Joheirry Mola đăng quang Hoa hậu Thế giới tại Nha Trang, Bảo Ngọc vào Top 6

Đêm chung kết không chỉ là cuộc tranh tài sắc đẹp mà còn trở thành không gian giao lưu văn hóa quốc tế, trong đó những giá trị văn hóa Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè thế giới.

Các thí sinh Miss World trình diễn trang phục truyền thống và quốc kỳ

Mở màn chương trình là tiết mục múa Chăm với hình tượng nữ thần Po Nagar, giới thiệu một nét văn hóa đặc trưng gắn với vùng đất Khánh Hòa. Tiếp đó, 111 thí sinh trình diễn “Vũ điệu thế giới”, mang quốc kỳ và những sắc màu văn hóa của quê hương lên sân khấu Nha Trang.

Điểm nhấn là phần trình diễn áo dài Việt Nam trong công bố Top 40. Các thiết kế được kết hợp với những hình ảnh, sản phẩm gắn với văn hóa và nghề thủ công truyền thống như nón lá, quạt gỗ, gốm Bàu Trúc, hoa giấy Thanh Tiên và nụ sen.

Cuộc thi là sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa

Trong hành trình tại Việt Nam, các thí sinh có cơ hội trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Qua đó, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; đồng thời giới thiệu Nha Trang - Khánh Hòa như một điểm đến hội tụ biển đảo, văn hóa và những giá trị bản địa.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc lần lượt lọt Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6. Tại vòng ứng xử cuối cùng, Bảo Ngọc đề cập những vấn đề toàn cầu như bất công về khí hậu, sự thiếu vắng hòa bình; đồng thời chia sẻ định hướng học tập và theo đuổi lĩnh vực khoa học, chính sách môi trường.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc lần lượt lọt Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6

Tân Hoa hậu Thế giới Joheirry Mola, 24 tuổi, đến từ Dominica, tốt nghiệp ngành Quản trị và Điều hành kinh doanh, là giáo viên, phóng viên và người mẫu chuyên nghiệp. Mola sáng lập dự án hỗ trợ cơ hội học tập, đặc biệt là tiếng Anh, cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đêm chung kết, Ban tổ chức trao các danh hiệu Hoa hậu Thế giới châu Mỹ, vùng Caribbean, châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương; đồng thời trao các giải phụ.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc lần lượt lọt Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6

Chương trình khép lại dấu mốc 75 năm cuộc thi và giới thiệu Tanzania là quốc gia đăng cai lần thứ 74 vào năm 2027.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh:“Đây không chỉ là thời khắc tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện Miss World lần thứ 73, mà còn là khoảnh khắc hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, tình hữu nghị và tinh thần kết nối giữa các quốc gia, các dân tộc. Chúng tôi hy vọng rằng, sau cuộc thi này, sẽ có thêm nhiều bạn bè quốc tế lựa chọn Việt Nam, lựa chọn Khánh Hòa là điểm đến để khám phá, trải nghiệm và hợp tác nhiều lần hơn nữa”.