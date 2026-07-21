Lương Nguyệt Anh trải lòng về cuộc sống mới sau khi làm mẹ cặp song sinh

Nếu trước đây Lương Nguyệt Anh thường xuất hiện trong những tà áo dài nền nã, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và giọng hát mang đậm chất dân gian, thì lần tái xuất này, cô lựa chọn các thiết kế áo dài cách tân của nhà thiết kế Thạch Linh. Hình ảnh mới là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, sẵn sàng bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống và sự nghiệp.

Lương Nguyệt Anh và em gái bên 2 con sinh đôi

Lương Nguyệt Anh cho biết, âm nhạc vẫn luôn là niềm đam mê lớn nhất của mình. Sau khi hai con cứng cáp hơn, cô nhanh chóng lên kế hoạch trở lại với nghệ thuật.

"Âm nhạc là niềm đam mê lớn trong cuộc sống của tôi. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, giúp tôi quên đi những mệt mỏi và áp lực thường ngày. Khi lời ca tiếng hát được cất lên, tôi như được sống thật với chính mình, được gửi gắm tâm tư, tình cảm và cả những câu chuyện của cuộc sống. Chính vì vậy, tôi đã lập tức lên kế hoạch trở lại sân khấu ngay sau khi hai thiên thần cứng cáp", nữ ca sĩ chia sẻ.

Quán quân Sao Mai 2011 cho biết hai con là động lực để cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát

Theo Lương Nguyệt Anh, việc trở thành mẹ của cặp song sinh Cherry và Happy đã mang đến những thay đổi lớn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Không chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc khi hai con xuất hiện, cô còn có thêm nguồn năng lượng tích cực và động lực để theo đuổi các dự án nghệ thuật.

"Tôi đang tràn đầy năng lượng để làm thật nhiều việc trong thời gian tới khi chính thức trở lại. Dù hiện nay khá vất vả khi vừa công tác, vừa đi diễn, vừa làm tròn vai trò làm mẹ của hai em bé, nhưng tôi tin hai con sẽ giúp tôi mạnh mẽ và phát triển hơn trên con đường phía trước", cô bày tỏ.

Hai tháng trước, Lương Nguyệt Anh gây bất ngờ khi công khai đã lên chức làm mẹ và giới thiệu cặp song sinh Cherry, Happy trong tiệc đầy tháng. Dịp này, nữ ca sĩ cũng chia sẻ bức thư gửi hai con, kể về hành trình nhiều chờ đợi để được làm mẹ.

Lương Nguyệt Anh vừa chăm sóc hai con, vừa trở lại với các hoạt động nghệ thuật và giảng dạy

Trong thư, cô viết: "Có những ngày dài năm tháng và những chuyến đi mẹ đã đi qua không có điểm dừng. Rồi cả những đêm diễn miệt mài dưới ánh đèn sân khấu... Phía sau hào quang là một khoảng trống rất sâu. Một nỗi cô đơn mà không ánh đèn sân khấu nào có thể sưởi ấm được".

Nữ ca sĩ cho biết chỉ khi ôm hai con trong vòng tay, cô mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hạnh phúc và mái ấm gia đình. "Hóa ra, sau tất cả những đỉnh cao mà người đời mải miết đi tìm, hạnh phúc lộng lẫy nhất lại là điều giản dị nhất. Được ôm các con vào lòng và thấy trái tim mình bình yên, dịu nhẹ...", cô viết.

Sau khi trở thành mẹ, Lương Nguyệt Anh liên tiếp đón tin vui trong sự nghiệp khi được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, thăng quân hàm trước niên hạn lên Thiếu tá và chuẩn bị ra mắt một cuốn sách nghiên cứu về thanh nhạc do cô đồng tác giả.

Dù trải qua hành trình mang thai, sinh con và chăm sóc hai em bé với nhiều vất vả, Lương Nguyệt Anh cho biết cô luôn tin sự bền bỉ và nỗ lực sẽ được đền đáp. Giờ đây, với nguồn động lực từ hai con, nữ ca sĩ mong muốn tiếp tục theo đuổi nhiều dự án nghệ thuật và chinh phục những mục tiêu mới trong sự nghiệp.