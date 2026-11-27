Ngày 26/11, buổi ra mắt phim “Running Man Vietnam 2026: Về nhà” diễn ra với sự góp mặt của các thành viên Gia tộc R gồm Tư Ngọc, Năm Phát, Sáu Tút, Tám Trung, Tám Quân, Út Tuấn cùng người dẫn dắt Lê Nhân. Riêng Hai Thành vắng mặt, được Lan Ngọc hài hước giải thích là đang “đi xuất khẩu lao động”.

Các thành viên Gia tộc R hội ngộ khán giả trước thềm phim ra rạp.

Một trong những tình huống gây chú ý tại buổi giao lưu là màn úp mở của Lan Ngọc về kết quả chung cuộc. Thay vì tập trung vào trailer, nữ diễn viên nhắn nhủ khán giả chú ý đến hình ảnh con bướm xuất hiện trên vai mình.

“Nhìn vào con bướm đi rồi mọi người sẽ biết ai là Quán quân”, Lan Ngọc nói. Ngay lập tức, Năm Phát lên tiếng trêu chọc: “Con bướm này là do design lỗi nha”, khiến mọi người bật cười.

Trong khi đó, Sáu Tút không giấu tham vọng tiếp tục giành ngôi quán quân. Nam nghệ sĩ hài hước tiết lộ chiến thuật của mình là liên tục thất bại để chờ cơ hội lật ngược tình thế ở chặng cuối. Anh cũng bật mí lần đầu tiên mình hạ gục 3-4 người cùng lúc.

Trước những manh mối Lan Ngọc đưa ra, Tám Trung tỏ ra hoài nghi. Anh cho rằng nếu nữ diễn viên thực sự là người chiến thắng, ê-kíp khó có thể để lộ đáp án dễ dàng như vậy.

Lan Ngọc gây tò mò khi úp mở manh mối về danh tính quán quân thông qua hình ảnh con bướm trên vai.

Buổi giao lưu cũng là dịp để các thành viên nhìn lại sự thay đổi của bản thân sau thời gian tham gia chương trình. Út Tuấn cho biết anh đã học cách sử dụng nhiều chiến thuật, mưu mẹo hơn để tránh bị các thành viên khác lừa. Tám Trung quyết tâm dốc sức cho những thử thách thể lực thay vì chỉ tìm cách trốn chạy trong trò chơi xé bảng tên.

Tám Quân tiết lộ anh phải chủ động tập luyện thêm vì ấn tượng với thể lực của Năm Phát, đồng thời học được tính đúng giờ từ Hai Thành, sự khéo léo và khả năng ghi nhớ chi tiết từ Tám Trung.

Bên cạnh những màn tung hứng hài hước, các thành viên còn bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Năm Phát ngay tại buổi ra mắt phim.

“Running Man Vietnam 2026: Về nhà” có thời lượng 181 phút, chính thức ra rạp từ hôm nay 27/11.

Trong phiên bản điện ảnh, hành trình cuối cùng của Gia tộc R bắt đầu bằng chuyến trở về bảo tàng ký ức. Những dấu hiệu bất thường mở ra bí ẩn mới, đưa các thành viên vào cuộc đua tìm kiếm Người thừa kế thông qua các nhiệm vụ do nhân vật Quản gia (Lê Nhân đảm nhận) công bố.

Bên cạnh những thử thách vận động, đấu trí và cạnh tranh, bộ phim còn khai thác câu chuyện về tình cảm gia đình. Cuộc đua tìm kiếm tài sản đặt ra câu hỏi về sự hy sinh của cha mẹ và cách mỗi người trân trọng những tình cảm mình đang có.

Chia sẻ về tên gọi “Về nhà”, Lan Ngọc cho biết đây như một lời nhắc nhở mọi người trở về với gia đình khi những ngày cuối năm đang đến gần. Nữ diễn viên cũng tiết lộ tập đặc biệt lần này sẽ khép lại hành trình Gia tộc R để chương trình có thể làm mới mình với những chủ đề khác trong mùa tiếp theo.

“Running Man Vietnam 2026: Về nhà” có thời lượng 181 phút, chính thức khởi chiếu tại các rạp từ hôm nay 27/11.