Lam Trường nhớ kỷ niệm lần đầu song ca với Cẩm Ly 30 năm trước

Trước thềm live concert “Vé về thanh xuân” diễn ra tối 25/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, không khí chuẩn bị đang nóng lên từng ngày khi các nghệ sĩ gấp rút tập luyện cho những tiết mục được dàn dựng công phu. Đây được kỳ vọng là một đêm nhạc giàu cảm xúc, đưa khán giả trở về những ký ức thanh xuân gắn liền với các ca khúc đình đám của nhiều thế hệ.

Chỉ còn hơn một tuần trước giờ G, Lam Trường và Cẩm Ly đã có những buổi tập luyện cùng giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và ban nhạc của nhạc sĩ Thanh Bình. Sự tái hợp của hai giọng ca nổi tiếng từ thập niên 1990 nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây không chỉ là màn biểu diễn đơn thuần mà còn là cuộc hội ngộ mang đậm yếu tố ký ức.

Trong phòng tập, cả Lam Trường và Cẩm Ly đều xuất hiện với trang phục giản dị nhưng vẫn giữ được năng lượng dồi dào và sự nhiệt huyết. Sau 3 thập kỷ kể từ lần đầu song ca, sự trở lại lần này được ví như “tấm vé” đưa cả hai trở về thời thanh xuân – giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của họ.

Chia sẻ về chương trình, Cẩm Ly cho biết nếu dùng ba từ để nói về “Vé về thanh xuân”, cô sẽ chọn “ký ức đẹp”. Trong khi đó, Lam Trường đặc biệt hào hứng khi nhắc đến ca khúc “Người cùng cảnh ngộ” – một trong những bài hát đầu tiên anh song ca cùng Cẩm Ly vào năm 1996. Sau 30 năm, khi thể hiện lại ca khúc này, nam ca sĩ không giấu được xúc động.

“Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về. Khi đó chúng tôi chỉ mới ngoài đôi mươi, còn bây giờ đã bước sang tuổi ngoài 50. Nhưng chính những giai điệu vui tươi, dễ thương của bài hát khiến Trường tin rằng tiết mục sẽ mang lại không khí sôi động cho khán giả”, anh chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng cho biết, khi đang trong tour diễn và nhận được lời mời từ ban tổ chức, anh đặc biệt ấn tượng với dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình. Theo Lam Trường, đây là một sân khấu quy tụ nhiều giọng ca được yêu mến, đại diện cho các giai đoạn phát triển khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Đáng chú ý, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh đã xây dựng những tiết mục kết hợp giữa các thế hệ. Trong đó, Lam Trường sẽ có màn hòa giọng cùng Khắc Việt và Quốc Thiên. Nam ca sĩ cho rằng đây là ý tưởng thú vị, tạo nên sự chuyển giao tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ. Anh cũng bày tỏ sự tò mò khi các đàn em thể hiện lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi mình theo phong cách mới.

Với Lam Trường, “Vé về thanh xuân” không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn là hành trình trở về với những ký ức sâu sắc. Anh nhớ lại quãng thời gian đầu sự nghiệp khi tham gia các chương trình của trung tâm Kim Lợi như “Mưa bụi”, rồi đến thời kỳ đỉnh cao với “Làn sóng xanh”, “Mai Vàng”, “Duyên dáng Việt Nam”… Những cột mốc đó đã tạo nên một thanh xuân rực rỡ mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Ngoài Lam Trường và Cẩm Ly, “Vé về thanh xuân” còn quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu như Mỹ Linh, Phương Thanh, ban nhạc Quả Dưa Hấu (gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) cùng các gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ như Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Trần Trung Quân…

Sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ khi các ca sĩ không chỉ trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi mà còn “đổi hit” cho nhau. Các tiết mục sẽ được phối khí mới theo nhiều phong cách như Pop, R&B, Chill, Synthwave hay Acoustic, tạo nên màu sắc hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần hoài niệm.

Chương trình do Hoàng Công Cường làm tổng đạo diễn, cùng nhà sản xuất Võ Văn Tâm, được đầu tư quy mô lớn về âm thanh, ánh sáng và sân khấu. Không gian biểu diễn được thiết kế như một “cỗ máy ký ức”, kết hợp hiệu ứng LED và visual để dẫn dắt khán giả đi qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt Nam.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng dàn nghệ sĩ giàu sức hút, “Vé về thanh xuân” được kỳ vọng sẽ là đêm nhạc đáng nhớ, nơi những ký ức của thế hệ 8X, 9X được tái hiện sống động, đồng thời tạo nên sự kết nối đầy cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại.