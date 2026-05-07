Liệu Minji có trở lại NewJeans và nhóm sẽ khởi động lại mà không có Danielle?

Thứ Năm, 17:14, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bài đăng chúc mừng sinh nhật Minji của ADOR trên trang chính thức của NewJeans mới đây làm dấy lên suy đoán rằng cô đã quay trở lại NewJeans, trong khi Danielle được cho là vẫn bị loại khỏi nhóm.

Ngày 7/5, ADOR đã thận trọng giải đáp những đồn đoán về việc Minji trở lại NewJeans trong một tuyên bố được chia sẻ với kênh MK Sports: “Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận nội bộ về các hoạt động trong tương lai”.

Mặc dù không đưa ra xác nhận chi tiết về việc Minji trở lại NewJeans nhưng ADOR cũng cho biết thêm: “Xin hãy hiểu rằng các cuộc thảo luận nhìn chung vẫn đang tiếp diễn theo hướng tích cực”.

Đồn đoán rộ lên sau khi ADOR đã đăng tải dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Minji” trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của NewJeans

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán xung quanh đội hình tương lai của NewJeans.

Trước đó, ADOR đã đăng tải dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Minji” trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của NewJeans cùng với những bức ảnh bánh quy do chính Minji tự tay làm.

Theo thông tin được biết, những chiếc bánh quy đó chính là những chiếc bánh mà Minji đã phát cho người hâm mộ sau khi tham dự một sự kiện tại quán cà phê mừng sinh nhật cô. Đây là lần đầu tiên tài khoản chính thức của NewJeans công khai nhắc đến Minji kể từ sau vụ bê bối liên quan đến cựu CEO của ADOR, Min Hee Jin.

ADOR thận trọng giải đáp những đồn đoán về việc Minji trở lại NewJeans.

Trước đó, vào tháng 11/2024, cả năm thành viên của NewJeans đều tuyên bố hợp đồng độc quyền của họ với ADOR đã bị vi phạm và đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng trước khi bắt đầu các hoạt động độc lập. Tuy nhiên, nhóm đã thua kiện trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái liên quan đến tính hợp lệ của hợp đồng độc quyền với ADOR. Sau phán quyết, các thành viên được cho là đã lần lượt bày tỏ ý định quay trở lại công ty mà không kháng cáo.

Hoàn cảnh của Danielle lại diễn biến theo một hướng khác so với những thành viên còn lại của NewJeans.

Vào tháng 12/2024, ADOR được cho là đã thông báo với Danielle rằng cô không thể tiếp tục là thành viên của NewJeans nữa và thông báo về việc chấm dứt hợp đồng. Công ty này cũng đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 43,1 tỷ won chống lại Danielle cùng một thành viên trong gia đình cô và Min Hee Jin.

Hiện tại, Haerin, Hyein và Hanni được cho là đã hoàn tất thủ tục trở lại ADOR, trong khi các cuộc thảo luận về điều kiện trở lại cụ thể của Minji được cho là vẫn đang diễn ra.

NewJeans sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách nhóm bốn thành viên hay có thể là nhóm ba người mà không có Danielle?

Vì lý do này, dư luận đang tập trung vào việc NewJeans sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách nhóm bốn thành viên hay có thể là nhóm ba người?. Mặc dù ADOR vẫn im lặng về vấn đề này cho đến nay, nhiều cư dân mạng tin rằng Minji đã “thực sự trở lại” NewJeans sau khi ADOR công khai chúc mừng sinh nhật cô thông qua tài khoản chính thức của nhóm.

Thư Vũ/VOV.VN
