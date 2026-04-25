Dàn sao cameo “gây bão” trong trích đoạn mới của Đại tiệc trăng máu 8

Bộ phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 tiếp tục thu hút sự chú ý khi tung loạt trích đoạn mới, hé lộ màn xuất hiện dày đặc của các gương mặt quen thuộc như Trấn Thành, Huỳnh Lập cùng nhiều nghệ sĩ đình đám khác trong vai trò cameo.

Trong phân đoạn vừa công bố, nhân vật nhà sản xuất do Quang Minh thủ vai bước vào hành trình tìm kiếm đạo diễn cho một dự án đầy tham vọng: thực hiện một bộ phim quay one-shot kéo dài 35 phút để phát trực tiếp trên nền tảng trực tuyến. Yêu cầu khắt khe và tính chất “dị biệt” của dự án khiến hàng loạt cái tên được mời – từ Trấn Thành, Huỳnh Lập đến Thái Hòa, Kaity Nguyễn – đều lắc đầu từ chối.

Điểm nhấn nằm ở tình huống trớ trêu khi đạo diễn Phan Xine (do Phan Gia Nhật Linh thủ vai) tỏ ra hào hứng nhận dự án, nhưng ngay lập tức bị một “thế lực” phía sau can thiệp. Nhân vật nhà đầu tư quyền lực (Kiều Minh Tuấn góp giọng) gọi điện loại thẳng với lý do “quá thị phi”, tạo nên một lớp châm biếm sắc sảo về hậu trường điện ảnh.

Theo chia sẻ từ đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, việc mời dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia cameo xuất phát từ ý tưởng xây dựng một thế giới showbiz chân thực ngay trong phim. “Khi làm phim về nghề làm phim, chúng tôi muốn khán giả cảm nhận được sự quen thuộc. Việc các nghệ sĩ xuất hiện với chính hình ảnh gần gũi của họ giúp tăng độ kết nối và tạo hiệu ứng thú vị”, anh cho biết.

Bên cạnh dàn sao Việt, phim còn gây bất ngờ khi có sự góp mặt của diễn viên Hàn Quốc Kim Kang Woo. Anh vào vai một nhà đầu tư khó tính, liên tục đưa ra những yêu cầu oái oăm, thậm chí dẫn đến màn tranh cãi và “động tay động chân” với ê-kíp của đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn) và nhà sản xuất. Tuyến nhân vật này được xây dựng như một lát cắt châm biếm về những áp lực và nghịch lý trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Không dừng lại ở yếu tố hài, Đại tiệc trăng máu 8 còn tiếp tục phát huy phong cách musical quen thuộc của đạo diễn với ca khúc “Tiễn người tôi yêu”, do Miu Lê và Liên Bỉnh Phát thể hiện. Phân đoạn âm nhạc mang màu sắc “lầy lội”, kết hợp giữa chất liệu truyền thống và hiện đại, góp phần tăng thêm nhịp điệu giải trí cho tác phẩm.

Được thực hiện bởi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn, bộ phim tiếp tục khai thác đề tài hậu trường điện ảnh với góc nhìn hài hước nhưng không kém phần châm biếm. Câu chuyện xoay quanh Tâm OK – một đạo diễn bị gắn mác “làm phim rác” – trong nỗ lực thực hiện tác phẩm chỉn chu để khẳng định bản thân và hàn gắn các mối quan hệ cá nhân.

Với loạt cameo dày đặc, tình huống tréo ngoe và cách tiếp cận meta-film (phim về chính việc làm phim), Đại tiệc trăng máu 8 đang cho thấy tham vọng trở thành một tác phẩm giải trí đậm chất thị trường nhưng vẫn chứa đựng nhiều lớp nghĩa về nghề. Trong bối cảnh mùa phim lễ đang sôi động, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút tại phòng vé.