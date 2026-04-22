  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lisa gây ấn tượng mạnh tại Coachella với tạo hình "giống trí tuệ nhân tạo"

Thứ Tư, 06:41, 22/04/2026
VOV.VN - Lisa của BLACKPINK gây sốt tại Coachella với bộ trang phục lấy cảm hứng từ Iris van Herpen mang hơi hướng tương lai, nhận được nhiều lời khen ngợi “giống trí tuệ nhân tạo” trong màn trình diễn “Bad Angel”.

Lisa đã xuất hiện trên sân khấu Coachella và hợp tác với nghệ sĩ nhạc EDM Anyma để trình diễn ca khúc “Bad Angel” của họ. Ngay từ khoảnh khắc cô xuất hiện trên nền phông ba chiều khổng lồ, bầu không khí đã thay đổi. Thiết kế sân khấu kết hợp với sự hiện diện đầy uy lực của cô đã tạo nên một màn trình diễn mang hơi hướng tương lai, gần như siêu thực.

Điểm gây chú ý nhất chính là trang phục của Lisa, cô diện một bộ trang phục được thiết kế riêng lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Thu/Đông 2022 của Iris van Herpen. Nổi tiếng với việc kết hợp thời trang cao cấp với công nghệ, nhà thiết kế đã kết hợp vải organza, kỹ thuật thủ công và thậm chí cả các yếu tố in 3D vào thiết kế này.

Kết quả của mấu thiết kế là một chiếc váy uyển chuyển, mang tính điêu khắc, chuyển động như chất lỏng dưới ánh đèn sân khấu, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh ba chiều phía sau cô.

Người hâm mộ nhanh chóng chia sẻ tràn ngập mạng xã hội với những phản ứng của họ: “Cô ấy trông giống như AI”, “Cảnh này cứ như bước ra từ một trò chơi điện tử vậy”, “Ngay cả khi đứng yên, cô ấy trông cũng không thật”.

Lisa không chỉ dựa vào hiệu ứng hình ảnh. Màn trình diễn của cô ấy cũng mạnh mẽ không kém, kết hợp giữa vũ đạo chính xác với một câu chuyện sân khấu ấn tượng. Một “thiên thần” ba chiều được mô phỏng theo khuôn mặt của cô xuất hiện trong suốt buổi diễn, làm nổi bật chủ đề “Thiên thần xấu xa” và nâng tầm chương trình thành một trải nghiệm thị giác toàn diện.

Phản ứng trên toàn cầu diễn ra ngay lập tức. Thậm chí, Billboard được cho là đã nhấn mạnh rằng cô là một trong những khách mời được chú ý nhất trong tuần lễ thứ hai của Coachella.

Là thành viên của BLACKPINK, Lisa từ lâu đã được biết đến với khả năng trình diễn và tầm ảnh hưởng thời trang. Nhưng những khoảnh khắc như thế này càng củng cố vị thế của cô như một biểu tượng toàn cầu solo, có khả năng thống trị cả âm nhạc và thời trang cùng một lúc.

Thư Vũ/VOV.VN
Lisa chính thức tham gia đóng phim hành động “Extraction – Tygo” của Netflix
VOV.VN - Lisa chính thức tham gia đóng phim hành động “Extraction – Tygo” của Netflix, điều này đã được chính Lisa xác nhận. Trong phim cô sẽ tham gia đóng cùng Ma Dong Seok và Lee Jin Wook và vào vai Ria, một đồng minh chủ chốt trong nhiệm vụ giải cứu của Tygo.

Lisa của Blackpink giúp du lịch tại Hồ sen đỏ của Thái Lan tăng vọt
VOV.VN - Nữ ca sĩ Lisa của Blackpink đã góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch đến Hồ sen đỏ của Thái Lan tăng vọt. Các quan chức du lịch Thái Lan dự đoán sẽ có 120.000 lượt khách đến trong mùa hoa sen nở năm nay.

Lisa bị chê “quá hở hang” trong màn solo mới ở Singapore
VOV.VN - Trong đêm diễn Deadline tại Singapore, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm khi diện bộ bodysuit cut-out táo bạo trong phần solo. Trang phục gây tranh cãi dữ dội trên mạng, tạo nên cuộc tranh luận về tính phù hợp của biểu diễn trước lượng lớn khán giả trẻ.

