Masterise Homes giới thiệu ấn phẩm Branded Living Magazine

Qua Branded Living Magazine, “Không gian sống hàng hiệu” không dừng ở hình thái hay tên gọi, mà hiện hữu như một hệ giá trị sống trọn vẹn – nơi mỗi lựa chọn góp phần tạo nên lối sống và “nếp nhà” của một đời sống đô thị mới.​

Masterise Homes ra mắt Branded Living Magazine, ấn phẩm chuyên đề về phong cách sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản

Khi chuẩn sống hàng hiệu được kể bằng chiều sâu trải nghiệm

Khi kỳ vọng của khách hàng ngày càng nâng cấp, “hàng hiệu” trong bất động sản cần được diễn giải bằng những tiêu chuẩn cụ thể hơn. Giá trị của một không gian sống không chỉ nằm ở chất lượng vận hành hay khả năng duy trì giá trị theo thời gian, mà còn ở trải nghiệm cư dân và những thói quen trong nếp sống được hình thành qua từng điểm chạm.

Branded Living Magazine ra đời như một nền tảng nội dung đầu tiên về phong cách sống hàng hiệu trong lĩnh vực bất động sản, đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình Masterise Homes chuyển dịch từ theo đuổi chuẩn mực sản phẩm sang định chuẩn sống hàng hiệu.

Với chủ đề Live in Legacy, được dẫn dắt qua 3 chương: Tinh khởi - Phong vị - Di dưỡng, Branded Living Magazine by Masterise Homes số đầu tiên mở ra như một lời mời nhẹ nhàng dành cho quý độc giả: “Sống đời sống đương đại trên nền giá trị bền vững”; để cái đẹp có chiều sâu dẫn dắt từng lựa chọn; để “nếp nhà” được bồi đắp qua từng khoảng không, từng nghi thức nhỏ của đời sống. ​

“Tinh khởi” mở ra những khởi đầu giản dị làm nên nền móng của phong cách sống. Từ lựa chọn nội thất, cách tổ chức không gian sống đến triết lý cảnh quan, chương này gợi lại những giá trị nguyên bản, dung dị và bền vững; đồng thời khơi mở một cách sống được dệt nên từ ký ức, truyền thống và sự trân trọng dành cho những điều vững bền.

Từ nền tảng ấy, “Phong vị” đưa người đọc đi sâu hơn vào gu thẩm mỹ và những lựa chọn tinh tế trong đời sống cá nhân. Đó là hành trình chạm đến những giá trị không chỉ thuộc về giác quan, mà còn nằm trong ký ức, trong các lớp văn hóa lặng thầm dệt nên tinh thần sống. Nghệ thuật, ẩm thực, lịch sử và những nếp sống đẹp hiện lên như các lát cắt trải nghiệm, gợi nhắc rằng khi sống chậm lại và quan sát kỹ hơn, cuộc đời vốn đã tràn đầy phong vị.

Hành trình khép lại bằng “Di dưỡng”, nơi chuẩn sống hàng hiệu được nhìn trong chiều dài của sự tiếp nối. Với Masterise Homes, di sản còn là câu chuyện của “nếp nhà” - nơi ký ức được ủ ấm, đời sống được bao bọc và nuôi dưỡng, nơi những thói quen đẹp, chuẩn mực tinh tế và khoảnh khắc bình dị trở thành phần giá trị chân thật nhất để trao lại cho thế hệ sau. Đó là một nề nếp sống, một “khí chất” gia đình được gìn giữ qua thời gian.

Những câu chuyện dung dị về “nếp nhà” của các cư dân Masterise Homes trong Branded Living Magazine số đầu tiên

Ba lớp nội dung này đưa “hàng hiệu” trong không gian sống vượt khỏi phạm vi danh xưng để trở thành một hệ giá trị được kiến tạo thông qua những trải nghiệm được bồi đắp theo thời gian. Đó là điểm giao thoa giữa tiêu chuẩn sống quốc tế, bản sắc cá nhân, dấu ấn gia đình và cội rễ văn hóa Việt.

Từ đó, Branded Living Magazine trao cho độc giả một hệ quy chiếu mở để tự nhận diện, lựa chọn và nuôi dưỡng phiên bản sống hàng hiệu của riêng mình. “Hàng hiệu” không nằm ở cách được định nghĩa mà ở cách mỗi người sống với những điều mình chọn.

Một bước tiến trong hành trình định chuẩn sống hàng hiệu của Masterise Homes

Sự ra đời của Branded Living Magazine đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình hơn một thập kỷ từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống hàng hiệu của Masterise Homes.

Không dừng ở vai trò phát triển bất động sản hàng hiệu, Masterise Homes tiếp tục mở rộng cách tiếp cận khi đưa “hàng hiệu” trở thành một cuộc đối thoại sâu hơn về phong cách sống. Trong hệ sinh thái đó, kiến trúc, dịch vụ, cộng đồng và trải nghiệm được kết nối như những lớp giá trị liền mạch, để mỗi không gian không chỉ đẹp để chiêm ngưỡng, mà đúng để sống và đủ sâu để tiếp nối.

Tinh thần ấy được kết tinh trong bốn tiêu chí cốt lõi: Attention to Detail, Heritage Inspired, Worldly Recognized và Built to Last - tương ứng với sự chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế và vận hành; tinh thần di sản hiện hữu trong mỗi không gian; chất lượng được công nhận theo chuẩn quốc tế; cùng khả năng duy trì và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Tất cả tạo nên hệ tiêu chuẩn giúp “sống hàng hiệu” trở thành một trải nghiệm giàu bản sắc và năng lực tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Ở góc độ thị trường, Branded Living Magazine góp phần làm rõ những giá trị đứng sau một không gian sống xứng tầm, đơn cử như chất lượng thiết kế, năng lực vận hành, trải nghiệm cư dân và khả năng hình thành nếp sống qua thời gian.

Masterise Homes không kể câu chuyện phong cách sống như một lời hứa tương lai. Thương hiệu đã có dự án bàn giao, cộng đồng cư dân hiện hữu và trải nghiệm sống đang vận hành mỗi ngày. Chính năng lực đưa tiêu chuẩn hàng hiệu vào đời sống thực tế là cơ sở để Masterise Homes tiếp tục xác lập vai trò dẫn dắt, như International Business Times từng nhìn nhận.

Cuộc đối thoại giữa các chuyên gia đã mang đến những góc nhìn có chiều sâu cho Branded Living Magazine

Từ các dự án hợp tác với thương hiệu quốc tế đến Masteri Collection và Lumière Series, mỗi danh mục mang một ngôn ngữ riêng nhưng cùng phản chiếu một tinh thần chung, đó là chất lượng sống hàng hiệu phải đủ rõ để cảm nhận, đủ bền để thừa nhận và đủ sâu để trở thành một phần của đời sống.

Branded Living Magazine được định vị như một dấu ấn văn hóa của hệ sinh thái Branded Living, mở ra lời mời nhẹ nhàng dành cho độc giả: sống đời sống đương đại trên nền giá trị bền vững. Ở đó, cái đẹp hiện diện để dẫn dắt lựa chọn; không gian để nuôi dưỡng “nếp nhà” qua từng nghi thức nhỏ của đời sống… Bởi khi chất sống được làm giàu mỗi ngày, di sản không còn là hình thái “để lại” ở cuối hành trình, mà là điều “được sống” ngay trong hiện tại, và tự nhiên trở thành món quà trao truyền cho mai sau.​