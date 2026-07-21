English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lương Nguyệt Anh trải lòng về cuộc sống mới sau khi làm mẹ cặp song sinh

Thứ Ba, 14:42, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một năm tạm rời các sân khấu lớn để dành thời gian thực hiện thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức trở lại với diện mạo mới. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ ảnh mới với phong cách hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn giữ nét đằm thắm vốn gắn liền với hình ảnh của cô.

Nếu trước đây Lương Nguyệt Anh thường xuất hiện trong những tà áo dài nền nã, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và giọng hát mang đậm chất dân gian, thì lần tái xuất này, cô lựa chọn các thiết kế áo dài cách tân của nhà thiết kế Thạch Linh. Hình ảnh mới là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, sẵn sàng bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống và sự nghiệp.

luong nguyet anh trai long ve cuoc song moi sau khi lam me cap song sinh hinh anh 1
Lương Nguyệt Anh và em gái bên 2 con sinh đôi

Lương Nguyệt Anh cho biết, âm nhạc vẫn luôn là niềm đam mê lớn nhất của mình. Sau khi hai con cứng cáp hơn, cô nhanh chóng lên kế hoạch trở lại với nghệ thuật.

"Âm nhạc là niềm đam mê lớn trong cuộc sống của tôi. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, giúp tôi quên đi những mệt mỏi và áp lực thường ngày. Khi lời ca tiếng hát được cất lên, tôi như được sống thật với chính mình, được gửi gắm tâm tư, tình cảm và cả những câu chuyện của cuộc sống. Chính vì vậy, tôi đã lập tức lên kế hoạch trở lại sân khấu ngay sau khi hai thiên thần cứng cáp", nữ ca sĩ chia sẻ.

luong nguyet anh trai long ve cuoc song moi sau khi lam me cap song sinh hinh anh 2
Quán quân Sao Mai 2011 cho biết hai con là động lực để cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát

Theo Lương Nguyệt Anh, việc trở thành mẹ của cặp song sinh Cherry và Happy đã mang đến những thay đổi lớn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Không chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc khi hai con xuất hiện, cô còn có thêm nguồn năng lượng tích cực và động lực để theo đuổi các dự án nghệ thuật.

"Tôi đang tràn đầy năng lượng để làm thật nhiều việc trong thời gian tới khi chính thức trở lại. Dù hiện nay khá vất vả khi vừa công tác, vừa đi diễn, vừa làm tròn vai trò làm mẹ của hai em bé, nhưng tôi tin hai con sẽ giúp tôi mạnh mẽ và phát triển hơn trên con đường phía trước", cô bày tỏ.

Hai tháng trước, Lương Nguyệt Anh gây bất ngờ khi công khai đã lên chức làm mẹ và giới thiệu cặp song sinh Cherry, Happy trong tiệc đầy tháng. Dịp này, nữ ca sĩ cũng chia sẻ bức thư gửi hai con, kể về hành trình nhiều chờ đợi để được làm mẹ.

luong nguyet anh trai long ve cuoc song moi sau khi lam me cap song sinh hinh anh 3
Lương Nguyệt Anh vừa chăm sóc hai con, vừa trở lại với các hoạt động nghệ thuật và giảng dạy

Trong thư, cô viết: "Có những ngày dài năm tháng và những chuyến đi mẹ đã đi qua không có điểm dừng. Rồi cả những đêm diễn miệt mài dưới ánh đèn sân khấu... Phía sau hào quang là một khoảng trống rất sâu. Một nỗi cô đơn mà không ánh đèn sân khấu nào có thể sưởi ấm được".

Nữ ca sĩ cho biết chỉ khi ôm hai con trong vòng tay, cô mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hạnh phúc và mái ấm gia đình. "Hóa ra, sau tất cả những đỉnh cao mà người đời mải miết đi tìm, hạnh phúc lộng lẫy nhất lại là điều giản dị nhất. Được ôm các con vào lòng và thấy trái tim mình bình yên, dịu nhẹ...", cô viết.

luong nguyet anh trai long ve cuoc song moi sau khi lam me cap song sinh hinh anh 4

Sau khi trở thành mẹ, Lương Nguyệt Anh liên tiếp đón tin vui trong sự nghiệp khi được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, thăng quân hàm trước niên hạn lên Thiếu tá và chuẩn bị ra mắt một cuốn sách nghiên cứu về thanh nhạc do cô đồng tác giả.

Dù trải qua hành trình mang thai, sinh con và chăm sóc hai em bé với nhiều vất vả, Lương Nguyệt Anh cho biết cô luôn tin sự bền bỉ và nỗ lực sẽ được đền đáp. Giờ đây, với nguồn động lực từ hai con, nữ ca sĩ mong muốn tiếp tục theo đuổi nhiều dự án nghệ thuật và chinh phục những mục tiêu mới trong sự nghiệp.

dsc09027.jpg

Lương Nguyệt Anh: Tôi chờ tình yêu chứ không chọn lựa

VOV.VN - Ca sĩ Lương Nguyệt Anh chia sẻ: "Vì toàn tâm toàn ý cho âm nhạc nên đến giờ tôi vẫn lẻ bóng một mình. Với tôi, tình yêu cũng là một cái duyên. Mình muốn mà duyên chưa đến thì mình cũng không thể cưỡng cầu. Nên với chuyện tình cảm, tôi nghĩ nên để tuỳ duyên"

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sao Mai Huyền Trang ra MV mới "Chiều ơi" nhân dịp sinh nhật 36 tuổi
Sao Mai Huyền Trang ra MV mới "Chiều ơi" nhân dịp sinh nhật 36 tuổi

VOV.VN - Trong nỗ lực “làm mới” hình ảnh âm nhạc, Sao Mai Huyền Trang vừa chính thức ra mắt MV Chiều ơi – một sản phẩm trữ tình mang màu sắc bán cổ điển, được nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác “đo ni đóng giày” riêng cho giọng hát của cô. Đây cũng là món quà sinh nhật đặc biệt mà nhạc sĩ dành tặng Huyền Trang.

Sao Mai Huyền Trang ra MV mới "Chiều ơi" nhân dịp sinh nhật 36 tuổi

Sao Mai Huyền Trang ra MV mới "Chiều ơi" nhân dịp sinh nhật 36 tuổi

VOV.VN - Trong nỗ lực “làm mới” hình ảnh âm nhạc, Sao Mai Huyền Trang vừa chính thức ra mắt MV Chiều ơi – một sản phẩm trữ tình mang màu sắc bán cổ điển, được nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác “đo ni đóng giày” riêng cho giọng hát của cô. Đây cũng là món quà sinh nhật đặc biệt mà nhạc sĩ dành tặng Huyền Trang.

Sao Mai Quỳnh Anh làm mới loạt ca khúc xuân kinh điển bằng jazz đương đại
Sao Mai Quỳnh Anh làm mới loạt ca khúc xuân kinh điển bằng jazz đương đại

VOV.VN - Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, ca sĩ Quỳnh Anh - Giải Nhì Sao Mai 2019 - phát hành album phòng thu thứ năm mang tên “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”. Album gồm 7 ca khúc về mùa xuân, được làm mới trong không gian jazz đương đại, kết hợp tinh thần trữ tình quen thuộc với cách tiếp cận hòa âm tinh tế.

Sao Mai Quỳnh Anh làm mới loạt ca khúc xuân kinh điển bằng jazz đương đại

Sao Mai Quỳnh Anh làm mới loạt ca khúc xuân kinh điển bằng jazz đương đại

VOV.VN - Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, ca sĩ Quỳnh Anh - Giải Nhì Sao Mai 2019 - phát hành album phòng thu thứ năm mang tên “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”. Album gồm 7 ca khúc về mùa xuân, được làm mới trong không gian jazz đương đại, kết hợp tinh thần trữ tình quen thuộc với cách tiếp cận hòa âm tinh tế.

Sao mai Thu Hằng xúc động khi được hát trong lễ kỷ niệm, diễu binh 80 năm Quốc khánh
Sao mai Thu Hằng xúc động khi được hát trong lễ kỷ niệm, diễu binh 80 năm Quốc khánh

VOV.VN - Trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, ca sĩ Nguyễn Thu Hằng hòa giọng cùng các nghệ sĩ tiêu biểu trong tiết mục nghệ thuật đặc biệt. Cô xúc động chia sẻ khoảnh khắc rưng rưng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, gọi đó là kỷ niệm thiêng liêng khó quên.

Sao mai Thu Hằng xúc động khi được hát trong lễ kỷ niệm, diễu binh 80 năm Quốc khánh

Sao mai Thu Hằng xúc động khi được hát trong lễ kỷ niệm, diễu binh 80 năm Quốc khánh

VOV.VN - Trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, ca sĩ Nguyễn Thu Hằng hòa giọng cùng các nghệ sĩ tiêu biểu trong tiết mục nghệ thuật đặc biệt. Cô xúc động chia sẻ khoảnh khắc rưng rưng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, gọi đó là kỷ niệm thiêng liêng khó quên.

Sao Mai Thu Hằng xúc động hát Quốc ca trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Sao Mai Thu Hằng xúc động hát Quốc ca trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

VOV.VN - Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hà Nội, Sao Mai Nguyễn Thu Hằng mang trong mình niềm hãnh diện “kép” khi niềm tự hào được nhân đôi.

Sao Mai Thu Hằng xúc động hát Quốc ca trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Sao Mai Thu Hằng xúc động hát Quốc ca trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

VOV.VN - Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hà Nội, Sao Mai Nguyễn Thu Hằng mang trong mình niềm hãnh diện “kép” khi niềm tự hào được nhân đôi.

Sao mai Khánh Ly rơi nước mắt khi hát giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn
Sao mai Khánh Ly rơi nước mắt khi hát giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

VOV.VN - MV "Còn mãi với non sông" là một món quà tinh thần đầy ý nghĩa, gửi gắm lòng tri ân và tình cảm sâu sắc của Khánh Ly đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Sao mai Khánh Ly rơi nước mắt khi hát giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Sao mai Khánh Ly rơi nước mắt khi hát giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

VOV.VN - MV "Còn mãi với non sông" là một món quà tinh thần đầy ý nghĩa, gửi gắm lòng tri ân và tình cảm sâu sắc của Khánh Ly đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt