Victoria Beckham đón tuổi 52: Hạnh phúc tròn đầy, riêng Brooklyn vẫn im lặng

Thứ Bảy, 09:30, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sinh nhật lần thứ 52 của Victoria Beckham lẽ ra là một bức tranh trọn vẹn với những lời chúc ngọt ngào, ký ức lãng mạn và hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng phía sau ánh sáng ấy, vẫn tồn tại một “khoảng trống” khó lấp đầy khi con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục im lặng.

Trên mạng xã hội, David Beckham mở đầu ngày đặc biệt của vợ bằng loạt ảnh cũ đầy cảm xúc. Đáng chú ý là khoảnh khắc Vic trong MV Say You'll Be There – sản phẩm âm nhạc năm 1996 của Spice Girls, nơi đã khởi nguồn cho mối tình kéo dài gần ba thập kỷ. Lời chúc của Becks không cầu kỳ, nhưng đủ để định nghĩa một mối quan hệ đã vượt qua danh tiếng, scandal và thời gian: Một người vợ, một người mẹ, một người bạn và “tri kỷ trong phòng tập”.

David Beckham chia sẻ khoảnh khắc cũ của Victoria Beckham kèm lời chúc sinh nhật ngọt ngào nhân tuổi 52.
Nhưng khoảnh khắc David Beckham và Victoria Beckham thời trẻ.

Không khí ấm áp ấy tiếp tục được nối dài bởi các con: Romeo Beckham, Cruz Beckham và cô con gái út Harper Beckham. Những lời chúc giản dị nhưng chân thành, đặc biệt từ Harper, đã vẽ nên hình ảnh một Victoria không chỉ là biểu tượng thời trang mà còn là “trung tâm cảm xúc” của gia đình.

Tuy nhiên, sự trọn vẹn ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một chi tiết không thể bỏ qua: sự im lặng từ phía Brooklyn và vợ là Nicola Peltz. Trong bối cảnh cả gia đình đều công khai bày tỏ tình cảm, việc cặp đôi không có bất kỳ động thái nào khiến tin đồn rạn nứt một lần nữa bị khơi lại.

Thực tế, đây không phải lần đầu mối quan hệ giữa Victoria và con dâu trở thành tâm điểm. Kể từ đám cưới năm 2022, những mâu thuẫn xoay quanh chiếc váy cưới, khi Nicola không chọn thiết kế của mẹ chồng – hay khoảnh khắc Victoria “chiếm spotlight” trong điệu nhảy đầu tiên, đã âm ỉ kéo dài. Gần hai năm trôi qua, những khoảng cách ấy dường như chưa được hàn gắn hoàn toàn.

Điều đáng nói là, sự im lặng của Brooklyn lần này càng gây chú ý khi trước đó, trong sinh nhật con trai hồi tháng 3, chính Victoria và David vẫn chia sẻ những hình ảnh đầy yêu thương. Sự “lệch pha” trong cách thể hiện tình cảm khiến công chúng đặt câu hỏi: phải chăng gia đình quyền lực này vẫn chưa tìm được điểm cân bằng giữa riêng tư và gắn kết?

Sự im lặng của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz khiến sinh nhật của Vic kém trọn vẹn giữa tin đồn rạn nứt gia đình.

Ở tuổi 52, Victoria Beckham vẫn là một hình mẫu đáng nể. Từ “Posh Spice” của thập niên 90 đến doanh nhân thời trang, cô vừa được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Nhưng phía sau những thành tựu ấy, câu chuyện gia đình – thứ từng là “thương hiệu mềm” của nhà Beckham lại đang xuất hiện những vết rạn.

Victoria Beckham được TIME vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 2026, ngay trước thềm sinh nhật tuổi 52.

Được TIME vinh danh là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026, Victoria Beckham bước sang tuổi 52 với sự nghiệp vững vàng và hình ảnh đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy, sinh nhật năm nay vẫn để lại một dư vị chưa trọn vẹn khi những khoảng cách trong gia đình, đặc biệt với con trai cả, vẫn chưa thể được lấp đầy.

Hải Hà/VOV.VN
Zoro "chiếm sóng" One Piece 2: Kiếm sĩ lạnh lùng gây sốt toàn cầu

VOV.VN - Trong sức nóng của One Piece live-action phần hai, Roronoa Zoro bất ngờ trở thành tâm điểm. Với tạo hình chuẩn nguyên tác, hành động mãn nhãn và sức hút từ Mackenyu, nhân vật này nhanh chóng “chiếm sóng” mạng xã hội.

VOV.VN - Trong sức nóng của One Piece live-action phần hai, Roronoa Zoro bất ngờ trở thành tâm điểm. Với tạo hình chuẩn nguyên tác, hành động mãn nhãn và sức hút từ Mackenyu, nhân vật này nhanh chóng “chiếm sóng” mạng xã hội.

One Piece 2: Cơn địa chấn Netflix và cú bứt phá của phim live-action manga

VOV.VN - Sự trở lại của One Piece live-action phần hai không chỉ nối dài thành công mà còn khẳng định sức hút toàn cầu của một thương hiệu manga kinh điển. Với vị trí top 1 tại hơn 40 quốc gia, điểm số ấn tượng và quy mô mở rộng, series cho thấy cách một bản chuyển thể có thể chinh phục khán giả đại chúng.

VOV.VN - Sự trở lại của One Piece live-action phần hai không chỉ nối dài thành công mà còn khẳng định sức hút toàn cầu của một thương hiệu manga kinh điển. Với vị trí top 1 tại hơn 40 quốc gia, điểm số ấn tượng và quy mô mở rộng, series cho thấy cách một bản chuyển thể có thể chinh phục khán giả đại chúng.

Justin Bieber tại Coachella 2026: Đêm 19/4 sẽ là lời đáp sau tranh cãi và dấu mốc trưởng thành

VOV.VN - Sau đêm diễn gây chia rẽ, mọi ánh nhìn đang dồn về sân khấu ngày 19/4 của Justin Bieber tại Coachella 2026. Không chỉ là một màn trình diễn tiếp theo, đây được xem là thời điểm nam ca sĩ đưa ra câu trả lời rõ ràng: Chiều theo kỳ vọng bùng nổ hay tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mang tính cá nhân.

VOV.VN - Sau đêm diễn gây chia rẽ, mọi ánh nhìn đang dồn về sân khấu ngày 19/4 của Justin Bieber tại Coachella 2026. Không chỉ là một màn trình diễn tiếp theo, đây được xem là thời điểm nam ca sĩ đưa ra câu trả lời rõ ràng: Chiều theo kỳ vọng bùng nổ hay tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mang tính cá nhân.

