Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị khuấy đảo Las Vegas với chuỗi concert đặc biệt

Chỉ vài ngày sau khi đón sinh nhật tuổi 29, Lisa (BLACKPINK) đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức sự kiện mang tên Viva La Lisa, dự kiến khởi động vào tháng 11/2026. Thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ BLINK trên toàn thế giới chú ý, bởi Las Vegas từ lâu được xem là một trong những sân khấu biểu diễn danh giá nhất của ngành công nghiệp giải trí.

Năm 2026 đang được xem là một năm sôi động của K-pop khi hàng loạt sự kiện lớn liên tiếp diễn ra. Bộ phim KPop Demon Hunters của Netflix vừa tạo nên dấu ấn khi giành những chiến thắng lịch sử tại Oscar và Grammy. Trong khi đó, màn tái xuất của BTS với ca khúc Arirang cũng nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Giữa bối cảnh đó, việc Lisa hướng tới Las Vegas - nơi từng chứng kiến những chương trình biểu diễn đình đám của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, càng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của K-pop trên thị trường quốc tế.

Chuỗi biểu diễn Viva La Lisa sẽ được tổ chức tại Colosseum ở Caesars Palace trong hai cuối tuần của tháng 11/2026. Dù thời gian biểu diễn của Lisa ngắn hơn so với nhiều nghệ sĩ khác, việc xuất hiện trên sân khấu này vẫn được xem là một cột mốc đáng chú ý. Trước đó, Colosseum từng là nơi tổ chức các chương trình biểu diễn của nhiều tên tuổi huyền thoại như Celine Dion, Elton John, Cher, Shania Twain, Mariah Carey, Usher hay Adele. Gần đây nhất, Jennifer Lopez cũng vừa khép lại chuỗi biểu diễn kéo dài một tháng tại đây vào cuối tháng 3/2026.

Las Vegas từ lâu đã nổi tiếng với mô hình concert residency, nơi các nghệ sĩ tổ chức chuỗi biểu diễn cố định trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Hình thức này xuất hiện từ gần 70 năm trước với sự tham gia của những huyền thoại âm nhạc như Liberace, Elvis Presley và Frank Sinatra. Trong hai thập kỷ gần đây, các chương trình residency ngày càng được đầu tư quy mô lớn với công nghệ sân khấu hiện đại, giá vé cao và lượng khán giả khổng lồ. Nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Drake, Beyoncé hay Lady Gaga đã biến những đêm diễn tại Las Vegas thành các sự kiện giải trí hoành tráng. Drake thậm chí từng ký hợp đồng biểu diễn nhiều năm tại XS Nightclub với ít nhất 10 show, nhận thù lao lên tới 10 triệu USD.

Những năm gần đây, các chuỗi biểu diễn tại Las Vegas tiếp tục thu hút sự chú ý khi nhiều nghệ sĩ đình đám quay trở lại sân khấu. Backstreet Boys từng gây tiếng vang với chương trình Into The Millennium tại Sphere, trong khi Jonas Brothers cũng tổ chức các đêm diễn ngắn hạn trong giai đoạn 2025–2026 và thu hút lượng khán giả lớn. So với việc phải di chuyển liên tục trong các tour lưu diễn toàn cầu, residency được xem là lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nghệ sĩ khi vừa giảm áp lực di chuyển vừa mang lại nguồn thu ổn định và không gian sáng tạo cho các màn trình diễn.

Trong bối cảnh đó, việc Lisa trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên tổ chức residency tại Las Vegas được xem là bước tiến đáng chú ý của làn sóng Hallyu. Thành viên BLACKPINK nhiều lần chứng minh sức ảnh hưởng của mình không chỉ trong âm nhạc mà còn ở lĩnh vực thời trang và giải trí. Nữ nghệ sĩ từng gây chú ý khi trở thành gương mặt tạo xu hướng trong thế giới thời trang và mới đây còn lấn sân sang diễn xuất với vai diễn trong mùa ba của series đình đám The White Lotus.

Sự nghiệp solo của Lisa cũng ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng. Năm ngoái, cô phát hành album solo đầu tay Alter Ego, ra mắt ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và đứng đầu bảng Top Album Sales. Thành tích này giúp Lisa trở thành thành viên thứ hai của BLACKPINK có album solo lọt top 10 Billboard sau Jennie. Album cũng vượt mốc 2 tỷ lượt nghe trên Spotify, đánh dấu dự án đầu tiên của nữ ca sĩ đạt cột mốc này.

Năm 2025, Lisa còn có màn ra mắt solo đáng nhớ trên sân khấu lễ hội âm nhạc Coachella, nơi cô mang đến màn trình diễn bùng nổ trước hàng chục nghìn khán giả. Với loạt ca khúc đình đám như Money, Born Again hay Rockstar, người hâm mộ kỳ vọng chuỗi biểu diễn Viva La Lisa tại Las Vegas sẽ trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất của năm 2026.

Theo kế hoạch, các đêm diễn của Lisa sẽ diễn ra vào hai cuối tuần gồm ngày 13 và 14/11, cùng ngày 27 và 28/11/2026 tại Colosseum ở Caesars Palace. Vé presale sẽ được mở bán từ 10 giờ sáng ngày 22/4 theo giờ Thái Bình Dương, trong khi vé bán rộng rãi bắt đầu từ ngày 23/4. Người hâm mộ có thể đăng ký tham gia presale từ ngày 1 đến ngày 19/4 và không cần mã truy cập cho đợt mở bán dành riêng cho fan trên Ticketmaster.