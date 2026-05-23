Miley Cyrus bật khóc khi nhận sao trên Đại lộ Danh vọng

Miley Cyrus vừa được vinh danh với một ngôi sao trên Đại lộ danh vọng trong buổi lễ diễn ra ngày 22/5. Xuất hiện cùng gia đình và bạn bè thân thiết, nữ ca sĩ đã không giấu được xúc động khi gửi lời cảm ơn tới những người luôn đồng hành cùng mình trong suốt hành trình sự nghiệp.

Trong bài phát biểu nhận vinh dự, giọng ca “Flowers” nhiều lần nghẹn ngào. “Đây là lúc tôi xúc động nhất”, Miley Cyrus nói khi cố kìm nước mắt. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và những cộng sự thân thiết vì đã luôn yêu thương, ủng hộ cô không chỉ trong những lựa chọn của cuộc sống mà cả những nỗi sợ hãi mà cô từng đối mặt.

Miley Cyrus xúc động trong ngày nhận sao danh vọng

“Gửi đến gia đình tôi, gia đình tương lai của tôi, bố mẹ, mẹ tôi, anh chị em tôi, bạn bè tôi, những người cộng sự của tôi, cảm ơn vì đã yêu thương và ủng hộ không chỉ những lựa chọn tôi đưa ra, mà cả những nỗi sợ hãi của tôi, và cùng tôi đối mặt với chúng”, nữ ca sĩ chia sẻ với đôi mắt ngấn lệ.

Miley Cyrus cũng khẳng định đây là một ngày đặc biệt mà cô sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng. Sau khi kết thúc bài phát biểu, nữ ca sĩ đeo kính râm để che đi sự xúc động của mình.

Tại buổi lễ, mẹ của Miley là Tish Cyrus, em gái Brandi Cyrus cùng vị hôn phu Maxx Morando đều có mặt để chúc mừng cô. Ngoài ra, nhà thiết kế Donatella Versace và diễn viên Anya Taylor-Joy cũng tham dự và phát biểu tại sự kiện. Cha của nữ ca sĩ là Billy Ray Cyrus không xuất hiện trong buổi lễ.

Trong phần chia sẻ của mình, Miley Cyrus còn nhắc tới ca khúc “Walk of Fame” và cho rằng ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng tượng trưng cho sự bất tử. Tuy nhiên, điều khiến cô trân trọng hơn cả là ý nghĩa của sự cống hiến phía sau vinh dự này.

“Ngôi sao này bằng cách nào đó tượng trưng cho sự bất tử… Điều khiến tôi cảm thấy ngôi sao này thật đặc biệt là nó là kết quả của sự cống hiến. Ngôi sao không phải là thứ bạn giành được như một trò chơi theo mùa. Nó không phải là thứ bạn có thể theo đuổi hay sưu tầm”, nữ ca sĩ nói.

Ngôi sao của Miley Cyrus trên Đại lộ Danh vọng từng được công bố vào tháng 7 năm ngoái. Khi đó, nữ ca sĩ chia sẻ trên Instagram rằng hồi nhỏ, cô thường cùng cha đi dạo trên đại lộ Hollywood vào đêm khuya trong thời gian gia đình lưu trú tại Los Angeles.

“Khi tôi mới chuyển đến LA từ Nashville lúc còn nhỏ, gia đình tôi thường ở tại một khách sạn trên đại lộ Hollywood, và tôi thường đi dạo đêm muộn với bố khi không ai nhận ra ông ấy”, Miley Cyrus viết.

Cô cho biết việc được vinh danh trên con đường nổi tiếng này giống như một giấc mơ khi được đứng cạnh những biểu tượng từng truyền cảm hứng cho mình.

Hai tháng trước lễ gắn sao, Miley Cyrus cũng kỷ niệm 20 năm series Hannah Montana ra mắt bằng một chương trình đặc biệt phát hành trên Disney+ và Hulu. Chương trình gồm nhiều chia sẻ hậu trường của nữ ca sĩ về bộ phim từng đưa tên tuổi cô trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.