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Masterise Group đồng hàng cùng Miss World 2026:

Khi những chuẩn mực Thế giới hội tụ tại Việt Nam

Thứ Hai, 11:15, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Masterise Group chính thức đồng hành cùng Miss World 2026 với vai trò Nhà tài trợ Kim cương. Lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm, Miss World được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu một điểm gặp gỡ đặc biệt giữa các nền văn hóa, những giá trị và chuẩn mực mang tầm quốc tế.

Với Masterise Group, sự đồng hành cùng Miss World 2026 được kết nối từ một niềm tin chung: những chuẩn mực thực sự có giá trị không chỉ được nhìn thấy qua quy mô hay thành tựu, mà còn cần mang chiều sâu văn hóa, giá trị nhân văn và khả năng tạo nên những tác động tích cực, bền vững cho con người và cộng đồng. 

Gặp nhau ở những giá trị vượt lên trên chuẩn mực 

Trong hơn một thập kỷ phát triển, Masterise Group từng bước kiến tạo hệ sinh thái đa lĩnh vực và hợp tác cùng các đối tác hàng đầu thế giới để đưa những chuẩn mực quốc tế vào bất động sản, hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm sống. Với Masterise Group, giá trị của những chuẩn mực ấy không chỉ được thể hiện qua chất lượng hay quy mô, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa thành những giá trị thiết thực và lâu dài cho con người, cộng đồng và xã hội. 

Đó cũng là điểm gặp gỡ về giá trị giữa Masterise Group và Miss World. 

Trải qua hành trình 75 năm, Miss World không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn góp phần định nghĩa một vẻ đẹp có chiều sâu - được bồi đắp bởi văn hóa, tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua triết lý “Beauty With a Purpose”, vẻ đẹp trở thành sức mạnh để truyền cảm hứng và tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội. 

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Triết lý “Beauty With a Purpose” vượt lên trên vẻ đẹp hình thức, thể hiện sâu qua trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng

Nếu Miss World tôn vinh vẻ đẹp hướng tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ, đồng thời tạo nên không gian để bản sắc và câu chuyện văn hóa từ nhiều quốc gia được gặp gỡ và lan tỏa, Masterise Group cũng theo đuổi hành trình đưa những chuẩn mực quốc tế vượt lên trên những tiêu chuẩn hữu hình về chất lượng, để chuyển hóa thành những giá trị xứng tầm và bền vững cho cuộc sống.  

Chính sự tương đồng về chuẩn mực, chiều sâu và sức lan tỏa tích cực đã tạo nên nền tảng cho sự đồng hành giữa Masterise Group và Miss World 2026. 

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Masterise Group đồng hành cùng Miss World 2026 với vai trò Nhà tài trợ Kim cương

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group, chia sẻ: “Việc Miss World lựa chọn Việt Nam cho dấu mốc 75 năm là một sự kiện đặc biệt, khi những đại diện, nền văn hóa và giá trị từ nhiều quốc gia cùng hội tụ tại Việt Nam. Masterise Group trân trọng đồng hành bởi chúng tôi chia sẻ niềm tin rằng những chuẩn mực thế giới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị tích cực và bền vững cho con người và cộng đồng. Qua sự kiện, chúng tôi cũng mong muốn góp phần mở rộng kết nối hai chiều - đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, tự tin, cởi mở, giàu di sản và bản sắc tới cộng đồng toàn cầu.”  

Nơi thế giới gặp một Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc 

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đúng dấu mốc 75 năm, Miss World 2026 không chỉ là một sự kiện mang tầm quốc tế mà còn tạo nên không gian giao thoa giữa nhiều nền văn hóa, những câu chuyện và giá trị tốt đẹp từ khắp thế giới. 

Đây là cơ hội để công chúng Việt Nam đến gần hơn với những giá trị toàn cầu về văn hóa, tri thức, vẻ đẹp và trách nhiệm cộng đồng; đồng thời để bạn bè quốc tế cảm nhận một Việt Nam giàu di sản và bản sắc nhưng cũng đầy sức sống đương đại: hiện đại, năng động, tự tin và cởi mở. 

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tiếp nối hành trình kết nối những chuẩn mực quốc tế với giá trị Việt Nam

Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Masterise Group trân trọng góp mặt trong điểm kết nối đặc biệt ấy. Sự đồng hành tại Miss World 2026 tiếp tục nối dài hành trình của Tập đoàn trong việc kết nối Việt Nam với những chuẩn mực quốc tế có chiều sâu, đồng thời góp phần đưa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến gần hơn với thế giới. 

Bởi khi những chuẩn mực thế giới hội tụ tại Việt Nam, giá trị được tạo nên không chỉ nằm ở một khoảnh khắc tỏa sáng, mà còn ở những kết nối, cảm hứng và giá trị tích cực có thể tiếp tục được lan tỏa cho cộng đồng trong tương lai. 

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Masterise Group ghi dấu tại triển lãm Thành tựu quốc gia 2025

VOV.VN - Tại Triển lãm “80 Năm Thành Tựu Kinh Tế - Xã Hội” vừa khai mạc sáng 28/08/2025, hệ sinh thái bất động sản quốc tế Masterise Group gây ấn tượng với không gian trưng bày hiện đại, lan tỏa hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế, nâng tầm cuộc sống người Việt và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.

 

CTV An AnVOV.VN
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