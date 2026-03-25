Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Thứ Tư, 20:35, 25/03/2026
VOV.VN - Việt Nam chính thức được lựa chọn là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss World lần thứ 73, đánh dấu lần đầu tiên đấu trường nhan sắc lâu đời và uy tín này được tổ chức tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, Miss World lần thứ 73 dự kiến diễn ra trong năm 2026, quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi sẽ kéo dài trong nhiều tuần với chuỗi hoạt động đa dạng, hứa hẹn tạo nên một mùa giải quy mô lớn và giàu sức hút.

miss world 2026 se to chuc tai viet nam hinh anh 1
Đương kim Hoa hậu Thế giới là Suchata Chuangsri

Việc đăng cai sự kiện được xem là bước tiến đáng chú ý của Việt Nam trong lĩnh vực sắc đẹp và tổ chức sự kiện quốc tế. Với quy mô toàn cầu cùng sức lan tỏa mạnh mẽ, Miss World lần thứ 73 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thông qua sự kiện này, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh cũng như hình ảnh một điểm đến thân thiện, hiếu khách. Đồng thời, đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian cụ thể của Miss World lần thứ 73 sẽ được Julia Morley - Chủ tịch Miss World - công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3 sắp tới.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời và có quy mô lớn nhất thế giới, được Guinness World Records ghi nhận về tầm ảnh hưởng và lịch sử phát sóng truyền hình kéo dài. Cùng với Miss Universe, Miss International và Miss Earth, cuộc thi nằm trong nhóm “Tứ đại Hoa hậu” danh giá toàn cầu.

Miss World được sáng lập năm 1951 bởi Eric Morley. Sau khi ông qua đời vào năm 2000, vợ ông là Julia Morley tiếp quản và điều hành cuộc thi cho đến nay.

Đương kim Hoa hậu Thế giới là Suchata Chuangsri đến từ Thailand, đăng quang vào ngày 31/5/2025.

0adb067adf0b0c55551a-1267.jpg

Cuộc sống của Top 3 Miss World Vietnam 2023 giờ ra sao?

VOV.VN - Chung kết Miss World Vietnam 2023 gọi tên top 3 xuất sắc nhất gồm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Á hậu 1 Đào Thị Hiền và Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên. Sau gần 3 năm đương nhiệm, cả 3 người đẹp ngày càng thăng hạng nhan sắc, có những thay đổi trong sự nghiệp.

 

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Miss World 2026 Miss World lần thứ 75 Việt Nam đăng cai Miss World Hoa hậu Thế giới 2026 Miss World tại Việt Nam cuộc thi sắc đẹp quốc tế Tứ đại hoa hậu Julia Morley Miss World Organization sắc đẹp Việt Nam
Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

VOV.VN - Miss Multicultural World 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến quy tụ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Sắc vóc đại diện Việt Nam tại Miss World: Cao 1m86, từng đăng quang quốc tế

VOV.VN - Sở hữu sắc vóc, học vấn và các hoạt động cộng đồng ấn tượng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được fan sắc đẹp đặt nhiều kỳ vọng tại cuộc thi Miss World lần thứ 73. Người đẹp từng đăng quang cuộc thi quốc tế Miss Intercontinental.

Sao Việt 9/8: Lê Nguyễn Bảo Ngọc thi Miss World 2026

VOV.VN - Sao Việt 9/8: Đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam chính thức công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt sẽ tranh tài tại Hoa hậu Thế giới 2026. Đây là lần đầu làng sắc đẹp Việt đề cử một hoa hậu quốc tế đến với cuộc thi này.

