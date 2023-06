Kim Kardashian sẽ làm việc tại một cửa hàng bách hoá nếu không nổi tiếng

Trong show truyền hình thực tế The Kardashians, Kim Kardashian chia sẻ, đôi khi cô tự hỏi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu như cô không đi trên con đường hiện tại. Ngôi sao người Mỹ cũng tiết lộ, nếu không tham gia chương trình thực tế và trở nên nổi tiếng, có lẽ bây giờ cô đang làm việc tại cửa hàng bách hóa Macy's - chuỗi bách hoá bán lẻ hàng đầu nước Mỹ.

Kim Kardashian hiện là một ngôi sao chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ.

Kim Kardashian sinh năm 1980 tại Los Angeles. Bố cô là người gốc Mỹ, mẹ cô - bà Kris Jenner mang dòng máu pha trộn Hà Lan, Anh, Ireland và Scotland. Khi Kim còn nhỏ, gia đình cô đã khá giả nhưng chưa hề nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp trung học, người đẹp theo đuổi công việc stylist và làm trợ lý cho Paris Hilton. Kim từng thú nhận, tiểu thư tài sắc nhà Hilton chính là người mở cánh cửa giúp cô bước chân vào showbiz.

Năm 2007, Kim Kardashian bị lộ băng sex với bạn trai cũ là rapper Ray J. Trong khi nhiều người lụn bại sự nghiệp vì scandal kiểu này, Kim đã "biến đau thương" thành thời cơ. Tận dụng lúc tên tuổi đang nổi như cồn, cô và gia đình sản xuất show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians". Chương trình về cuộc sống hàng ngày của các thành viên nhà Kardashian ăn khách ngoài mong đợi và đến nay vẫn thu hút người xem. Kim với sự nóng bỏng, nhạy bén và thông minh, hiện trở thành ngôi sao truyền hình thực tế hot nhất nước Mỹ, đồng thời là một doanh nhân, người mẫu thành đạt và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội./.