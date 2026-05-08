Dương Domic lọt đề cử giải thưởng âm nhạc Nhật Bản cùng Lady Gaga, Taylor Swift

Đường đua âm nhạc châu Á đang trở nên sôi động khi Music Awards Japan (MAJ) 2026 chính thức công bố danh sách đề cử cho các hạng mục quan trọng. Đáng chú ý, ca sĩ Dương Domic của Việt Nam cùng ca khúc “Mất kết nối” đã xuất hiện trong đề cử hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify, đứng cùng danh sách với nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Lady Gaga, Taylor Swift, Jennie, Sabrina Carpenter, Doechii hay Mariah Carey.

Ca sĩ Dương Domic

Đây là một trong những hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm bởi kết quả được quyết định thông qua bình chọn của khán giả trên nền tảng Spotify. Theo thông báo từ ban tổ chức, thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 30/4 đến hết ngày 20/5/2026, trước khi kết quả cuối cùng được công bố tại lễ trao giải chính thức vào ngày 13/6/2026.

Music Awards Japan được thành lập từ năm 2025 và nhanh chóng được truyền thông gọi là “Grammy Nhật Bản”. Giải thưởng do Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Giải trí và Văn hóa Nhật Bản CEIPA bảo chứng, với sự tham gia của liên minh 5 tổ chức lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản. Theo giới thiệu từ ban tổ chức, MAJ hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tảng âm nhạc quốc tế, nơi các nghệ sĩ châu Á có thể đứng chung sân khấu với các ngôi sao toàn cầu.

"Mất kết nối" - Dương Domic

Một trong những điểm nhấn của MAJ là hạng mục International Special Award. Năm 2025, giải thưởng này được triển khai dựa trên sự hợp tác giữa MAJ và nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong khu vực như Giải thưởng Cống Hiến của Việt Nam, MAMA Awards của Hàn Quốc, TMEA của Trung Quốc hay AMI Awards của Indonesia.

Năm 2025, ca sĩ Tùng Dương đã giành chiến thắng tại hạng mục International Special Award với ca khúc “Tái sinh”. Thành tích này được xem là bước ghi nhận cho sự tương đồng về tiêu chuẩn chuyên môn giữa âm nhạc Việt Nam và các hội đồng thẩm định quốc tế.

Bước sang mùa giải 2026, sự xuất hiện của Dương Domic trong danh sách đề cử tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam. Ban tổ chức đánh giá việc ca khúc “Mất kết nối” góp mặt trong hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify cho thấy sức hút của bài hát trên không gian số, đồng thời mở ra cơ hội để cộng đồng người hâm mộ trực tiếp ủng hộ nghệ sĩ Việt tại một sân chơi âm nhạc quốc tế.

Không chỉ gây chú ý với các đề cử quốc tế, MAJ 2026 còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật của Nhật Bản ở các hạng mục lớn. Ở hạng mục Nghệ sĩ của năm có Fuji Kaze, HANA và Mrs. Green Apple. Trong khi đó, hạng mục Nghệ sĩ mới của năm ghi nhận sự xuất hiện của Candy Tune, luv và Starglow.

Việc đưa các nghệ sĩ quốc tế và châu Á vào cùng một hệ thống đánh giá được xem là định hướng quan trọng của MAJ trong hành trình mở rộng ảnh hưởng của âm nhạc khu vực ra thế giới. Với sự xuất hiện của Dương Domic tại mùa giải năm nay, khán giả Việt Nam tiếp tục có thêm đại diện góp mặt tại một trong những sân chơi âm nhạc được chú ý của Nhật Bản.