Victoria Beckham đón tuổi 52: Hạnh phúc tròn đầy, riêng Brooklyn vẫn im lặng

Trên mạng xã hội, David Beckham mở đầu ngày đặc biệt của vợ bằng loạt ảnh cũ đầy cảm xúc. Đáng chú ý là khoảnh khắc Vic trong MV Say You'll Be There – sản phẩm âm nhạc năm 1996 của Spice Girls, nơi đã khởi nguồn cho mối tình kéo dài gần ba thập kỷ. Lời chúc của Becks không cầu kỳ, nhưng đủ để định nghĩa một mối quan hệ đã vượt qua danh tiếng, scandal và thời gian: Một người vợ, một người mẹ, một người bạn và “tri kỷ trong phòng tập”.

Nhưng khoảnh khắc David Beckham và Victoria Beckham thời trẻ.

Không khí ấm áp ấy tiếp tục được nối dài bởi các con: Romeo Beckham, Cruz Beckham và cô con gái út Harper Beckham. Những lời chúc giản dị nhưng chân thành, đặc biệt từ Harper, đã vẽ nên hình ảnh một Victoria không chỉ là biểu tượng thời trang mà còn là “trung tâm cảm xúc” của gia đình.

Tuy nhiên, sự trọn vẹn ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một chi tiết không thể bỏ qua: sự im lặng từ phía Brooklyn và vợ là Nicola Peltz. Trong bối cảnh cả gia đình đều công khai bày tỏ tình cảm, việc cặp đôi không có bất kỳ động thái nào khiến tin đồn rạn nứt một lần nữa bị khơi lại.

Thực tế, đây không phải lần đầu mối quan hệ giữa Victoria và con dâu trở thành tâm điểm. Kể từ đám cưới năm 2022, những mâu thuẫn xoay quanh chiếc váy cưới, khi Nicola không chọn thiết kế của mẹ chồng – hay khoảnh khắc Victoria “chiếm spotlight” trong điệu nhảy đầu tiên, đã âm ỉ kéo dài. Gần hai năm trôi qua, những khoảng cách ấy dường như chưa được hàn gắn hoàn toàn.

Điều đáng nói là, sự im lặng của Brooklyn lần này càng gây chú ý khi trước đó, trong sinh nhật con trai hồi tháng 3, chính Victoria và David vẫn chia sẻ những hình ảnh đầy yêu thương. Sự “lệch pha” trong cách thể hiện tình cảm khiến công chúng đặt câu hỏi: phải chăng gia đình quyền lực này vẫn chưa tìm được điểm cân bằng giữa riêng tư và gắn kết?

Ở tuổi 52, Victoria Beckham vẫn là một hình mẫu đáng nể. Từ “Posh Spice” của thập niên 90 đến doanh nhân thời trang, cô vừa được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Nhưng phía sau những thành tựu ấy, câu chuyện gia đình – thứ từng là “thương hiệu mềm” của nhà Beckham lại đang xuất hiện những vết rạn.

Được TIME vinh danh là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026, Victoria Beckham bước sang tuổi 52 với sự nghiệp vững vàng và hình ảnh đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy, sinh nhật năm nay vẫn để lại một dư vị chưa trọn vẹn khi những khoảng cách trong gia đình, đặc biệt với con trai cả, vẫn chưa thể được lấp đầy.