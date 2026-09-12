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Lady Gaga và vị hôn phu đón con đầu lòng sau 6 năm hẹn hò

Thứ Bảy, 14:52, 12/09/2026
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VOV.VN - Lady Gaga và vị hôn phu Michael Polansky được cho là đã chào đón con đầu lòng sau 6 năm hẹn hò. Cặp đôi chưa trực tiếp xác nhận tin vui, trong khi tên, giới tính và ngày sinh của em bé vẫn được giữ kín.

Lady Gaga và vị hôn phu Michael Polansky được cho là đã chào đón con đầu lòng sau nhiều năm gắn bó. Cặp đôi hiện chưa trực tiếp lên tiếng về tin vui, trong khi những thông tin liên quan đến em bé vẫn được giữ kín.

Theo Billboard dẫn nhiều nguồn tin, Lady Gaga và Michael Polansky đã trở thành cha mẹ. Page Six cũng đăng tải những hình ảnh cho thấy cả hai xuất hiện tại Bắc California cùng một em bé sơ sinh. Trong loạt ảnh này, nữ ca sĩ được nhìn thấy địu em bé.

Tuy nhiên, đến nay Lady Gaga và Michael Polansky chưa công khai xác nhận việc đón con đầu lòng. Giới tính, tên cũng như ngày sinh của em bé chưa được tiết lộ. Billboard cho biết đã liên hệ với đại diện của nữ ca sĩ để xác nhận thông tin.

lady gaga va vi hon phu don con dau long sau 6 nam hen ho hinh anh 1
Michael Polansky và Lady Gaga tham dự buổi ra mắt phim "Joker Folie à Deux" tại rạp London, Anh vào ngày 25/9/2024

People cũng dẫn nguồn tin cho biết cặp đôi đã chào đón con đầu lòng nhưng không cung cấp thêm chi tiết về thời điểm em bé chào đời hay giới tính.

Đây được cho là con đầu lòng của cả Lady Gaga, tên thật Stefani Germanotta, và Michael Polansky.

Lady Gaga và Michael Polansky công khai hẹn hò từ đầu năm 2020. Tháng 2 năm đó, nữ ca sĩ xác nhận mối quan hệ trên Instagram. Vài tháng sau, trong một cuộc phỏng vấn, cô gọi Polansky là “tình yêu của đời tôi”.

Đến tháng 7/2024, Lady Gaga gây chú ý khi gọi Michael Polansky là vị hôn phu. Sau đó, cô xác nhận Polansky đã cầu hôn vào tháng 4/2024.

Chia sẻ trên chương trình Jimmy Kimmel Live!, Gaga cho biết màn cầu hôn diễn ra sau sinh nhật cô, trong một chuyến leo núi đá. Theo nữ ca sĩ, khi hai người đang đi bộ trở về phòng, Polansky hỏi cô liệu anh có thể cầu hôn trước khi chính thức ngỏ lời hay không và cô đồng ý.

Trước khi thông tin về con đầu lòng xuất hiện, Lady Gaga từng nhiều lần bày tỏ mong muốn xây dựng gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với ELLE vào tháng 1/2025, nữ ca sĩ nói gia đình giống như “rễ cây”, góp phần tạo nên mỗi con người và cũng định hình nhu cầu thay đổi trong cuộc sống.

Lady Gaga cũng từng chia sẻ quan điểm về cách cô muốn nuôi dạy con trong tương lai. Nữ ca sĩ cho biết cô không muốn áp đặt cách các con nhìn nhận sự nghiệp nghệ thuật của mình mà mong chúng có thể tự hình thành suy nghĩ riêng.

“Tôi không muốn áp đặt cách các con nhìn nhận về mình hay bảo chúng phải nghĩ gì về tôi. Điều tôi có thể làm là cố gắng hết sức và sống thật với chính mình”, Gaga từng nói.

Cô cho biết đây cũng là điều mình và Michael Polansky thường xuyên trao đổi, với mong muốn sau này các con được tự do là chính mình và tự tìm ra con đường riêng.

Lady Gaga kết thúc chuyến lưu diễn The Mayhem Ball hồi tháng 4 và sau đó hạn chế xuất hiện trước công chúng. Trong bối cảnh đó, thông tin nữ ca sĩ được bắt gặp bên Michael Polansky và một em bé sơ sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Billboard
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