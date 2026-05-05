Miu Lê tuổi 35: "Chỉ cần ở bên một người mà mỗi ngày không cãi nhau thôi là đủ"

PV: Tại sao chị lại quyết định chọn "Đại tiệc trăng máu 8" làm dự án tái xuất điện ảnh của mình?

Miu Lê: Lý do tôi chọn phim này, thứ nhất là vì đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là người rất thân với tôi. Anh cũng là người mang đến cho tôi một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp mà tôi rất trân trọng là vai diễn trong phim "Em là bà nội của anh". Thứ hai là tôi rất ngưỡng mộ anh Charlie Nguyễn và chưa từng có cơ hội làm việc cùng. Thứ ba là tôi luôn có cảm giác anh Linh là người rất giỏi trong lĩnh vực remake. Khi nghe đến dự án, tôi nghĩ ngay ‘đây rồi’.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng thực hiện một cảnh quay one shot. Nếu có thì chỉ là những cú máy dài khoảng 1–3 phút. Còn lần này là one shot kéo dài 35 phút, và nhân vật của tôi xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối. Thực ra, khi mới nhận dự án, lúc đọc kịch bản tôi không hiểu rõ vì phim có cấu trúc ‘phim trong phim’, khá khó hình dung trên mặt chữ. Sau đó, tôi được gửi link bản gốc của Nhật. Lần đầu mở xem, tôi chỉ xem được khoảng 6 phút rồi tắt vì dở quá, lần thứ hai xem được khoảng 12 phút cũng phải tắt. Sau đó, tôi được yêu cầu phải xem hết nên cố gắng theo dõi tiếp. Khi qua được phần one shot, tôi bắt đầu thấy thú vị. Lúc đó quay lại đọc kịch bản bản Việt Nam thì mới hiểu rõ hơn. Từ việc ban đầu không hiểu, sau khi xem bản gốc và đọc lại kịch bản, tôi nhận ra cấu trúc one shot này rất thú vị và muốn thử sức.

Diễn viên Miu Lê

PV: Nhiều người vẫn có cái nhìn khắt khe với phim remake, cá nhân chị đánh giá thế nào về dòng phim này?

Miu Lê: Với tôi, làm phim remake là một việc rất khó. Có thể có người cho rằng remake chỉ là làm lại một bộ phim đã thành công của người khác, không cần nhiều chất xám, nhưng tôi thấy điều đó hoàn toàn không đúng. Để làm lại một bộ phim hay mà không bị bản gốc lấn át là điều rất khó. Thậm chí, đôi khi còn khó hơn làm một phim mới, vì phải giữ được tinh thần của bản gốc nhưng vẫn lồng ghép được suy nghĩ và văn hóa của mình. Một phần khiến tôi bị thu hút nữa là yếu tố one shot. Tôi muốn thử sức với cái khó đó.

PV: Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ rằng chị đã bật khóc ngay sau khi hoàn thành cú máy one-shot dài 35 phút. Cảm xúc lúc đó của chị thực sự là gì?

Miu Lê: Tôi cảm thấy hạnh phúc, như trút bỏ được một áp lực. Đó là niềm vui khi làm được điều mà trước đây tôi nghĩ là quá khó. Với tôi, những giọt nước mắt ấy là tích cực. Đối với tôi, đó là một thử thách rất khó. Ngay từ khi nhận kịch bản, tôi đã hình dung được mức độ khó và khi xem bản gốc châu Á cũng biết sẽ vất vả, nhưng không nghĩ lại đến mức như vậy. Thực tế khi quay, mọi thứ thực sự khắc nghiệt, từ yêu cầu về thể lực đến áp lực tâm lý và diễn xuất. Ở thời điểm ghi hình, tôi cũng đang không khỏe khi mắc Covid-19 lần thứ 3.

PV: Nhân vật Chin Chin trong phim là một TikToker rất sợ mình lên hình bị xấu. Ngoài đời, chị có bao giờ gây áp lực với đạo diễn để bảo vệ hình tượng của mình không?

Miu Lê: Tôi không phải là người quá quan tâm đến việc lúc nào xuất hiện cũng phải đẹp. Khi tham gia phim, tôi cần hóa thân vào nhân vật sao cho phù hợp. Vì vậy, tôi chưa bao giờ yêu cầu chỉnh sửa để mình đẹp hơn, mà chỉ tập trung điều chỉnh để cảm xúc được đầy đặn hơn.

PV: Nói về ngoại hình, gần đây chị gây bất ngờ khi thay đổi với làn da nâu và quyết định tháo sụn mũi. Đâu là động lực khiến chị trở về với vẻ đẹp tự nhiên như vậy?

Miu Lê: Tôi thích thì làm thôi, vì cảm thấy ở thời điểm này mình phù hợp với điều đó, không phải do ai tác động. Quan điểm của tôi thay đổi theo từng giai đoạn. Trước đây, khi sửa mũi, tôi nghĩ cần cao hơn một chút để gương mặt trông thanh thoát hơn. Nhưng sau 7 năm, tôi thấy điều đó không còn phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của mình nữa nên quyết định tháo.

PV: Từng chia sẻ về nỗi cô đơn sau khi ra mắt MV "Cô đơn đã quá bình thường", hiện tại cảm xúc đó trong chị có gì khác đi không?

Miu Lê: Nó vẫn như vậy thôi. Khi quen với mọi thứ hơn, tôi bình tĩnh hơn trước những cảm xúc và tâm lý đó. Thực ra, tôi vẫn luôn cảm thấy mình khá cô đơn, nhưng không đến mức quá ghê gớm. Tôi nghĩ ngoài kia còn nhiều người cô đơn hơn mình. Tôi vẫn có bạn bè, nhưng không nhiều, và những người để tâm sự cũng rất ít. Dù vậy, tôi cảm thấy mình may mắn, vì xung quanh vẫn có những người còn không có ai để chia sẻ hay một người bạn thân.

PV: Ở ngưỡng tuổi 35, tiêu chuẩn về người đàn ông lý tưởng của chị đã thay đổi như thế nào?

Miu Lê: Trước đây, tôi có nhiều ‘gạch đầu dòng’ cho người mà mình nghĩ sẽ yêu. Có rất nhiều tiêu chí cho một người như vậy. Nhưng sau này, tôi nhận ra mình không cần quá nhiều ‘gạch đầu dòng’ như thế. Thay vào đó, tôi tập cách chấp nhận, dù từ này nghe hơi nặng nề, nhưng tôi chưa nghĩ ra từ nào khác là chấp nhận những người xung quanh mình không hoàn hảo.

Ngày xưa, tôi cũng có phần chấp niệm, không hẳn là đòi hỏi mọi người phải hoàn hảo, nhưng đặt ra khá nhiều tiêu chí. Sau này, tôi lược bỏ đi rất nhiều. Với người mình yêu cũng vậy, chỉ cần ở bên cạnh họ, tôi được là chính mình, được làm những điều mình thích và cảm thấy bình yên là đủ. Có một điều nữa tôi nhận ra là trước đây, tôi nghĩ rằng khi ở bên cạnh người mình yêu thì lúc nào cũng phải vui, phải rộn ràng, hạnh phúc tràn đầy. Nhưng sau này, tôi nhận ra rằng chỉ cần ở bên một người mà mỗi ngày không cãi nhau thôi cũng đã là đủ rồi.

PV: Vậy có nghĩa là chị tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình?

Miu Lê: Có nhiều người nói rằng đừng bao giờ hạ tiêu chuẩn của mình, vì như vậy là tự làm thấp đi cuộc sống của mình. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nhận ra có những tiêu chuẩn không cần thiết. Còn những giá trị cốt lõi, những điều làm nên con người mình thì vẫn luôn ở đó. Chỉ là thực sự tôi thấy có những tiêu chuẩn không cần thiết.

PV: Từng có khoảng thời gian hai năm chị gần như "mất tích" khỏi showbiz. Tại sao chị lại chọn dừng lại khi đang ở đỉnh cao?

Miu Lê: Lý do cho những khoảng dừng đó là vì tôi cần. Tôi cần có những lúc như vậy để quay trở về với cuộc sống của bản thân mình một cách đúng nghĩa, chỉ tập trung hoàn toàn cho bản thân. Những lúc đó, tôi cũng không đi làm, không kiếm tiền, mà sử dụng số tiền đã có trước đó. Vì nhu cầu của tôi không nhiều, không phải đi du lịch sang trọng, du thuyền hay mua sắm nhiều. Tôi chỉ cần ăn ba bữa bình thường, không phải sơn hào hải vị, mọi thứ rất giản dị và tôi chủ động trong việc chi tiêu cuộc sống của mình.

Đến khi quay trở lại, tôi nghĩ là mình muốn làm việc lại. Có nhiều yếu tố, như nhớ nghề, muốn làm việc, và yếu tố đầu tiên là cần tiền.

PV: Thị trường giải trí luôn thay đổi với rất nhiều gương mặt mới, chị có cảm thấy áp lực về sự đào thải hay cạnh tranh không?

Miu Lê: Có một điều tôi thấy khá may mắn là tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực bởi điều gì. Tôi không thấy có yếu tố nào khiến mình phải lo lắng. Tôi hiểu một nguyên tắc rất rõ của cuộc sống là ‘tre già măng mọc’: mình có thể đi lên thì người khác cũng có thể đi lên, và khi mình lên đến một mức nào đó thì rồi cũng sẽ có lúc đi xuống. Vì vậy, tôi không bị áp lực bởi điều gì. Những gì ông trời cho, tôi đón nhận với sự biết ơn. Tôi cũng không xem ai xung quanh là đối thủ hay là một nhân tố khiến mình phải dè chừng.

PV: Trong sự nghiệp, đã bao giờ chị chủ động đi xin vai diễn chưa?

Miu Lê: Tôi không có thói quen đó, chưa bao giờ đi xin vai. Tôi không phải kiểu người như vậy, tôi nghĩ mọi thứ đến với mình là do duyên. Ví dụ như với anh Tiểu – người tôi xem như anh trong nhà – thì đôi khi có thể hỏi đùa về dự án hay vai diễn, đó là chuyện bình thường. Còn việc chủ động đi xin vai từ một người lạ thì tôi không làm. Tôi cũng không lên án điều đó, nhưng bản thân tôi không có sự chủ động theo cách ấy. Giống như khi thích một ai đó, tôi chỉ để ý trong lòng và gợi ý nhẹ nhàng, chứ không phải kiểu chủ động tấn công. Tôi sẽ tạo cơ hội để đối phương tiến lại, tức là bật đèn xanh nhưng vẫn có chừng mực, chứ không chủ động.

PV: Sau tất cả, Miu Lê ở thời điểm hiện tại đang cảm thấy như thế nào?

Miu Lê: Tôi đang hạnh phúc, tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng hạnh phúc không có nghĩa là tôi đang có người yêu, mà là hạnh phúc với nghề, hạnh phúc với cuộc đời.

PV: Xin cảm ơn chị!