Kanye West bị hủy show diễn ở Ba Lan giữa làn sóng chỉ trích

Chủ Nhật, 08:01, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người đại diện một sân vận động ở Ba Lan cho biết sẽ hủy bỏ show diễn của Kanye West vào tháng 6 tới, chỉ vài ngày sau khi rapper người Mỹ hoãn buổi biểu diễn ở Pháp do hứng chịu làn sóng chỉ trích thái độ của anh với người Do Thái.

Mới đây, người đại diện sân vận động Slaski ở thành phố Chorzow (Ba Lan) đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội: "Chúng tôi xin thông báo rằng buổi biểu diễn của Kanye West dự kiến ​​diễn ra ngày 19/6/2026 tại sân vận động Slaski sẽ không diễn ra vì lý do pháp lý".

Chính quyền Ba Lan trước đó đã nhắc nhở về buổi hòa nhạc của Kanye West dự kiến ​​vào ngày 19/6, với lo ngại tác động tiêu cực tại "một đất nước bị ám ảnh bởi lịch sử Holocaust". Quyết định của sân vận động Slaski được đưa ra chỉ hơn một tuần, sau khi Vương quốc Anh cấm rapper người Mỹ nhập cảnh vào nước này, nơi anh dự kiến ​​sẽ là nghệ sĩ chính tại sự kiện Wireless Festival vào tháng 7.

kanye west bi huy show dien o ba lan giua lan song chi trich hinh anh 1
Rapper người Mỹ Kanye West. Nguồn: AP

Hiện chưa có bình luận nào từ phía Kanye West - người còn được biết đến với nghệ danh Ye. Hồi tháng 1, Kanye West đã xin lỗi về hành vi của mình và từ bỏ những biểu hiện ngưỡng mộ trước đây đối với Adolf Hitler. Rapper này viện cớ rằng anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực không được điều trị.

Trước khi bị hủy show diễn tháng 6 ở Ba Lan, Kanye West đã thông báo hoãn show diễn vào tháng 7 tại thành phố Marseille, sau khi chính quyền Pháp cho biết sẽ tìm cách cấm buổi biểu diễn này.

Kanye West từng đã bị cấm nhập cảnh vào Australia vào năm ngoái sau khi phát hành một bài hát cổ vũ chủ nghĩa Quốc xã và quảng cáo áo phông có hình ảnh về chủ nghĩa này. Năm nay, Kanye West đã tổ chức các buổi biểu diễn ở Mỹ và Mexico, dự kiến ​​sẽ có thêm các buổi hòa nhạc khác ở châu Âu và châu Á.

 

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Justin Bieber "càn quét" Coachella 2026 với loạt kỷ lục chưa từng có

