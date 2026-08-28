Hoa hậu Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Miss World 2026

Phần thi Top Model Miss World 2026 diễn ra trong khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 tại Nhà hát Đó, Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World lần thứ 73, với sự tham gia của các thí sinh đến từ 111 quốc gia.

Trước khi bước vào Top Model, các thí sinh tham gia phần thi World Designer và được chia thành bốn khu vực gồm châu Mỹ và Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Kết quả, đại diện Canada giành chiến thắng tại khu vực châu Mỹ và Caribbean; Mauritius dẫn đầu khu vực châu Phi; Pháp chiến thắng khu vực châu Âu; còn đại diện Trung Quốc được gọi tên ở khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào Top 40 Miss World 2026.

Sau phần thi này, Top 60 thí sinh tiếp tục bước vào Top Model. Các người đẹp được đánh giá dựa trên kỹ năng catwalk, thần thái, khả năng làm chủ sân khấu và cách thể hiện tinh thần của trang phục.

Tại khu vực châu Á và châu Đại Dương, những thí sinh nổi bật gồm đại diện Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Kết quả cuối cùng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố là người chiến thắng khu vực.

Với thành tích này, đại diện Việt Nam giành một suất vào thẳng Top 40 Miss World 2026 mà không phải chờ kết quả từ các vòng đánh giá tiếp theo.

Ngoài Bảo Ngọc, ba người đẹp khác cũng giành quyền vào thẳng Top 40 sau khi chiến thắng Top Model tại khu vực của mình. Đại diện Dominican Republic dẫn đầu khu vực châu Mỹ và Caribbean; Nigeria chiến thắng khu vực châu Phi; Pháp đứng đầu khu vực châu Âu.

Bốn thí sinh chiến thắng Top Model gồm đại diện Dominican Republic, Nigeria, Pháp và Việt Nam.

Như vậy, bốn người đẹp chiến thắng Top Model ở bốn khu vực đều có suất trực tiếp trong Top 40 chung cuộc.

Kết quả của Bảo Ngọc được công bố ngay trong đêm diễn tại Nhà hát Đó. Đây cũng là một trong những phần thi quan trọng trước khi các thí sinh tiếp tục bước vào những hoạt động còn lại của Miss World 2026.

Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 năm nay mang chủ đề Soul of Heritage, kết hợp các phần thi của Miss World với trình diễn thời trang. Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy và đương kim Nam vương Thế giới Danny Mejía Romero trong vai trò dẫn chương trình.

Sau đêm thi Top Model, các thí sinh Miss World 2026 tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động Dances of the World, dự kiến diễn ra ngày 2/9 tại Quảng trường 2/4, Nha Trang.

Chung kết Miss World lần thứ 73 sẽ được tổ chức tối 5/9 tại cùng địa điểm. Với việc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã sớm ghi tên mình vào Top 40 trước đêm chung kết.