai diễn của mình thông qua nhiều dự án và vai trò đa dạng.

Jisoo của BLACKPINK. (Ảnh: Getty Images)

Với thành tích này, Jisoo trở thành nghệ sĩ và diễn viên châu Á đầu tiên nhận được danh hiệu Ngôi sao đang lên, đánh dấu một cột mốc quan trọng không chỉ đối với sự nghiệp của cô mà còn đối với sự hiện diện của người châu Á trên trường quốc tế.

Mặc dù đây là một cột mốc đáng mừng, song thông báo này nhanh chóng gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng. Trong khi nhiều người hâm mộ hoan nghênh sự nổi tiếng quốc tế ngày càng tăng của cô, những người khác lại đặt câu hỏi về quyết định này, chỉ ra rằng một số nữ diễn viên Hàn Quốc có sự nghiệp điện ảnh lâu dài hơn và những màn trình diễn được giới phê bình đánh giá cao lại bị bỏ qua.

Jisoo của BLACKPINK. (Ảnh: Getty Images)

Một số nhà phê bình còn đi xa hơn, cho rằng các mối quan hệ trong ngành có thể đã đóng vai trò trong chiến thắng của cô ấy. Những cáo buộc, thậm chí chưa được kiểm chứng, đã lan truyền rộng rãi, với một bộ phận cư dân mạng suy đoán rằng giải thưởng này thiếu tính xứng đáng.

Đồng thời, những người ủng hộ cũng phản bác lại những lời chỉ trích, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Jisoo và sự hiện diện ngày càng mở rộng của cô trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Họ lập luận rằng giải thưởng Ngôi sao đang lên được thiết kế để tôn vinh những nhân vật toàn cầu mới nổi chứ không chỉ để tưởng thưởng cho những sự nghiệp đã được khẳng định từ lâu.

Phản ứng trái chiều này làm nổi bật sự soi xét liên tục mà các thần tượng K-pop phải đối mặt khi chuyển sang diễn xuất, đặc biệt là khi họ đạt được sự nổi tiếng quốc tế nhanh chóng. Bất chấp những tranh cãi, chiến thắng của Jisoo tại Canneseries đã đưa cô trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận toàn cầu, củng cố tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cô vượt ra ngoài ngành công nghiệp K-pop.

Thư Vũ/VOV.VN
Kbizoom
Tag: Jisoo của BLACKPINK Jisoo của BLACKPINK chiến thắng tại Canneseries nhưng vấp phải phản ứng trái chiều
Tin liên quan

Jisoo của BLACKPINK bỏ qua vẻ ngoài lộng lẫy ở sân bay giữa những lùm xùm gia đình

VOV.VN - Jisoo của BLACKPINK xuất hiện tại sân bay với vẻ ngoài giản dị trong chuyến bay tới Paris, trong bối cảnh vụ tranh cãi liên quan đến một thành viên gia đình cô vẫn đang gây xôn xao dư luận.

Jennie (BLACKPINK) gây sốt với váy “underboob” táo bạo, giá trị hơn 4.000 USD
VOV.VN - Xuất hiện tại một sự kiện xa xỉ ở Hàn Quốc, Jennie (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi diện thiết kế “underboob” táo bạo của Jacquemus. Bộ trang phục được cho là có tổng giá trị hơn 4.000 USD.

Lisa của BLACKPINK có hợp đồng biểu diễn thường xuyên tại Las Vegas
VOV.VN - Thành viên Lisa của BLACKPINK một lần nữa gây chú ý trên toàn cầu với tư cách nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành được hợp đồng biểu diễn thường xuyên tại Las Vegas, một cột mốc thường chỉ dành cho các nghệ sĩ nhạc pop hàng đầu phương Tây.

